Sorpresa en Brasil: renuncia abruptamente el principal asesor de seguridad del presidente Lula da Silva

. @guibalza: “No dia da tentativa de golpe de Estado, os ministros foram com o presidente Lula para o Ministério da Justiça. Gonçalves Dias em nenhum momento mencionou que havia estado no Palácio”.



➡ Assista ao #Edição18 com @CesarTralli: https://t.co/bFwcwLpLU9 #GloboNews pic.twitter.com/WJvnyMMnwT