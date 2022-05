Sin vacunas ni medicamentos, Corea del Norte acude a llamativos métodos para contener el brote de Covid

SEÚL.- En una reciente visita nocturna a una farmacia, Kim Jong-un -con doble barbijo- lamentó la lentitud en la entrega de medicamentos. Por separado, los lugartenientes del líder norcoreano pusieron en cuarentena a cientos de miles de pacientes sospechosos de Covid-19 e instaron a las personas con síntomas leves a tomar té de hojas de sauce o madreselva.

A pesar de lo que la propaganda del Norte describe como un esfuerzo total, el miedo es palpable entre los ciudadanos, según desertores en Corea del Sur con contactos en el Norte, y algunos observadores externos temen que el brote pueda empeorar mucho, con gran parte de una población empobrecida y no vacunada se quedó sin suficiente atención hospitalaria y luchando para pagar incluso los medicamentos más simples.

“Los norcoreanos saben que muchas personas en todo el mundo han muerto a causa de la Covid-19, por lo que temen que algunos de ellos también puedan morir”, dijo Kang Mi-jin, una desertora norcoreana, citando sus llamadas telefónicas con contactos en la norteña ciudad norcoreana de Hyesan. Ella dijo que las personas que pueden pagarlo están comprando medicina tradicional para lidiar con sus ansiedades.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, en el centro, visita una farmacia en Pyongyang, Corea del Norte, el domingo 15 de mayo de 2022 KCNA via KNS

Desde que admitió lo que llamó su primer brote de Covid-19 hace una semana, Corea del Norte ha estado luchando para manejar una creciente crisis de salud que ha intensificado la ansiedad pública por un virus que anteriormente afirmó haber mantenido a raya.

La respuesta del país a la pandemia parece en gran medida centrada en aislar a los pacientes sospechosos. Eso puede ser todo lo que realmente puede hacer, ya que carece de vacunas, píldoras antivirales, unidades de cuidados intensivos y otros activos médicos que aseguraron la supervivencia de millones de personas enfermas en otros países.

Las autoridades sanitarias de Corea del Norte dijeron el jueves que una fiebre que se propaga rápidamente mató a 63 personas y enfermó a unas 2 millones desde finales de abril, mientras que unas 740.000 permanecen en cuarentena. A principios de esta semana, Corea del Norte dijo que su número total de casos de Covid-19 era de 168 a pesar del aumento de casos de fiebre. Muchos expertos extranjeros dudan de las cifras y creen que se está subestimando la magnitud del brote para evitar disturbios públicos que podrían dañar el liderazgo de Kim.

Un empleado de la Oficina de Gestión de Medicamentos del Distrito de Daesong en Pyongyang proporciona medicamentos a un residente mientras el Estado aumenta las medidas para detener la propagación de enfermedades en Pyongyang, Corea del Norte, el lunes 16 de mayo de 2022. (AP Photo/Jon Chol Jin) Jon Chol Jin - AP

Los medios estatales dijeron que un millón de trabajadores públicos se movilizaron para identificar a los pacientes sospechosos. Kim Jong-un también ordenó el despliegue de médicos del ejército para apoyar la entrega de medicamentos a las farmacias, justo antes de visitar las farmacias en Pyongyang al amanecer del domingo.

Consejos por TV

Corea del Norte también utiliza los medios de comunicación estatales (periódicos, televisión y radio estatales) para ofrecer consejos sobre cómo lidiar con el virus a los ciudadanos, la mayoría de los cuales no tienen acceso a Internet ni a noticias extranjeras.

“Es crucial que encontremos a todas las personas con síntomas de fiebre para que puedan ser aisladas y tratadas, para bloquear fundamentalmente los espacios donde la enfermedad infecciosa podría propagarse”, dijo ayer Ryu Yong Chol, funcionario de la sede de Pyongyang para combatir el virus, en declaraciones a la televisión estatal.

La televisión estatal transmitió infomerciales que mostraban personajes animados que aconsejaban a las personas que consultaran a los médicos si tenían problemas respiratorios, regurgitaban sangre o se desmayaban. También explican qué medicamentos pueden tomar los pacientes, incluidos remedios caseros como el té de miel. El principal periódico del país, Rodong Sinmun, aconsejó a las personas con síntomas leves que prepararan de 4 a 5 gramos de hojas de sauce o madreselva en agua caliente y las bebieran tres veces al día.

“Sus pautas no tienen ningún sentido. Es como si el gobierno le estuviera pidiendo a la gente que se comunique con los médicos solo si tienen dificultades para respirar, es decir, justo antes de morir”, dijo el exfuncionario de agricultura de Corea del Norte, Cho Chung Hui, quien huyó a Corea del Sur en 2011. “Me duele el corazón cuando pienso sobre mi hermano y mi hermana en Corea del Norte y su sufrimiento”.

