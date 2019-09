Severn Cullis-Suzuki, la activista ambiental canadiense Crédito: Página web de Severn Cullis-Suzuki

"Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones futuras. Estoy aquí para hablar en defensa de los niños hambrientos del mundo, cuyos llantos son ignorados. Estoy aquí para hablar por los incontables animales que mueren en este planeta porque no les queda ningún lugar a donde ir". No, estas palabras no pertenecen a Greta Thunberg. Aunque la reminiscencia es asombrosa, estas palabras fueron pronunciadas 11 años antes de que naciera la joven activista sueca, convertida hoy en un ícono mundial de la lucha contra el cambio climático.

En 1992, una niña de 12 años se paró frente a una multitud de líderes globales, empresarios y periodistas y enunció un alarmante discurso sobre los agujeros en la capa de ozono, los químicos presentes en el aire y el latente peligro de extinción de cientos de especies.

Severn Cullis-Suzuki, nacida en 1979 en Canadá, fue pionera en el activismo climático. "Aún soy sólo una niña, y sé que todos somos parte de una gran familia formada por seis mil millones de personas. De hecho, una familia de treinta millones de especies, y todos compartimos el mismo aire, agua y tierra. Las fronteras y los gobiernos nunca cambiarán eso. Aunque estoy llena de rabia, no estoy ciega, y, aunque tengo miedo, no me asusta decirle al mundo cómo me siento", dijo 27 años atrás en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, la primera gran conferencia de la ONU sobre el medio ambiente.

Hoy con 39 años, Cullis-Suzuki, sigue siendo una activista medioambiental. Además es ecóloga y escribe cuentos infantiles. En redes sociales sigue a Greta Thunberg y Greta Thunberg la sigue a ella.

El activismo ambiental en la sangre

La implacable lucha de Cullis-Suzuki contra el cambio climático se originó hace mucho tiempo, incluso podría decirse que lleva el activismo ecológico en la sangre. Es hija de la escritora Tara Elizabeth Cullis y de David Suzuki, un académico canadiense de origen japonés, científico y activista del medio ambiente. Suzuki obtuvo un doctorado en zoología de la Universidad de Chicago en 1961 y fue profesor en el departamento de genética de la Universidad de British Columbia desde 1963 hasta su jubilación en 2001.

A los diez años, mientras asistía a la escuela primaria en Vancouver, Cullis-Suzuki fundó la Organización Infantil del Medio Ambiente (ECO), junto a sus amigos Alexander Marmbio y David Melo, un grupo de niños dedicados a enseñar a otros jóvenes diversos temas sobre el medio ambiente.

Un año después de su famoso discurso en Río, titulado luego como "la chica que silenció al mundo por cinco minutos", fue reconocida en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el premio de honor "Global 500" para logros ecológicos.

Desde entonces, Cullis-Suzuki siguió luchando por la sostenibilidad a largo plazo y por la conciencia de la interconexión fundamental entre cultura y medio ambiente.

En 2000, ella y cinco amigos llevaron a cabo Powershift, una campaña de ciclismo en Canadá para crear conciencia sobre el cambio climático y la contaminación del aire.

En 2001, con sus compañeros de la Universidad de Yale, en donde estudió Ecología y Biología Evolutiva, desarrolló el "Proyecto Skyfish", un grupo de reflexión juvenil que le trajo un año después su "Reconocimiento de responsabilidad" en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU en Johannesburgo, Sudáfrica.

Cullis-Suzuki ha realizado varias giras de conferencias en Japón con el "Club de los Perezosos" (una ONG que se dedicar a generar conciencia sobre los peligros que enfrentan estos animales) y ha publicado varios libros. Es una de las autoras y editoras del libro "Notas de los Jóvenes Activistas de Canadá".

En 2017, Cullis-Suzuki y sus amigos de ECO, ahora adultos con sus propias familias, conmemoraron el aniversario 25 de su viaje a la Cumbre de la Tierra de la ONU en Río, y el discurso que "silenció al mundo durante 5 minutos", invitando a los jóvenes de hoy a participar en un nuevo video.

"¿Por qué sigue siendo relevante este discurso? Las palabras son poderosas, pero que vengan de parte de un niño, alguien que tiene todo en juego, es la parte más poderosa", escribió Cullis-Suzuki en Facebook.

27 años después

Hoy, Cullis-Suzuki vive en el archipiélago de la costa oeste de Haida Gwaii, hogar de la nación Haida, la comunidad de su esposo. Allí estudia de los ancianos el dialecto Xaayda kil, que está en peligro de extinción. Actualmente está trabajando para obtener un doctorado orientado al cambio en la Universidad de Columbia Británica con el objetivo de llevar a cabo una investigación lingüística para ayudar a la revitalización del idioma Haida.

Cullis-Suzuki, madre de dos niños, es comisionada de la Carta de la Tierra y miembro de la junta de la Fundación David Suzuki (una organización medioambiental basada en la ciencia con sede en Vancouver y oficinas en Montreal y Toronto fundada por sus padres).

Severn Cullis-Suzuki junto a su familia Crédito: Página web de Severn Cullis-Suzuki

Aunque el mundo no estaba preparado hace 27 años para una Severn Cullis-Suzuki, hoy la exigencia de medidas urgentes para preservar el medio ambiente se reivindica de la mano de Greta Thunberg, a quien la activista canadiense admira y felicita constantemente en redes sociales por su labor.