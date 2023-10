Shani Louk, la joven vista inconsciente y semidsenuda en una camioneta de Hamas está viva pero en estado crítico

escuchar

El gobierno alemán confirmó que Shani Louk, la joven alemana que asistió al festival rave cerca de la frontera y fue vista desnuda en un camión de Hamas, sigue viva. Sin embargo, está gravemente herida y en estado crítico.

Así lo confirmó al diario alemán Bild su madre, Ricarda Louk, que todavía está en estado de shock por los videos que muestran a su hija inconsciente, semidesnuda, ensangrentada y secuestrada en la parte de atrás de una de las camionetas usadas por Hamas en su ataque a Israel. Fuentes palestinas dijeron a sus familiares que la joven de 22 años se encuentra en un hospital de Hamas, según Bild.

La joven de 22 años lleva desaparecida desde el atentado contra el festival de música (Supernova) en el sur de Israel. El vídeo que recorrió y conmocionó al mundo hizo creer que estaba muerta e incluso algunos medios la dieron por muerta. Pero no es así, “Shani está viva, pero se encuentra en situación crítica”, informó un poco aliviada su madre.

Un asistente sostiene una imagen de la mujer germano-israelí Shani Louk, mientras participa en una "Vigilia por Israel" frente a la entrada de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, en Londres el 9 de octubre de 2023. HENRY NICHOLLS - AFP

“Cada minuto es crítico”

Según su madre, Shani está internada en en un hospital de la Franja de Gaza con una grave herida en la cabeza. “Cada minuto es crítico”, subrayó la madre, que pidió al gobierno alemán para que la ayude con urgencia. “Este es realmente mi llamamiento desesperado a todo el país, a Alemania, para que me ayuden a traer a mi Shani de vuelta a casa, sana”.

Shani tiene nacionalidad alemana e israelí, pero la súplica de su madre va al gobierno de Berlín. “No deberíamos discutir ahora sobre cuestiones jurisdiccionales”, sostiene.

Toda la familia de Shani replicó este desesperado pedido. Incluso su tía, Orly Louk, desde Sulz am Neckar, en Israel apuntó: “La responsabilidad recae en el gobierno alemán, que debe enviar a alguien y liberar a mi sobrina de este horror”, y añadió que la situación en Israel no es buena. “Aquí no estamos recibiendo ninguna información, sólo de los vídeos”.

Cuando el video empezó a circular y la familia de Shani lo vio por primera vez, algo extraño sucedió: Ricarda Louk recibió por correo electrónico una alerta de uso de la tarjeta de crédito que llevaba su hija, es decir que alguien estaba usando su tarjeta. El banco emisor no informó de cargos, pero advirtió que había sido usada en una tienda frente al “Hospital Indonesio”, el más importante de Gaza. Esto le dio esperanza a la familia Louk, que ahora se acentuó porque su Shani apareció con vida.

LA NACION