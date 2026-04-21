Lula lanza una advertencia a Estados Unidos por la expulsión de un funcionario brasileño

BRASILIA.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que su gobierno podría tomar medidas de represalia tras la expulsión por parte de Estados Unidos de un agregado de seguridad brasileño que trabajaba como enlace con las autoridades de inmigración norteamericanas desde Miami.

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes en una publicación en X que expulsaría a Marcelo Ivo de Carvalho, presuntamente implicado en la detención del exdiputado federal y exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) Alexandre Ramagem por parte de la policía de inmigración estadounidense ICE, la semana pasada.

Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, pedimos que o funcionário brasileiro envolvido deixe o nosso país por tentar fazer isso. https://t.co/kNMWSchGcL — Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) April 20, 2026

Ramagem fue puesto en libertad tras una breve detención. Huyó de Brasil en septiembre luego haber sido condenado por conspirar para dar un golpe de Estado junto con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario norteamericano, Donald Trump.

La detención de Ramagem

El registro de la detención del exfuncionario brasileño llegó a ser incluido en el sistema del condado de Orange, con foto e indicación de “retención migratoria”, lo que señala una custodia de carácter migratorio, sin una acusación penal local detallada.

El día de la detención, la Policía Federal brasileña difundió un comunicado atribuyendo el arresto a la cooperación policial que mantienen ambos países.

Captura de pantalla del registro de detención de Ramagem. Fuente: X

“La detención se produjo a partir de la cooperación policial internacional entre la Policía Federal y las autoridades policiales de Estados Unidos. El detenido es considerado prófugo de la Justicia brasileña tras su condena por los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado e intento de abolición violenta del Estado de derecho”, informó la Policía Federal brasileña en un comunicado el lunes pasado.

Tras la liberación, autoridades de ICE señalaron que hubo una “decisión administrativa” en el caso de Ramagem. En la conversación, el organismo estadounidense comunicó el hecho de que el exfuncionario fue liberado dos días después de haber sido detenido en Florida. Según integrantes de la Policía Federal brasileña, ICE informó que Ramagem tiene derecho a una permanencia provisoria en el país.

Tensa relación

"Ningún extranjero puede manipular nuestro sistema de inmigración para eludir las solicitudes formales de extradición y extender las cacerías de brujas políticas al territorio estadounidense“, dijo el lunes en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado norteamericano, que añadió que se había pedido al “funcionario brasileño en cuestión” que abandonara el país.

El mensaje, que fue compartido por la embajada de Estados Unidos en Brasil, no nombraba al funcionario ni mencionaba explícitamente el caso de Ramagem. La embajada confirmó posteriormente a Reuters que se refería a De Carvalho.

Lula habla durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, en Hanover, en el norte de Alemania, el 20 de abril de 2026 ODD ANDERSEN - AFP

En declaraciones a la prensa en Hannover, Alemania, Lula sostuvo el martes que no sabía qué había sucedido, pero que Brasil tomará medidas recíprocas si hubo un abuso por parte de las autoridades estadounidenses en el caso que involucra al funcionario brasileño.

“No podemos aceptar esta injerencia y este abuso de autoridad que algunos estadounidenses quieren ejercer sobre Brasil”, afirmó el presidente brasileño.

Tensiones bilaterales

El incidente marca el más reciente encontronazo en la tensa relación diplomática que mantienen Lula y Trump.

Trump se reúne con Lula en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025 Mark Schiefelbein - AP

A principios de mes, el presidente brasileño calificó como “emperador” a su par norteamericano y dijo que Brasil sufre las consecuencias de la guerra de Estados Unidos en Irán, a la que calificó de “irresponsable”.

“Un día de estos alguien decide invadirnos; nosotros tenemos un ciudadano en el mundo que cree ser un emperador. Todos los días publica tuits; cada día decide una cosa distinta“, señaló Lula durante la entrevista concedida al portal ICL en su despacho del Palacio del Planalto, en Brasilia, en tácita referencia a Trump.

Trump se reúne con Lula en un aparte de la cumbre de ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025 RICARDO STUCKERT - Brazilian Presidency

Si bien la relación con Washington tuvo una recomposición en septiembre pasado, una reunión bilateral prevista para marzo quedó postergada por diferencias en torno al conflicto en Medio Oriente y la situación en Venezuela.

Por ese entonces, el mandatario brasileño describió la estrategia de Trump como un juego de poder para seducir al electorado norteamericano bajo una idea de nación omnipotente y superior.

Agencia AFP, ANSA y Reuters y diario O Globo