Día 63 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 1 de mayo en su 63° día de guerra. Se prolonga las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, pese a los intentos por desacelerar el conflicto. Israel atacó Hezbollah en Líbano y precio del barril de petróleo aumentó.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Persiste el bloque del estrecho de Ormuz Asghar Besharati - AP

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman la muerte de dos miembros de Hezbollah en el sur de Líbano.

Un informe de una cadena estatal iraní sostiene que el país persa podría emprender próximamente acciones militares sin precedentes en respuesta al bloqueo naval estadounidense.

Otros hechos de importancia

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un fuerte revés para el bloque petrolero y Arabia Saudita.

La Unión Europea informó que el costo energético de la guerra es de “500 millones de euros al día”.

Un asesor de Netanyahu aseguró que Israel responde con fuerza en Líbano debido a que Hezbollah violó el alto el fuego.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Transeúntes pasan por el costado de una imagen del martirizado ayatollah Khamenei ATTA KENARE - AFP