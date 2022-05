Tapado con una manta en un evento y faltazo en otro: más dudas sobre la salud de Putin en plena guerra en Ucrania

El estado de salud del presidente ruso Vladimir Putin se ha transformado en uno de los grandes interrogantes en medio de la guerra en Ucrania luego de que se difundieran varios videos que sugieren que está debilitado. En uno se lo puede ver agarrado a una mesa durante una reunión, en otro se distingue un leve temblor en uno de sus brazos. Ahora, las especulaciones giran en torno a imágenes de las celebraciones del Día de la Victoria, en las que se ve al mandatario cubriendo sus piernas con una manta.

Durante el desfile de militares por el 9 de mayo -la celebración de la victoria soviética contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial- se ve que el mandatario es el único que lleva una frazada sobre su regazo, a diferencia del resto de los generales veteranos en el evento, sentados a su alrededor en una tribuna, que no cuentan con tal abrigo, a pesar de que se distingue que son personas mayores que él.

На Красной площади сегодня прохладно pic.twitter.com/oY7TTBfOw0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 9, 2022

La gruesa manta verde ya estaba esperándolo en su silla antes de que llegara a la Plaza Roja el lunes, que se cree que ese día la temperatura era de unos 9 grados.

Esto despertó nuevos rumores de que Putin podría estar padeciendo una enfermedad, que algunos sugieren que es cáncer y que deberá someterse a un tratamiento en los próximos meses.

“La pesada manta es un detalle interesante. Ha habido rumores regulares de mala salud en Putin, que por supuesto no han sido reconocidos por el Kremlin”, consideró el ex diplomático británico Tony Brenton en una entrevista con Sky News.

Luego de que se visibilizaran las imágenes, internautas en Twitter comenzaron a agregar indicios a las especulaciones de su enfermedad. “Han visto cómo estuvo todo el rato [durante el acto] sosteniendo su mano derecha con su mano izquierda?”, distinguió un usuario.

Hoy, Putin se ausentó a un partido anual de hockey sobre hielo durante el Festival Nacional de la Liga de Hockey Nocturno de Rusia, en el que suele ser el protagonista, lo cual no hizo más que aumentar los rumores.

Vladimir Putin, fanático del hockey sobre hielo, jugando en un partido en años atrás en el Bolshoi Arena en Sochi, en Rusia Mikhail Klimentyev - AP

A pesar de que se esperaba que formara parte del evento, el líder envió un video grabado en el que le desea a los competidores “buena suerte en sus batallas en el hielo”. Esta es la segunda vez que se pierde un partido desde 2001, cuando no formó parte del público espectador por problemas de salud, según el Daily Mail.

De 69 años, el mandatario ruso estuvo encerrado durante dos años y lejos del ojo público por la pandemia de coronavirus y recién este año retomó sus apariciones en actos multitudinarios.

“Las personas que han hablado con él, como Macron y los estadounidenses, han informado de que es menos coherente de lo que están acostumbrados a recibir de él”, agregó Brenton, citado por The Sun. “Así que hay razones para estar preocupados por él. Pero tenemos que tener un poco de cuidado con lo que deseamos”.

El periodista de investigación británico John Sweeney destacó también que el rostro de Putin estaba hinchado durante el acto del lunes, lo que asoció con el consumo de esteroides.

El presidente ruso Vladimir Putin reacciona mientras camina después de un desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 77 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia 9 de mayo de 2022. MAXIM SHEMETOV - X90156

“Vladimir Putin -una manta en las rodillas, las mejillas llenas, un hámster atiborrado de esteroides- dibuja una figura débil y debilitada mientras el ejército ruso pasa por delante del Kremlin. No hay declaración de gran guerra; no hay convocatoria; no hay general Gerasimov”, posteó en su cuenta de Twitter. “Escuchen: pueden oír cómo se afilan los cuchillos”.

Especulaciones

Hace pocas semanas, un video de 12 minutos difundido por el gobierno de Rusia mostró a Putin en una reunión sobre Ucrania con su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, aferrado con su mano derecha a la punta de la mesa durante todo el encuentro. Además, el mandatario apenas mueve la cabeza mientras hace sus declaraciones sobre el avance de las tropas rusas.

En las redes sociales se divulgó una hipótesis de que la actitud de Putin podría ser una forma de ocultar temblores y que el autócrata podría tener Parkinson, una teoría que se reforzó luego de que otro video mostrara temblores en su brazo derecho y una pierna rígida mientras camina para recibir en Moscú al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

Un video de Vladimir Putin agarrando con fuerza una mesa reaviva los rumores sobre su salud

Es “un Putin asombrosamente debilitado el que se ve en esas imágenes, comparado con el hombre que el mundo conoció hace unos años”, analizó entonces en conversación con The Sun el profesor Erik Bucy, un, experto en lenguaje corporal en la universidad de Texas.

“Un presidente sin discapacidad no necesitaría apoyarse con una mano para mantener el equilibrio y no se preocuparía por mantener ambos pies plantados en el suelo”, agregó.