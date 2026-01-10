La NASA reveló que hay lugares del mundo en los que no se podrá vivir en 50 años

El cambio climático es una situación ambiental que afecta a la población global. En ese sentido, las diferentes naciones, en especial algunos puntos del mundo, no están exentos de las consecuencias que el aceleramiento de este fenómeno puede tener.

Un reciente informe de la NASA ha generado una gran alarma, pues advierte que en 50 años, es decir aproximadamente para el año 2070, habría algunas áreas del mundo que podrían volverse inhabitables debido al calentamiento global.

Un informe de la NASA asegura que algunas áreas del mundo podrían volverse inhabitables debido al calentamiento global Pixabay

La NASA indica que este informe fue realizado con datos de satélites, que alertan sobre el aumento de las temperaturas y la humedad, lo cual podría hacer imposible la vida humana en ciertas regiones. También indica que entre las tres y cinco décadas por venir algunas zonas de la Tierra ya no contarán con las condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida humana. Este dato importante se obtuvo a través de un indicador térmico específico: bulbo húmedo.

La temperatura de bulbo húmedo, también conocida como temperatura húmeda, es una medida de la temperatura del aire que tiene en cuenta tanto la temperatura ambiente como la humedad relativa. En otras palabras, es la temperatura que se siente en la piel cuando está húmeda y expuesta al aire en movimiento, según el portal Sencrop.

La NASA menciona que el bulbo húmedo permite identificar las áreas del planeta que se encuentran en riesgo y destaca las cinco ubicaciones que podrían ser inhabitables en un periodo máximo de cinco décadas.

¿Cuáles son los lugares que serán ‘inhabitables’, según la NASA?