Guerra de robots: el hito tecnológico que anunció Ucrania y que redefine la guerra con Rusia

En un anuncio que redefine los paradigmas del combate moderno, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky confirmó este lunes un logro sin precedentes: la captura de una posición rusa realizada exclusivamente con drones y robots. Por primera vez en la historia de este conflicto, una operación de asalto y toma de territorio se completó con éxito sin que un solo soldado ucraniano pusiera un pie físicamente en la zona de combate durante el ataque.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

El mandatario, en un discurso emitido el lunes, destacó que esta hazaña no solo es un triunfo táctico, sino una prueba de que la innovación tecnológica es el “escudo” fundamental de Ucrania ante la superioridad numérica de Rusia. Según detalló Zelenskyy, el asalto fue coordinado mediante una combinación de sistemas terrestres robotizados (GRS) y drones aéreos (UAV) que presionaron a las fuerzas de ocupación hasta obligarlas a deponer las armas.

Un soldado ucraniano junto a un drone de combate terrestre, sobre el que está montada una ametralladora Andriy Andriyenko - AP

“El futuro ya está aquí”

Durante su intervención, Zelenskyy fue enfático al citar la magnitud del avance: “El futuro ya está en el frente. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones”. El líder ucraniano añadió con orgullo que “los ocupantes se rindieron y esta operación fue completada con éxito sin la participación de personal de infantería y sin ninguna baja ucraniana”.

El impacto de estas tecnologías no es aislado. Zelenskyy reveló que sistemas como Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector y Volia han ejecutado más de 22.000 misiones en los últimos tres meses. En sus palabras, esto significa que se han salvado vidas en más de 22.000 ocasiones en las que un robot entró en las zonas más peligrosas en lugar de un soldado.

Un soldado ucraniano junto a un drone de reconocimiento; Ucrania también los usa para atacar otros drones Andriy Andriyenko - AP

Qué implica para el futuro de la guerra

El objetivo central de la “robotización” es preservar el recurso más valioso de Ucrania: su gente. Unidades como el Batallón “Calavera Voladora” o la unidad “Deus Ex Machina” han demostrado que los robots pueden realizar tareas de alto riesgo, desde el desminado hasta el asalto directo, sin el costo humano que implicaría la infantería tradicional.

Ucrania utiliza tecnología relativamente barata para compensar la masa de maniobra rusa. La integración de inteligencia artificial para la detección de objetivos y la logística táctica permite que brigadas enteras reduzcan sus necesidades de personal en el frente hasta en un 30%.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky junto al canciller alemán Friedrich Merz durante una visita de Zelensky en Berlín este 14 de abril EBRAHIM NOROOZI - POOL

Analistas del Royal United Services Institute (RUSI) ya estudian este modelo de “siete fases”, donde los sistemas robóticos asumen roles críticos en la supresión y degradación del enemigo antes de cualquier movimiento humano.

Como señaló Zelensky, la transición de una guerra de desgaste, basada en artillería que bombardea posiciones militares y civiles, hacia una definida por sistemas autónomos ya no es una posibilidad teórica, sino una realidad operativa que redefine qué se entiende por campo de batalla.