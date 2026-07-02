Rusia lanzó otro masivo ataque con misiles balísticos y drones contra Kiev

KIEV.- La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de una serie de ataques nocturnos con misiles y drones rusos que provocaron la muerte de al menos 20 personas y más de 90 heridos, según informaron las autoridades. El presidente Volodimir Zelensky había anunciado este miércoles, desde Irlanda, que regresaría de inmediato a su país tras recibir información sobre un incipiente ataque “a gran escala” que planeaba Rusia.

La agresión mató a 20 civiles en Kiev, dijo el Servicio de Emergencias del país. Al menos otros 90 resultaron heridos, según el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko. Además, se registraron daños en 30 lugares de la ciudad, principalmente viviendas e infraestructura civil. El Servicio de Emergencias desplegó a casi 500 efectivos y 100 unidades de vehículos especializados, incluido un helicóptero, para hacer frente a las consecuencias.

El ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, pidió a los aliados de Ucrania que refuercen las defensas antiaéreas del país tras lo que describió como una “noche de horror” en Kiev, instando a los socios a no retrasar las decisiones sobre el suministro de sistemas de defensa antiaérea y misiles. También sostuvo que el número de muertos podría aumentar mientras los equipos de rescate continuaban su trabajo.

Bomberos combaten el fuego causado por los impactos de drones y misiles rusos en Kiev ROMAN PILIPEY - AFP

Durante la noche del miércoles, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió una alerta por misiles balísticos y de crucero, y el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, notificó sobre un ataques con drones. El funcionario indicó que los lanzamientos habían dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

“Cinco profesionales de la salud resultaron heridos. Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico”, detalló en la plataforma de mensajería Telegram y agregó: “El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos”.

Fuertes ataques de Rusia contra Ucrania

El Ministerio ruso de Defensa dijo en un comunicado que el mortífero bombardeo era una respuesta a los ataques de largo alcance de Ucrania que causaron una grave escasez de combustible y pusieron presión sobre el presidente, Vladímir Putin.

Los ataques cada vez más frecuentes y a gran escala de Ucrania —descritos por Zelenskyy como una ofensiva relámpago de 40 días— apuntaron especialmente a refinerías de petróleo, provocando una crisis de combustible que ha frustrado a los rusos, más de cuatro años después de que comenzara la invasión a gran escala de Moscú a su vecino. Funcionarios ucranianos dicen que están tratando de obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, pero hasta ahora la respuesta de Moscú fue contraatacar.

Según consignó una periodista de AFP, durante la noche del miércoles se escuchó una detonación y una nube de humo se formó en el cielo en el centro de Kiev. Luego, se generaron llamas y los bomberos y las ambulancias asistieron para socorrer. Unos 50 minutos después, los reporteros escucharon un segundo estallido cerca del lugar del impacto inicial, que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia los refugios con colchones bajo el brazo.

En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, siete bombas impactaron en tres distritos. Según marcó el alcalde, Ígor Terejov, un joven de 15 años murió y 32 personas resultaron heridas.

El residente de Kiev Serhii Budko dijo que tres o cuatro misiles balísticos impactaron su distrito de la ciudad. En el distrito de Desnianskyi, los rescatistas trabajaban para sacar apersonas atrapadas dentro de un edificio residencial de nueve pisos, dijo Klitschko. En el distrito de Darnytskyi, seis plantas de un edificio de nueve pisos se desplomaron.

Rusia atacó Ucrania con drones y misiles

El jefe del Estado Mayor General de Rusia, el general Valery Gerasimov, informó a Putin sobre los resultados del “ataque masivo de represalia”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El bombardeo fue “exclusivamente contra objetivos militares o vinculados al ámbito militar”, dijo Peskov.

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania golpearon repetidamente zonas civiles. Más de 16.000 civiles ucranianos murieron en la guerra, según Naciones Unidas.

Rusia disparó por la noche 74 misiles, 24 de ellos balísticos, y 496 drones de varios tipos en el ataque, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania.

Por su parte, las fuerzas ucranianas atacaron una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia durante la noche en la región de Nizhny Novgorod, al este de Moscú, provocando un incendio, dijo el Estado Mayor General de Ucrania.

Además, Kiev atacó un puente ferroviario sobre el río Siverskyi Donets en la región de Luhansk ocupada por Rusia. El puente era utilizado por las fuerzas rusas para transportar personal, armas y suministros militares.

Otros puntos de ataque

Por otra parte, en la región de Odesa, en el sur, dos personas murieron y 15 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos que provocó un incendio, según el gobernador regional, Oleh Kiper, mientras que en Kherson una mujer de 18 años y otra persona fallecieron en un ataque a un micro con un dron. En otro ataque con dron en el mismo lugar, esta vez contra un edificio administrativo, una persona murió y otras dos resultaron heridas, según el gobernador, Oleksandr Prokudin.

Cientos de familias se refugiaron en las subterráneos de la ciudad ROMAN PILIPEY - AFP

En junio, el número de drones de largo alcance y misiles rusos lanzados contra Ucrania disminuyó drásticamente en comparación con mayo, según un análisis de datos de la fuerza aérea ucraniana.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de ataques aéreos mortíferos y, en ocasiones, masivos. Por su parte, Kiev intensificó en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra se encuentran estancadas.

El reciente éxito de Ucrania con ataques con drones que mantienen a las tropas rusas inmovilizadas en la línea del frente, interrumpen las líneas de suministro rusas en la retaguardia y dañan instalaciones petroleras ha traído un cambio significativo en la guerra, dicen analistas occidentales.

Donald Trump y Volodymyr Zelensky el año pasado SAUL LOEB - AFP

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, más recientemente por parte del gobierno de Estados Unidos, no produjeron resultados. Putin cree que el tiempo está de su lado, que el apoyo occidental se irá debilitando y que la resistencia de Ucrania finalmente colapsará bajo la presión de los bombardeos estratégicos, según analistas occidentales consultados por AP.

Agencias AFP y AP