Sanna Marin se despidió del gobierno de Finlandia: “Han sido años difíciles”

Tehtävänsä päättänyt hallitus on saanut eron ja uusi hallitus on aloittanut työnsä. Lämmin kiitos kaikille ministereille sekä työtä avustaneille ja tukeneille henkilöille. Vuodet ovat olleet vaikeita, mutta päällimmäisenä on kiitollisuus, että olemme saaneet palvella isänmaata.