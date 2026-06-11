SpaceX saldrá mañana a bolsa con una valuación récord y una demanda inédita

NUEVA YORK.– La compañía aeroespacial SpaceX inicia este jueves la etapa final de su salida a bolsa, en una operación que promete batir varios récords mundiales impulsada por una demanda que supera ampliamente la oferta, incluso pese al tamaño sin precedentes de la colocación.

Aunque el anuncio oficial del precio de debut no se realizará hasta el cierre de la jornada del jueves, el clima en Wall Street es de máxima expectativa. La compañía fundada por Elon Musk comenzaría a cotizar el viernes en el Nasdaq, donde se espera uno de los estrenos más observados de la historia reciente.

Según reportes que siguen los movimientos del jet privado del empresario, Musk se encuentra desde el martes en la región de Nueva York y se prevé que participe de la tradicional ceremonia de apertura, en la que los directivos de grandes compañías hacen sonar la campana que marca el inicio de la sesión bursátil.

Pantallas de Wall Street siguen con expectativa la inminente salida a bolsa de la compañía aeroespacial MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El objetivo de la empresa es recaudar unos 75.000 millones de dólares mediante la venta de acciones, una cifra que triplicaría el récord establecido por la petrolera Saudi Aramco en 2019. La valoración estimada de SpaceX alcanza actualmente los 1,765 billones de dólares, lo que la ubicaría entre las diez mayores capitalizaciones bursátiles del mundo.

A pesar de estas cifras, analistas anticipan que el precio podría dispararse en su primer día de cotización. “La demanda de inversores institucionales es aproximadamente cuatro veces superior a la cantidad de acciones disponibles”, señaló Jay Ritter, especialista en salidas a bolsa de la Universidad de Florida. Según el académico, el entusiasmo recuerda a grandes hitos bursátiles como el debut de Facebook.

La compañía incluso decidió reservar cerca del 30% de las acciones para inversores minoristas, una proporción inusual en este tipo de operaciones. Muchos de estos pequeños accionistas adhieren a la visión de Musk, que combina el desarrollo aeroespacial con inteligencia artificial, chips, conectividad satelital y plataformas digitales.

SpaceX logró un amerizaje exitoso y trajo de regreso a Sunita Williams y Butch Wilmore

Sin embargo, SpaceX registró pérdidas cercanas a los 5000 millones de dólares en 2025, en parte debido a fuertes inversiones en inteligencia artificial, y su crecimiento mostró señales de desaceleración. “No hay manera de justificar completamente esta valoración”, advirtió Ritter, aunque reconoció que el mercado parece dispuesto a apostar por el potencial futuro de la empresa.

Más allá de sus ingresos actuales, provenientes principalmente de sus lanzadores Falcon y su red de internet satelital Starlink, SpaceX busca atraer capital sobre la base de proyectos aún incipientes o inexistentes, como centros de datos en órbita o la colonización de Marte.

Ese componente aspiracional es clave en el atractivo de la oferta. Ninguna empresa de escala comparable plantea objetivos tan ambiciosos, lo que convierte a SpaceX en un caso singular dentro del mercado tecnológico y aeroespacial.

El posible éxito del debut también tendría un fuerte impacto en la fortuna personal de Musk, que podría superar el umbral simbólico del billón de dólares, algo nunca alcanzado hasta ahora.

Riesgos políticos y sociales

La operación enfrenta críticas desde el ámbito político y social. La senadora demócrata Elizabeth Warren instó al regulador bursátil estadounidense a suspender la salida a bolsa hasta garantizar que los inversores cuenten con información completa y transparente. En paralelo, el grupo Stop Funding Billionaires convocó a una protesta para rechazar lo que considera un fortalecimiento del poder económico y político del magnate.

Un inflable del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, protestando contra la IA Grok de Musk, se encuentra en Times Square CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Las controversias también alcanzan a la figura de Musk, cuya evolución en la última década ha generado debate. De perfil centrado en la innovación tecnológica, el empresario pasó a tener un rol activo en la política estadounidense, con posturas cada vez más alineadas con sectores de derecha y un fuerte respaldo a la candidatura de Donald Trump en 2024.

Ese giro tuvo consecuencias en otras de sus compañías, como Tesla, cuyas ventas globales se vieron afectadas por boicots de consumidores y una creciente competencia internacional.

Por otra parte, Musk intensificó su apuesta por la inteligencia artificial a través de xAI, en un intento por competir con empresas líderes del sector, en un contexto marcado además por disputas legales, como la demanda, finalmente desestimada, contra OpenAI.

Nacido en Sudáfrica en 1971 y con ciudadanía estadounidense, canadiense y sudafricana, Musk construyó su fortuna a partir de emprendimientos tecnológicos como Zip2 y PayPal, antes de fundar SpaceX en 2002 y liderar Tesla desde 2004. Su trayectoria lo posiciona como una de las figuras más influyentes —y controvertidas— del mundo empresarial contemporáneo.

Agencias AFP y Reuters