Se agrava la crisis en la Corte Suprema y Lula pide una investigación transparente

BRASILIA.– El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, exigió investigar “sin blindaje de nadie” un megaescándalo de corrupción que desató una crisis en la Corte Suprema, con acusaciones entre los jueces.

La pelea interna en el máximo tribunal se agrava a un mes de las elecciones generales de octubre, en las que el veterano socialista Lula buscará su reelección contra el senador de derecha Flavio Bolsonaro.

Un informe policial publicado esta semana reveló mensajes de un banquero preso por un gigantesco fraude financiero a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes, con el aparente objetivo de eludir la investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre.

El juez Alexandre de Moraes fue vinculado al escándalo financiero del Banco Master Luis Nova - AP

Los mensajes se conocieron luego de que otro juez de la corte, Andre Mendonça, ordenara levantar el secreto de sumario y esclarecer si el destinatario era efectivamente su colega.

“Es fundamental que se investigue a todo el mundo, (...) duela a quien duela”, afirmó Lula el jueves en un video difundido en redes sociales, en el que calificó al caso del Banco Master como “el mayor robo de la historia” de Brasil.

“Ante la gravedad del momento, el pueblo brasileño espera que el presidente de la Corte Suprema y el Ministerio Público lideren un proceso que garantice la integridad y confianza en las investigaciones”, agregó.

La policía indaga sobre vínculos del banquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, con varias figuras de la política y la Justicia. Vorcaro fue detenido luego de que Master quebrara con una deuda de más de 7000 millones de dólares a cientos de inversores.

Moraes contraataca

En un nuevo capítulo de la crisis en la Corte, el juez Moraes pidió que la Corte investigue a su colega Mendonça por indicios de “improbidad”, “abuso de autoridad” y “favor a determinados grupos políticos” en la decisión que lo tiene como apuntado.

El banquero Daniel Vorcaro

Considerado una de las autoridades más poderosas de Brasil, Moraes condujo el juicio que en 2025 llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por un intento de golpe de Estado. Mendonça fue designado por Bolsonaro en la Corte.

En los mensajes de Vorcaro al número atribuido a Moraes, antes de su arresto, el banquero preguntaba si debía salir del país: “¿Crees que el lunes ya tengo que estar afuera?”. Días antes, en otro mensaje, dijo: “Siempre juntos. Sabes que te tengo todo el agradecimiento de mi vida”.

Las respuestas de su interlocutor no constan en el informe policial divulgado por orden de Mendonça, quien pidió tratar el caso en el plenario de la corte.

Su presidente, Edson Fachin, dio días de plazo a ambos magistrados para que se pronuncien sobre una decisión del Ministerio Público que declaró nulo el pedido de Mendonça.

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva

Fachin aseguró este viernes que los hechos están bajo investigación y que ninguna autoridad está por encima de la Constitución Federal.

“La gravedad de los hechos no permite atajos. Por el contrario, cuanto mayor es el desafío, mayor debe ser el compromiso con la legalidad, el debido proceso legal y las garantías constitucionales. No habrá precipitación ni tampoco omisión. La respuesta institucional será firme, proporcional y rigurosa”, señaló.

El caso Master ha alcanzado también a Flavio Bolsonaro. La policía investiga giros millonarios solicitados por Bolsonaro a Vorcaro que, según el derechista, se usarían para financiar una película biográfica sobre su padre.

El bolsonarismo considera a Moraes como un enemigo político y ha pedido que se le abra un juicio para destituirlo tras las recientes revelaciones.

“La sociedad necesita reaccionar pacífica y democráticamente. Es hora de decir basta”, afirmó el líder de la oposición en el Senado, Rogerio Marinho, quien acusó a Moraes de ejercer un “poder sin control”.

Las intenciones de voto para las presidenciales muestran un empate técnico entre Lula (46%) y Flavio Bolsonaro (44%) para una eventual segunda vuelta.

Agencias AP y Xinhua