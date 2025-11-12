Los posibles objetivos militares de EE.UU. si Trump decide atacar Venezuela

WASHINGTON.- El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a las cercanías de América Latina, lo que podría intensificar una campaña militar que mató a más de 75 personas a bordo de lanchas y sumergibles.

Si el gobierno de Donald Trump decidiera realizar ataques terrestres en Venezuela, las fuerzas norteamericanos podrían considerar diversos objetivos. Pero el impacto potencial de tales ataques sigue siendo incierto.

Posibles objetivos de EE.UU.

Aunque Trump ha insinuado la posibilidad de realizar ataques terrestres contra narcotraficantes en Venezuela, aún no está claro si atacaría centros de contrabando de cocaína o al propio gobierno de Nicolás Maduro, a quien considera líder del Cártel de los Soles.

El Ejército venezolano se ha debilitado en los últimos años, pero conserva suficiente armamento y capacidad como para que sea improbable que el gobierno de Trump ordene una incursión terrestre significativa, según afirmó Jim Stavridis, almirante norteamericano retirado que supervisó las operaciones en la región entre 2006 y 2009.

El USS Iwo Jima, el buque que lidera el grupo anfibio desplegado en el Caribe Sur

“Es probable que se realicen ataques cinéticos de precisión contra objetivos de narcotráfico y capacidad militar y, si eso no da el resultado deseado, contra el liderazgo”, dijo Stavridis. “Creo que el objetivo es convencer a Maduro de que sus días están contados, pero para lograrlo se necesitará un número considerable de ataques contra la infraestructura venezolana”.

Ante tal fuerza, Maduro podría atrincherarse, señaló Stavridis. Esto dejaría al gobierno de Trump en la disyuntiva de realizar ataques contra la seguridad de Maduro o una misión de Operaciones Especiales para capturarlo o eliminarlo.

Estados Unidos podría comenzar con ataques a aeropuertos o puertos marítimos que identifique como posibles centros de distribución de drogas. También podría atacar puntos de embarque cerca de la frontera de Venezuela con Colombia, de donde provienen cantidades significativas de cocaína. Sin embargo, el Pentágono también querría atacar las defensas aéreas venezolanas para proteger sus propias aeronaves.

Las fuerzas norteamericanos también podrían atacar pistas de aterrizaje clandestinas, como las del estado Apure. Los narcotraficantes suelen ocultar cocaína cerca de las pistas de aterrizaje donde aterrizan los aviones procedentes de América Central y esperan para cargar la droga.

El buque USS Gravely ancló a fines de octubre en Trinidad y Tobago, muy cerca de Venezuela MARTIN BERNETTI� - AFP�

Las fuerzas norteamericanos también podrían atacar pistas de aterrizaje en la región del Catatumbo, que ha experimentado un aumento del tráfico aéreo en medio de la ofensiva norteamericano contra las embarcaciones de narcotraficantes. En el estado de Sucre también se encuentran grandes depósitos de droga, según declaró un exoficial militar.

Sin embargo, si el objetivo es atacar directamente a las fuerzas de seguridad de Maduro, el Ejército norteamericano podría apuntar a la poderosa agencia de contrainteligencia militar venezolana, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Cómo podrían responder las fuerzas venezolanas

El Ejército venezolano está bien armado, con armamento avanzado adquirido durante el mandato del expresidente Hugo Chávez, quien falleció en el cargo en 2013. Se cree que este armamento incluye un sistema de defensa aérea S-300VM de fabricación rusa.

No obstante, este sistema de defensa aérea solo está parcialmente operativo en la actualidad y nunca se diseñó para usarse contra Estados Unidos, señaló Andrei Serbin Pont, del grupo de investigación latinoamericano CRIES.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, habla con integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana [e]Venezuelan Ministry of People� - XinHua�

Venezuela cuenta con 109.000 efectivos militares en activo. Sin embargo, un exoficial militar venezolano afirmó que probablemente la cifra sea menor. Para 2018, Venezuela tenía menos de cinco aviones Sukhoi rusos en operación, según la misma fuente. Y dijo que Maduro carece de la capacidad militar y del apoyo popular venezolano necesarios para librar una guerra contra Estados Unidos. “No digo que no vaya a haber resistencia”, declaró, “pero no será un ataque contra las fuerzas norteamericanos”.

Uno de los grupos de narcotráfico con mayor control territorial en Venezuela ha recibido escasa atención por parte de la administración Trump: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero colombiano de izquierda, de larga trayectoria y gran sofisticación.

El gobierno de Maduro ha proporcionado al ELN, junto con grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un refugio para el narcotráfico y otras actividades ilegales, afirmó Elizabeth Dickinson, subdirectora interina para América Latina del International Crisis Group. El Ejército colombiano cree que gran parte de la cocaína que se trafica de Colombia a Venezuela se refina en laboratorios del lado venezolano de la frontera.

Si el ELN se convirtiera en un objetivo, el grupo podría tomar represalias intensificando los ataques contra el Ejército colombiano, respaldado por Estados Unidos. “El ELN no va a perpetrar un ataque terrorista en Nueva York, pero sí podría hacerlo en Bogotá”, declaró Dickinson.

¿Cuál es el objetivo final de Trump?

Incluso si se llevan a cabo ataques en Venezuela, es poco probable que esto cambie significativamente el panorama del narcotráfico en Estados Unidos, según funcionarios norteamericanos. Un general retirado afirmó que el narcotráfico proveniente de Venezuela consiste principalmente en cocaína producida en Colombia y enviada a Europa o al Caribe, no a Estados Unidos.

El momento de la explosión de una narcolancha tras un ataque de las fuerzas estadounidenses X

“La idea de que se detendrá el flujo de drogas atacando Venezuela es una completa falacia”, declaró el general. En una entrevista con el programa de televisión 60 Minutes, Trump expresó sus dudas sobre una posible guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, advirtió que los días de Maduro están contados.

En una reunión informativa clasificada para algunos miembros del Congreso, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijeron que el gobierno no se está preparando para atacar directamente a Venezuela y que carece de un argumento legal sólido para hacerlo. Un funcionario al tanto del tema dijo no estar seguro de si Trump autorizará ataques en Venezuela, ni cuánto tiempo podrían continuar los ataques marítimos. Al igual que con otras acciones militares de Trump, el presidente podría declarar la victoria abruptamente y dar por terminada la operación.

El funcionario comparó la situación con la orden del presidente de iniciar ataques en marzo contra los militantes hutíes en Yemen, alegando las amenazas que estos representaban para los buques en el Mar Rojo. Para mayo, la operación había concluido, con los líderes hutíes aún en gran parte en sus puestos y funcionarios de la administración declarando que cesarían los ataques aéreos siempre y cuando los hutíes dejaran de disparar contra embarcaciones en el mar.

“Fue una línea divisoria arbitraria”, afirmó el funcionario. “No había un objetivo claro”.

Samantha Schmidt, Dan Lamothe, Ana Vanessa Herrero, Julia Ledur y Hannah Natanson