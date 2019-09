Yulia Gorina junto a sus padres, en Bielorrusia Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019 • 15:43

Una mujer se reencontró con su familia esta semana después de 20 años, según informó el medio Daily Mail. Yulia Gorina, hoy de 24 años, se había perdido durante un viaje en tren con su padre y su madre en Bielorrusia.

No se sabe cómo, pero Yulia terminó en Rusia luego de ese episodio. Ella recuerda solamente otro "viaje en tren". Tres semanas después de separarse de sus padres, fue adoptada por una familia en Rusia, según reconstruyó ahora la policía bielorrusa.

La joven creció buscando a sus padres biológicos pero no tuvo éxito. En tanto, sus padres, Viktor y Lyudmila Moiseenko, eran los principales sospechosos en el caso que investigaba la desaparición de la chica.

La investigación se reabrió en 2017 y ambos fueron nuevamente interrogados por la policía.

Ahora, según indicó el Daily Mail, Yulia pudo dar con su familia biológica a través de una simple búsqueda de internet. Un método que, según declaró al medio, no había dado resultados anteriormente.

La joven viajó a Bielorrusia para reencontrarse con sus padres y las autoridades realizaron una prueba de ADN para certificar la filiación biológica.

"Veinte años es casi como una vida, pero nosotros nunca perdimos las esperanzas, siempre creíamos que íbamos a reencontrarnos", dijo Lyudmila, la madre de Yulia.

"Mis padres me dijeron que me buscaron todo este tiempo y que siempre pensaron que nos íbamos a volver a ver. Cuando los vi me puse a llorar", dijo Yulia. "Los tres nos pusimos a llorar y nos abrazamos, no nos podíamos decir nada, solo nos abrazamos muy fuerte":