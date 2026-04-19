Zelensky apunta contra el alivio de las sanciones norteamericanas al petróleo ruso

KIEV.– El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció el domingo la prórroga anunciada el viernes a la suspensión de sanciones estadounidenses sobre el petróleo de Rusia, y afirmó que “cada dólar” pagado por ese crudo “es dinero para la guerra”.

“Debido al alivio de las sanciones”, el petróleo ruso transportado en petroleros “puede volver a venderse sin consecuencias. Eso representa 10.000 millones de dólares, un recurso que se convierte directamente en nuevos ataques contra Ucrania“, apuntó el mandatario ucraniano en la red X.

The continued easing of sanctions against Russia does not reflect the real situation in the war or in diplomacy and fuels the Russian leadership’s illusion that they can continue the war. This week alone, the Russians have launched over 2,360 attack drones, more than 1,320 guided… pic.twitter.com/XmVz4e07Aq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2026

“Por eso es importante que los petroleros rusos sean detenidos, que no se les permita entregar petróleo a los puertos. Las exportaciones de petróleo del agresor deben disminuir, y las sanciones de largo alcance de Ucrania deben seguir trabajando hacia ese objetivo“, agregó Zelensky.

La llamada licencia general, destinada a aliviar las restricciones al suministro derivadas de la guerra con Irán, significa que las sanciones de Estados Unidos no se aplicarán durante 30 días a las entregas de petróleo ruso que hayan sido cargadas en petroleros a partir del viernes. El gobierno norteamericano extendió una licencia similar de 30 días emitida en marzo para el petróleo ruso que había sido cargado para el 11 de marzo.

Zelensky y el rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo rinden homenaje a los soldados ucranianos caídos en el cementerio militar de Lychakiv, en Leópolis, Ucrania, el 17 de abril de 2026 HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El mandatario ucraniano informó además que “apenas esta semana, Rusia lanzó más de 2360 ataques de drones, más de 1320 bombas aéreas guiadas y casi 60 misiles" contra Ucrania.

Al menos dos personas murieron el fin de semana en Ucrania por ataques del Kremlin, dijeron funcionarios el domingo, mientras que el Ejército ucraniano atacó una fábrica de drones en el suroeste de Rusia.

Ataques rusos en Ucrania

Un adolescente de 16 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque “masivo” nocturno con drones contra Chernígov, en el norte de Ucrania, según el jefe de la administración militar de la ciudad.

Los rescatistas encontraron el cuerpo del menor cuando retiraban escombros, informó Dmytro Bryzhynskyi en Telegram el domingo por la mañana. El ataque con drones también hirió a tres mujeres y a un hombre, indicó. Varias viviendas se incendiaron, agregó.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de edificios gravemente dañados tras un ataque aéreo ruso en Dnipró, Ucrania, el 16 de abril de 2026 ROMAN PILIPEY - AFP

Drones rusos también atacaron la ciudad sureña de Kherson el domingo, según reportaron las autoridades locales.

Un hombre murió a causa de sus heridas después de que un dron impactara contra una furgoneta que circulaba por el centro de la ciudad, según Oleksandr Prokudin, jefe de la administración regional. Un segundo hombre fue hospitalizado con lesiones por la explosión, señalaron las autoridades regionales.

Rusia lanzó 236 drones contra territorio ucraniano durante la noche hasta el domingo, informó la fuerza aérea de Ucrania. De ellos, 203 fueron derribados, mientras que 32 alcanzaron objetivos en 18 ubicaciones distintas, indicó.

Bombardeo a una fábrica de drones

Mientras tanto, Ucrania atacó una fábrica de drones en la ciudad de Taganrog, informó el Estado Mayor General ucraniano. El sitio se encuentra en el suroeste de Rusia, unos 55 kilómetros al este de territorio oriental ucraniano ocupado por Rusia.

Según el Ejército, drones ucranianos provocaron un incendio en la fábrica Atlant Aero, que diseña y produce drones de ataque y de reconocimiento, así como componentes para vehículos aéreos no tripulados más potentes que pueden transportar bombas guiadas de hasta 250 kilogramos.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de edificios gravemente dañados tras un ataque aéreo ruso en Dnipró, Ucrania, el 16 de abril de 2026 ROMAN PILIPEY - AFP

La marina de Ucrania indicó que llevó a cabo el ataque contra la fábrica de drones en el sur de Rusia, utilizando misiles de crucero Neptune de fabricación nacional.

“Esta empresa de defensa es una parte importante del complejo militar-industrial ruso, donde se desarrollaron y fabricaron drones", declaró la marina en una publicación en línea.

También publicó imágenes de una enorme nube de humo sobre la ciudad, que, según dijo, fue el impacto de los ataques.

Imagen tomada y difundida el 16 de abril de 2026, muestra humo elevándose desde la refinería de petróleo de Tuapse, en el suroeste de Rusia HANDOUT - Satellite image ©2026 Vantor

Tres personas resultaron heridas en un ataque aéreo nocturno contra infraestructura comercial en Taganrog, según el gobernador regional ruso, Yuri Slyusar. No precisó qué instalación fue alcanzada, pero informó que almacenes se incendiaron tras el asalto.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, señaló que el ataque dañó “empresas comerciales” en la ciudad, así como una escuela de formación profesional y varios automóviles.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas derribaron 274 drones ucranianos durante la noche, además de bombas aéreas guiadas y un misil de crucero Neptune. El ministerio no indicó cuántos alcanzaron objetivos.

Agencias AP y AFP