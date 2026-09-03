El ministro de Seguridad de Israel presentó un proyecto para expulsar a casi dos millones de personas de Gaza en siete años

El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, presentó este jueves en una conferencia de prensa un proyecto para expulsar de Gaza a casi dos millones de personas un lapso de siete años.

Según detalló Ben Gvir, el plan “Desconexión 710″ cuenta con el objetivo de desplazar a 250.000 habitantes en el primer año, a 1,11 millones en tres y a 1,86 millones en siete.

La iniciativa le daría prioridad a la salida de unidades familiares completas y exigiría que exista un aval de un país de acogida que permita recibir a esas personas en su territorio.

Itamar Ben Gvir

Además, el proyecto implicaría que los gazatíes dispongan de diversas vías migratorias y una asignación económica que se establecería para los primeros 24 meses fuera de la Franja. Por cada caso se abriría un expediente individual con motivos de monitoreo y seguimiento de la situación.

“Déjenlos emigrar. Es posible. Es realista. Está en nuestras manos. Está dentro de nuestras habilidades”, aseguró Ben Gvir en conferencia.

Por otro lado, habría una recompensación económica para aquellos países que decidieran aceptar a migrantes.

Palestinos desplazados llegan al centro de Gaza tras huir de la ciudad de Rafah Abdel Kareem Hana - AP

“Hay países que informaron al Estado de Israel que están dispuestos a aceptar [a los palestinos que salen de Gaza] a cambio de presupuestos, dinero y otras cosas que pidieron al Estado de Israel”, manifestó el funcionario israelí.

“La familia permanece unida. No tenemos intención de separar familias. Al contrario, deberían mudarse juntos, permanecer juntos y vivir juntos. Habrá una variedad de países de destino”, agregó.

Según informó, la inversión inicial se aproximaría a los tres millones de euros, con un marco de financiación adicional de casi 15 millones de euros condicionado a la participación internacional y acuerdos que se logren con los países receptores.

Palestinos caminan junto a un edificio destruido en Gaza Mohammed Hajjar - AP

A su vez, Ben Gvir reveló que su propuesta ganó legitimidad luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendiera la idea de reubicar a los habitantes de Gaza como posible solución al conflicto con Israel a inicios de 2025.

El plan planteado por el dirigente republicano generó polémica y no fue bien recibido a nivel internacional, pero en las últimas horas el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que la iniciativa no fue suspendida, sino “congelada” por Trump.

“Por el momento, Trump no lo ha cancelado; lo ha congelado. Todos los países árabes acudieron a él, debido a la presión sobre este asunto, y le dijeron: ‘Te daremos lo que quieras: inversiones. Lograremos el desarme de Hamas a cambio de que lo congeles’”, indicó.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump - - GPO

“Al final, no existe una solución real para Gaza sin esta migración”, aseguró. Y agregó: “El 80% quiere emigrar. Lo estamos verificando en todo tipo de encuestas”.