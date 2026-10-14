Rusia detuvo a un periodista japonés y lo acusó de recopilar información sobre su defensa

MOSCÚ.- Los servicios de seguridad rusos (FSB) anunciaron este martes que detuvieron a un periodista japonés acusado de espionaje, al que se le imputa haber recopilado información sobre las capacidades de defensa de Rusia en la isla de Sajalín, en el Oriente extremo. Según indicaron las autoridades, el reportero, identificado como Yuki Imai, trabaja en el periódico Hokkaido Shimbun, se encuentra en prisión preventiva y se le abrió una causa penal.

En los últimos años, Rusia detuvo a varios ciudadanos de países que considera hostiles y los acusó de trabajar par los servicios de inteligencia estatales.

El momento de la detención del periodista japonés

Moscú y Tokio, por su parte, mantienen desde hace décadas una disputa territorial por la soberanía de un archipiélago en el océano Pacífico, frente a la costa noreste de Japón y al suroeste de la región rusa de Sajalín. Las islas Kuriles -conocidas en Japón como los “Territorios del Norte”- están bajo control ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron ocupadas por la Unión Soviética.

El FSB publicó este martes un video en el que se ve a agentes enmascarados irrumpir en una habitación de hotel, tirar a un hombre al suelo, presuntamente el periodista, y esposarlo. El detenido, al que se le impusieron cargos que implican el riesgo de una pena de hasta 20 años de cárcel, fue trasladado en avión a Moscú, donde un tribunal ordenó que permaneciera en prisión preventiva. Las autoridades no precisaron cuándo se produjo el arresto ni cuándo se celebró la audiencia judicial.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón Eugene Hoshiko - Pool AP

En 2023, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue detenido por cargos de espionaje y posteriormente condenado a 16 años de prisión. Finalmente, tras pasar casi 500 días preso, fue liberado en un intercambio de prisioneros en 2024.

La respuesta de Japón

Desde el gobierno asiático respondieron a la detención del periodista detenido y urgió a Rusia asegurar un “trato justo e imparcial”. Además, el diario Hokkaido Shimbun dijo en un comunicado que aún está confirmando detalles del arresto. “Garantizar la seguridad del periodista es nuestra máxima prioridad”, expresaron.

“La Embajada japonesa en Moscú y el Consulado General en Yuzhno-Sakhalinsk presentaron una solicitud a las autoridades rusas para que suministren información rápidamente, así como que tuvieran en cuenta consideraciones humanitarias y brinden un trato justo e imparcial” al detenido, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi.

Las negociaciones con Ucrania

La detención de Imai se produjo en un contexto en el que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, propuso que se celebren nuevas conversaciones en los próximos días con los ​enviados estadounidenses Steve ⁠Witkoff ⁠y Jared Kushner, mientras que Washington intensifica sus esfuerzos ‌para que Kiev y ​Moscú vuelvan a ​la mesa de negociaciones.

Zelenski dijo que Ucrania apoya la tregua energética propuesta por el presidente Donald Trump, siempre y cuando Rusia la respete PRESIDENCIA DE UCRANIA - PRESIDENCIA DE UCRANIA

La propuesta surge tras las conversaciones mantenidas la semana pasada en Estados Unidos, en las que Witkoff ​y Kushner comunicaron a una delegación ucraniana que ⁠un acuerdo que permitiera las exportaciones rusas de ‌gasóleo tenía como objetivo hacer que Moscú volviera a la mesa de negociaciones.

En su discurso, Zelenski también afirmó que Ucrania apoya la tregua ‌energética propuesta por el presidente Donald Trump, siempre ⁠y cuando Rusia la respete.

“Nuestro ‌equipo ha enviado a ⁠la parte estadounidense ⁠las propuestas pertinentes sobre posibles próximas reuniones y conversaciones. En los próximos días, estamos dispuestos a reunirnos y he transmitido esta ‌propuesta a Steve ​Witkoff y Jared Kushner a través de mi equipo”, marcó.

Con información de AFP y Reuters.