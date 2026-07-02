Rusia atacó Ucrania con drones y misiles: al menos seis personas murieron y hay 50 heridos

KIEV (AFP).- La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de una serie de ataques nocturnos con misiles y drones rusos que provocaron la muerte de al menos seis personas y otros 50 heridos, según informaron las autoridades ucranianas. El presidente Volodimir Zelensky había anunciado este miércoles, desde Irlanda, que regresaría de inmediato a su país tras recibir información sobre un incipiente ataque “a gran escala” que planeaba Rusia.

Bomberos combaten el fuego causado por los impactos de drones y misiles rusos en Kiev ROMAN PILIPEY - AFP

Durante la noche del miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta por misiles balísticos y de crucero, y el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, notificó sobre un ataques con drones. El funcionario indicó que los lanzamientos habían dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

“Cinco profesionales de la salud resultaron heridos. Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico”, detalló en la plataforma de mensajería Telegram y agregó: “El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos”.

Fuertes ataques de Rusia contra Ucrania

Según consignó una periodista de AFP, durante la noche del miércoles se escuchó una detonación y una nube de humo se formó en el cielo en el centro de Kiev. Luego, se generaron llamas y los bomberos y las ambulancias asistieron para socorrer. Unos 50 minutos después, los reporteros escucharon un segundo estallido cerca del lugar del impacto inicial, que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia los refugios con colchones bajo el brazo.

En Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, siete bombas impactaron en tres distritos. Según marcó el alcalde, Ígor Terejov, un joven de 15 años murió y 32 personas resultaron heridas.

Rusia atacó Ucrania con drones y misiles

Por otra parte, en la región de Odesa, en el sur, dos personas murieron y 15 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos que provocó un incendio, según el gobernador regional, Oleh Kiper, mientras que en Jersón una mujer de 18 años y otra persona fallecieron en un ataque a un micro con un dron. En otro ataque con dron en el mismo lugar, esta vez contra un edificio administrativo, una persona murió y otras dos resultaron heridas, según el gobernador, Oleksandr Prokudin.

Cientos de familias se refugiaron en las subterráneos de la ciudad ROMAN PILIPEY - AFP

En junio, el número de drones de largo alcance y misiles rusos lanzados contra Ucrania disminuyó drásticamente en comparación con mayo, según un análisis de la AFP de datos de la fuerza aérea ucraniana.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de ataques aéreos mortíferos y, en ocasiones, masivos. Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra se encuentran estancadas.

Con información de AFP.