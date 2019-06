El video que se viralizó ocurripo ayer en Barcelona 01:34

En la víspera del Día del Orgullo LGBTI+, un joven fue víctima de un ataque homofóbico en Barcelona y el video, rápidamente, se hizo viral por las redes sociales.

La agresión verbal ocurrió en un local de comidas rápidas de la ciudad ibérica y la víctima fue un joven a quien agredieron por su vestimenta.

"Que te cortes (comportes), que estás en un sitio público", es la primera frase que le dijo el agresor al joven, que luce un short de jeans y una remera musculosa verde.

"¿Por qué tengo que aguantar que un chaval me diga que no puedo vestir así?", le respondió el chico al agresor. Allí comenzaron el ataque y los agravios, luego de que el joven agredido dijera que estaba celebrando el Día del Orgullo LGBTI+. "Me da igual, también es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual", lo amenazó el agresor.

En ese momento llegó un guardia de seguridad del local de comidas rápidas, que presenció el ataque, pero no intervino. "Este es un lugar público en el que hay niños y que vistiendo así se le está faltando al respeto. No puedes ir así vestido", dijo.

"Te voy a hacer heterosexual a hostias (piñas)", agregó el hombre vestido de negro, que por otro lado trata de congraciarse con el amigo del joven agredido que grababa toda la situación.

Al conocer las imágenes, los organizadores de la celebración del Día del Orgullo en Barcelona escribieron: "Desde Pride estamos completamente indignados con el grave episodio de homofobia sufrida ayer en un establecimiento cercano al pregón en Plaza Universitat. Todo nuestro apoyo a la víctima y animamos a hacer la correspondiente denuncia".