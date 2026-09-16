Se derrumbó un edificio en Gaza en medio de la noche: por lo menos 20 muertos

FRANJA DE GAZA.– Al menos 20 personas murieron, incluidos cinco chicos, y decenas están desaparecidas tras el colapso de un edificio de seis plantas en Ciudad de Gaza, informó este miércoles la Defensa Civil de este territorio palestino devastado por la guerra. Se cree que casi 100 ​personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

Veinte cadáveres “han sido extraídos de los escombros del edificio que se derrumbó (...) Entre los fallecidos hay cinco chicos y decenas de personas siguen atrapadas”, declaró la Defensa Civil, que opera como servicio de rescate bajo la autoridad del grupo terrorista Hamas, en el poder en la Franja de Gaza.

Al menos 20 muertos tras el colapso de un edificio en Gaza

El inmueble, con cuatro departamentos residenciales por planta, fue “objetivo directo” durante la guerra, lo que comprometió “su integridad estructural y provocó su derrumbe”, dijo la oficina de prensa del gobierno de Gaza.

El edificio, bombardeado varias veces en 2024 y 2025, se derrumbó en plena noche mientras dormían decenas de personas que habían encontrado allí un refugio improvisado, lo que explica el gran número de víctimas.

Al mediodía del miércoles, equipos de rescatistas, con la ayuda de vecinos, trabajaban para retirar la maraña de piedras y varillas metálicas con medios improvisados, a menudo a mano, constató un periodista de la AFP.

Equipos de Defensa Civil palestina buscan cuerpos y sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado, en Ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

La Defensa Civil explicó que tenía que trabajar con “equipos limitados y herramientas rudimentarias”, y acusó a Israel de “impedir la entrada de maquinaria pesada” a la Franja de Gaza.

De entre los escombros sacaron el cuerpo de una víctima, envuelto en una mortaja blanca. Otras imágenes de la AFP muestran los restos de un chico mientras sus familiares lloran su muerte.

“Mi amigo y mis vecinos viven en este edificio. Vine a ayudarlo a recuperar algo de ropa y unos colchones. Ya no tiene ningún refugio ni casa”, indicó Mohannad Al Mashharawi, un joven que observaba las labores de búsqueda.

Continúan las tareas de rescate

Raed al-Dahshan, director del servicio de defensa civil de la ciudad de Gaza, dijo que al menos diez familias vivían en el edificio derrumbado y que aún había esperanza de encontrar supervivientes.

“Seguimos oyendo voces bajo los escombros, así que aún hay esperanza de encontrar a gente”, afirmó Dahshan.

Un video obtenido por Reuters mostraba a los equipos de rescate intentando sacar a dos personas de debajo ‌de un muro derrumbado. Otro video difundido en las redes sociales mostraba al portavoz de defensa ​civil de Gaza, Mahmoud Basal, llevando en brazos a una chica ​pequeña, envuelta en un pañuelo manchado de sangre.

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Según la oficina de prensa de Hamas, se había pedido a los habitantes no regresar al edificio después de los ataques, pero muchos se arriesgaron a volver a instalarse debido a la magnitud de la destrucción en el territorio y la falta de viviendas.

La mayoría de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos por los bombardeos israelíes, iniciados en respuesta al ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas, que mató a más de 1200 personas.

“Consideramos a la ocupación israelí y a la comunidad internacional plena y directamente responsables de esta catástrofe que afecta a nuestro pueblo”, acusó la oficina de prensa de Hamas en su declaración.

El cuerpo de un chico es retirado de entre los escombros de un edificio derrumbado, en Ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

“También los responsabilizamos de todas las consecuencias y repercusiones del deterioro humanitario continuo, peligroso y sin precedentes que sufren más de 2,4 millones de personas en la Franja de Gaza”, agregó.

La oficina de prensa del gobierno de Gaza, controlado por Hamas, responsabilizó del suceso a los retrasos en la prometida reconstrucción del territorio. Israel ha permitido la entrada de ayuda adicional en Gaza desde la declaración de un alto el fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025.

Pero su Ejército continúa los ataques y ha restringido la entrada de equipamiento que, según ellos, podría tener también uso militar.

Escasez de maquinaria

Representantes palestinos y de la ONU achacan la falta de maquinaria pesada en el territorio a las restricciones impuestas por Israel a Gaza. Israel afirma que sus restricciones tienen como objetivo evitar que el equipo caiga en manos de grupos milicianos.

Alessandro Mrakic, jefe de la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Gaza, señaló que equipos de rescate de algunos organismos de la ONU participaban en las labores, ​que calificó de difíciles debido a la falta de maquinaria adecuada. La agencia de ayuda humanitaria de Egipto también participaba en las labores de rescate.

“La situación, como pueden ver, es trágica porque no disponemos del equipo y ⁠la maquinaria necesarios. De hecho, hay personas que están excavando con sus propias manos. Tenemos que prepararnos [para más víctimas mortales]”, dijo Mrakic.

Al menos 20 muertos tras el colapso de un edificio en Gaza

“Hay aproximadamente 400 edificios en riesgo de derrumbe. Y sabemos que se ‌derrumbarán, sobre todo ahora que se acerca el invierno”, añadió el funcionario.

La Defensa Civil ha identificado alrededor de 2000 edificios en la Franja de Gaza que, según afirma, corren riesgo de derrumbarse.

Muchas familias han declarado a Reuters en ⁠los últimos meses que se vieron obligadas a vivir en edificios parcialmente dañados para protegerse del viento y ⁠las tormentas, y debido a la falta de tiendas de campaña nuevas para las personas sin hogar.

La campaña de bombardeos israelíes en Gaza dejó más de 73.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, un balance que la ONU considera fiable.

Equipos de Defensa Civil palestina retiran un cuerpo de entre los escombros de un edificio derrumbado, en Ciudad de Gaza Jehad Alshrafi - AP

Hamas acusa a Israel de violar el alto el fuego y de socavar los esfuerzos para aplicar el plan más amplio del presidente norteamericano, Donald Trump, para poner fin al conflicto de Gaza, que incluye ​la retirada israelí de la Franja de Gaza y el desarme de Hamas. Israel afirma que el grupo terrorista ha estado violando el acuerdo.

Más de 1300 palestinos, en su mayoría civiles, han perdido la vida en Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, según las autoridades sanitarias del territorio, mientras que el Ejército israelí afirma que han fallecido cuatro soldados israelíes. Hamas no suele revelar información sobre las ‌bajas entre sus combatientes.

Agencias AFP y Reuters