Kang, que dirige una empresa que analiza la economía de Corea del Norte, dijo que sus contactos en Hyesan le dijeron que se les pide a los residentes de Corea del Norte que lean detenidamente los informes de Rodong Sinmun sobre cómo está trabajando el país para detener el brote.

Esta fotografía tomada el 17 de mayo de 2022 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) oficial de Corea del Norte el 18 de mayo muestra a los residentes siendo revisados para prevenir la propagación del coronavirus Covid-19 en Pyongyang STR - KCNA VIA KNS

Cuarentena

Desde el 12 de mayo, Corea del Norte prohibió los viajes entre regiones, pero no intentó imponer bloqueos más severos, como hizo China. La economía de Corea del Norte es frágil debido al cierre de fronteras por la pandemia y décadas de mala gestión, por lo que el país ha alentado la aceleración de la agricultura, la construcción y otras actividades industriales. Kang dijo que la gente en Hyesan todavía va a trabajar.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación esta semana por las consecuencias de las medidas de cuarentena de Corea del Norte y dijo que el aislamiento y las restricciones de viaje tendrán consecuencias nefastas para las personas que ya luchan por satisfacer sus necesidades básicas, incluida la obtención de alimentos.

Esta fotografía tomada el 16 de mayo de 2022 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) oficial de Corea del Norte el 17 de mayo muestra a oficiales del campo médico militar del Ejército Popular de Corea que van a suministrar medicamentos STR - KCNA VIA KNS

“Los niños, las madres lactantes, las personas mayores, las personas sin hogar y las que viven en zonas rurales y fronterizas más aisladas son especialmente vulnerables”, dijo la oficina en un comunicado.

Preocupación en el sur

Los desertores en Corea del Sur dicen que se preocupan por sus seres queridos en Corea del Norte. También sospechan que el Covid-19 ya se había propagado a Corea del Norte incluso antes de que admitiera formalmente el brote.

“Mi padre y mi hermano todavía están en Corea del Norte y me preocupo mucho porque no fueron vacunados y no hay muchos medicamentos allí”, dijo Kang Na-ra, quien huyó a Corea del Sur a fines de 2014. Contó que un hermano le dijo durante llamadas telefónicas recientes que su abuela murió de neumonía, que ella cree que fue causada por Covid-19, en septiembre pasado.

La desertora Choi Song-juk señaló que cuando su hermana granjera en Corea del Norte la llamó por última vez en febrero, dijo que su hija y muchos vecinos habían estado enfermos con síntomas similares al coronavirus, como fiebre alta, tos y dolor de garganta. Choi contó que su hermana paga a intermediarios para que organicen llamadas telefónicas, pero que no ha llamado recientemente, a pesar de que es la época del año en que se queda sin alimentos y necesita transferencias de dinero a través de una red de intermediarios. Choi expresó que la desconexión probablemente esté relacionada con las restricciones antivirus en los movimientos.

“Me siento tan mal. Debo conectarme con ella nuevamente porque debe estar sin comida y recogiendo verduras silvestres”, dijo Choi, quien salió de Corea del Norte en 2015.

En los últimos años, Kim Jong-un construyó algunos hospitales modernos y mejoró los sistemas médicos, pero los críticos dicen que es principalmente para la élite gobernante del país y que el servicio médico socialista gratuito está en ruinas. Los desertores recientes dicen que ahora hay muchos medicamentos de producción nacional en los mercados, pero tienen problemas de calidad, por lo que la gente prefiere los medicamentos de Corea del Sur, China y Rusia. Pero los medicamentos extranjeros suelen ser caros, por lo que la gente pobre, que es la mayoría de la población del Norte, no puede pagarlos.

Una calle desierta en Pyongyang, en medio del brote de Covid KCNA via KNS

“Si estás enfermo en Corea del Norte, en general decimos que morirás”, dijo Choi.

A pesar del brote, Corea del Norte no ha respondido públicamente a las ofertas de ayuda médica de Corea del Sur y Estados Unidos. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el martes que el organismo mundial “está profundamente preocupado por el riesgo de una mayor propagación” en Corea del Norte y la falta de información sobre el brote.

Personal de la estación de tren desinfectando las instalaciones de la estación de Pyongyang como medida de prevención contra el coronavirus STR - KCNA VIA KNS

Choi Jung Hun, un exmédico norcoreano que se reasentó en Corea del Sur, sospecha que Corea del Norte está utilizando su respuesta a la pandemia como una herramienta para promover la imagen de Kim como un líder que se preocupa por el público y solidificar la unidad interna. Él dice que las muertes subestimadas del país también podrían explotarse como una herramienta de propaganda.

“Un día, dirán que han contenido el Covid-19. Al comparar su número de muertos con el de Estados Unidos y Corea del Sur, dirán que han hecho un muy buen trabajo y que su sistema antiepidémico es el mejor del mundo”, dijo Choi, ahora investigador en un centro afiliado a un instituto afiliado a la Universidad de Corea en Corea del Sur.

Agencia AP