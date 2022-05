Se mudó a 3000 kilómetros por un nuevo trabajo y lo echaron al segundo día por una repudiable razón

Hamish Griffin se preparó para un nuevo desafío personal con gran expectativa pero el final no fue el esperado. El hombre consiguió un nuevo trabajo con el que podría tener un mejor pasar económico. Por eso, con la aceptación de la propuesta laboral en el Big 4 Strahan Holiday Retreat, debió mudarse de ciudad junto a su esposa y su pequeño hijo. Sin embargo, en el segundo día de trabajo su proyección de un presente mejor se derrumbo rápidamente.

A los 51 años, el hombre tomó la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida y se mudó a 3000 kilómetros de su Queensland natal. A finales de 2021, la familia integrada por él, su esposa y su hijo se mudó a Tasmania para que él se uniera al equipo de trabajo en el complejo de alojamiento de Big 4 Strahan Holiday Retreat.

La familia se mudó (Foto Instagram @hamish.griffin)

Con la felicidad intacta, Hamish se presentó en su primera jornada laboral como supervisor general del complejo. Luego de realizar algunas tareas relacionadas con el puesto, el hombre fue llamado por su jefe para poder llevar a cabo otro labor, según él mismo relato en su cuenta de Facebook.

“El dueño literalmente destrozó mi vida al decirme que él no pensaba que yo no era ‘físicamente’ capaz de mover el sofá, ni algunas de las otras tareas manuales simples que venían con la gestión de un parque turístico. Simplemente por la forma en que me veía. Me insultó aún más diciéndome que no había revelado mi ‘condición médica’. Cuando le pregunté: ‘¿Qué condición médica?’. Me dijo que yo era obeso”, relató el hombre sobre la terrible situación que atravesó.

Hamish hizo su descargo en las redes sociales (Captura Facebook Hamish Griffin)

Acto seguido, el hombre explicó que su entrevista laboral fue mediante un video donde se presentó y junto a la presentación de antecedentes laborales adjuntó una foto de él. Por ello, su jefe podría conocerlo físicamente. Asimismo indicó que no tuvo la oportunidad de poder demostrar que es totalmente capaz de realizar las tareas asignadas, debido a que su empleador le indicó que podría lesionarse debido a su peso por lo que cesó con las labores.

Totalmente indignado, el hombre no dudó en hacer este descargo al que sumó una demanda por “acciones adversas” contra quien fue su empleador. En diálogo con el medio 9News, indicó que pide una compensación por la situación que atravesó. Se trata de un pedido de 500.000 dólares australianos. “Es 2022, no podés despedir a alguien porque creés que no puede hacer algo, o por su aspecto”, respondió en el mismo programa al mostrarse totalmente enojado por lo ocurrido.

El hombre inició una demanda (Foto Instagram @hamish.griffin)

Por supuesto, el segundo hombre involucrado realizó su descargo al respecto y en una entrevista al mismo medio negó la acusación que apunta a una discriminación por el aspecto físico de Hamish. Asimismo, señaló que hubo un malentendido acerca del puesto laboral ya que lo había contratado como administrador del parque, lo que requería esfuerzo físico. Luego de este ida y vuelta, se llevó a cabo un pago de indemnización por un total de 23.000 dólares australianos.