Según el embajador de Putin en la Argentina, “no es objetivo de Rusia la ocupación del territorio de Ucrania”

“La ocupación del territorio de Ucrania no es el objetivo de la operación militar en el Donbass, sino la protección de las personas que durante ocho años han sido objeto de abusos y genocidio realizados por el régimen de Kiev”, señaló a LA NACION el embajador de la Federación de Rusia en la Argentina, Dmitry Feoktistov.

El representante diplomático, que llegó a la Argentina en 2018, aceptó responder por escrito a una entrevista, en la que se explayó sobre los orígenes del conflicto con el actual gobierno ucraniano, y sobre la reacción de Occidente.

-Desde la perspectiva de Rusia, ¿cuál es el origen de este conflicto?

- Los rusos nunca hemos buscado el conflicto con nuestro pueblo afín de Ucrania, con el que tenemos mucho en común. Sin embargo, en 2014 a raíz de un golpe de Estado, llegaron al poder los ultranacionalistas, herederos ideológicos de quienes colaboraban con la Alemania nazi, participaban en los crímenes masivos de lesa humanidad y fueron condenados por el Tribunal de Nuremberg. Todo lo ruso en el país fue prohibido. De hecho, las autoridades ucranianas prohibieron a sus ciudadanos hablar el idioma ruso y honrar las tradiciones de sus antepasados.

-¿Cuál es su preocupación respecto de la región del Donbass?

- El gobierno ucraniano introdujo un bloqueo real a los habitantes de estas regiones no se les pagaban beneficios sociales y pensiones, se les cortaron el sistema bancario y el suministro de bienes esenciales. El régimen expuso a la población de la República Popular de Lugansk (LNR) y la República Popular de Donetsk (DNR) a sótanos, donde la gente se estaba escondiendo del bombardeo durante ocho años. Cabe señalar que se trata de cuatro millones de personas contra las que se llevó a cabo un verdadero etnocidio. Todos los días morían personas allí, incluidas mujeres, niños y ancianos. Habiendo desatado una lucha contra su propia población en las regiones orientales de Ucrania, el régimen de Kiev declaró que Rusia es una de las partes de este conflicto y un “agresor”, dejando así claro que está en guerra con nosotros. Al mismo tiempo, empezó a empujar activamente a Ucrania a la OTAN. Como resultado, surgió una amenaza real de misiles dirigidos a Rusia, cuyo tiempo de vuelo a Moscú en este caso se reduciría a siete-diez minutos, y si se desplegaran armas hipersónicas, a cinco.

-¿Por qué Moscú decidió lanzar la operación militar?

- En las últimas semanas, hemos sido testigos de provocaciones a gran escala a lo largo de la línea de contacto entre Ucrania y la DNR y la LNR, como resultado de las cuales más de 95.000 refugiados se vieron obligados a evacuarse a Rusia. En esta situación las autoridades rusas decidieron lanzar una operación militar especial en Donbass. La ocupación del territorio de Ucrania no es su objetivo, su objetivo es la protección de las personas que durante ocho años han sido objeto de abusos y genocidio realizados por el régimen de Kiev. Con este fin intentaremos garantizar la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos y sangrientos crímenes contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.

-¿Cómo se relaciona el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk con el respeto del principio de integridad territorial? Rusia tiene en su interior varias regiones en las que hay movimientos separatistas y no vería bien que otros países reconozcan la independencia de esas regiones.

-El problema que algunos medios y políticos llaman separatismo, no existía en Ucrania hasta febrero de 2014, cuando en Kiev tuvo lugar un golpe de Estado violento. Parte de la población se negó a reconocer la legitimidad de las autoproclamadas “autoridades”. Entonces comenzó la persecución contra esta gente. Nadie puede decir en serio que Ucrania no tuvo la oportunidad de volver a incorporar a Donetsk y Lugansk. La posibilidad de llegar a un acuerdo se incluyó en el texto de los acuerdos de Minsk, aprobados el 17 de febrero de 2015. Teniendo en cuenta la negativa de facto de Ucrania a implementar esos acuerdos de Minsk, el aumento en el flujo de refugiados, el crecimiento de las provocaciones en la línea de contacto, no tuvimos otra opción que reconocer a la LNR y la DNR como estados independientes.

En cuanto a “movimientos separatistas” en Rusia, cabe mencionar que nuestro país es una federación multinacional, es el hogar para más de 200 grupos étnicos diferentes que conviven entre sí en paz y armonía. Rusia está haciendo todo lo posible para la prosperidad de ellos, la preservación de los idiomas originales, la religión y las tradiciones culturales. ¡En toda su historia de mil años en el curso de su desarrollo Rusia no ha perdido ni un solo grupo étnico!

-Rusia pidió garantías a Occidente de que la OTAN o la UE no se expandirán hacia el este. ¿Moscú estaría dispuesta a aceptar esa posibilidad si fuera una decisión mayoritaria y soberana de los ucranianos?

-Las propuestas rusas sobre las garantias de seguridad remetidos a los EE.UU. y la OTAN en diciembre de 2021 ya contienen la respuesta a esa pregunta. La OTAN debe regresar a las fronteras de 1997. Al mismo tiempo proponemos el diálogo sobre el modelo de la interacción basado en el respeto del principio de la seguridad igualitaria e indivisible.

-¿Cuánto cree afectará a Rusia las sanciones de Occidente, como la suspensión del Nordstream 2 y otras sanciones?

-La Rusia moderna, como previamente la URSS y el Imperio Ruso, ha estado históricamente bajo una constante presión económica. Rusia no teme ningunas sanciones, ya que no pueden influir en su determinación de defender sus intereses. Nuestras instituciones financieras cuentan con suficiente margen de seguridad, la situación macroeconómica del país es estable y las reservas de oro y divisas aumentaron a $639.600 millones el año pasado. Hoy Rusia depende mucho menos que varios países de los servicios del capital occidental.

Las medidas introducidas contra Rusia tienen incluso un lado positivo: hemos aprendido a basarnos en nuestros propios recursos. Desde 2014 Rusia va implementando un programa de sustitución de importaciones, y hoy en día muchos productores nacionales han logrado resultados impresionantes en la fabricación de productos que antes importaban del extranjero. Tal política tiene un efecto positivo en las economías de las regiones donde se crean nuevos puestos de trabajo.

En lo que se refiere a la imposición de sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2, se basa en la lógica del beneficio mutuo. Si se para, no solo Rusia sufrirá pérdidas, sino también el resto de las partes contratantes, que son Alemania y otros países de la UE.