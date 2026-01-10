La NASA reveló que hay lugares del mundo en los que no se podrá vivir en 50 años

El informe alerta sobre el aumento de las temperaturas y la humedad, lo cual podría hacer imposible la vida humana en ciertas regiones
El cambio climático es una situación ambiental que afecta a la población global. En ese sentido, las diferentes naciones, en especial algunos puntos del mundo, no están exentos de las consecuencias que el aceleramiento de este fenómeno puede tener.
Un reciente informe de la NASA ha generado una gran alarma, pues advierte que en 50 años, es decir aproximadamente para el año 2070, habría algunas áreas del mundo que podrían volverse inhabitables debido al calentamiento global.
La NASA indica que este informe fue realizado con datos de satélites, que alertan sobre el aumento de las temperaturas y la humedad, lo cual podría hacer imposible la vida humana en ciertas regiones. También indica que entre las tres y cinco décadas por venir algunas zonas de la Tierra ya no contarán con las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida humana. Este dato importante se obtuvo a través de un indicador térmico específico: bulbo húmedo.
La temperatura de bulbo húmedo, también conocida como temperatura húmeda, es una medida de la temperatura del aire que tiene en cuenta tanto la temperatura ambiente como la humedad relativa. En otras palabras, es la temperatura que se siente en la piel cuando está húmeda y expuesta al aire en movimiento, según el portal Sencrop.
La NASA menciona que el bulbo húmedo permite identificar las áreas del planeta que se encuentran en riesgo y destaca las cinco ubicaciones que podrían ser inhabitables en un periodo máximo de cinco décadas.
¿Cuáles son los lugares que serán ‘inhabitables’, según la NASA?
- Sur de Asia: esta región, que alberga a miles de millones de personas, podría experimentar temperaturas del bulbo húmedo que superen los 35 grados Celsius, para el año 2070. Esto significa que el calor y la humedad combinados podrían alcanzar niveles peligrosos para la salud humana, incluso para personas sanas.
- Golfo Pérsico y Mar Rojo: también las temperaturas en estas regiones ya son extremadamente altas y se espera que aumenten aún más en las próximas décadas. La combinación de calor y humedad podría hacer que la región sea inhabitable para el año 2070.
- Partes de China, el sudeste asiático y Brasil: estas regiones también podrían enfrentar condiciones inhabitables en las próximas décadas, aunque el marco de tiempo exacto es más incierto; sin embargo, la tala de árboles y el consumo irresponsable de los recursos naturales podría causar una aceleración en el incremento de la temperatura ambiental.
