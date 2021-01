La irrupción en el Capitolio indica un comienzo de año complicado en Estados Unidos Fuente: AFP

Estados Unidos amaneció hoy consciente de que sería un día clave. Una ceremonia que en otras oportunidades era un mero formalismo, hoy captaría la atención de todo el arco político y mediático. Donald Trump llamó a sus aliados a evitar la certificación en el Capitolio de Joe Biden como ganador de las elecciones de noviembre pasado para evitar su asunción el próximo 20 de enero. Pero finalmente, la sesión se terminó cancelando por una jornada de caos y disturbios inéditos, con decenas de manifestantes trumpistas dentro del Parlamento. "Terrorismo doméstico", "extremismo", "protestas", "turba", "golpe de Estado" fueron algunos conceptos que esgrimieron durante la tarde analistas, legisladores y periodistas en Estados Unidos mientras trataban de comprender lo que había sucedido en un día que quedará en la historia política del país.

Cómo llegamos hasta acá

Las elecciones de Estados Unidos implican un largo proceso. Después de las primarias partidarias y las campañas, los ciudadanos van a las urnas para elegir a su candidato. Aunque, en rigor, eligen a los electores de sus estados que luego representarán su voto. Este año, las elecciones fueron el 3 de noviembre, aunque comenzaron antes con el voto anticipado y el voto por correo debido a la pandemia del coronavirus. En la mayoría de los estados (excepto Maine y Nebraska), el ganador de la mayor cantidad de votos de un estado se lleva el total de votos electorales (equivalente a la cantidad de legisladores nacionales de cada estado). En general, en la noche electoral se conoce al ganador y luego le siguen varios pasos formales y poco noticiosos hasta el día de la asunción, el 20 de enero siguiente.

Este año fue excepcional. Por muchos motivos. Debido a la cantidad de votos por correo, y por un recuento que empezó muy parejo, recién se declaró un ganador el 7 de noviembre, cuatro días después de las elecciones. Joe Biden se había alzado con 306 votos electorales, muy por encima de los 270 necesarios para ganar la elección. Sin embargo, Donald Trump se proclamó ganador en la misma madrugada del 4 de noviembre y desde entonces afirma que él es el presidente electo y que hubo fraude en las elecciones. Sin embargo, hasta el momento no ofreció pruebas, mientras que las autoridades electorales respaldaron el proceso.

Qué pasó hoy

El 14 de diciembre, los electores finalmente se reunieron en sus estados y avalaron el triunfo de Biden, pese a las advertencias de Trump. Y hoy, en el último paso formal antes de la asunción del 20 de enero, el Congreso se reunió para contar los votos, en una sesión presidida por el vicepresidente, Mike Pence. El mandatario republicano, aferrado al poder aun mientras perdía aliados y consensos en el camino, parecía decidido a impedir la certificación del triunfo de Biden.

Su primera apuesta fue política. Pero sus presiones sobre Pence o el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no funcionaron. El vicepresidente le soltó la mano a su jefe político al afirmar que no tenía autoridad para descartar votos electorales, como le había exigido Trump públicamente. McConnell, acérrimo trumpista, dijo por su parte: "Si esta elección fuera anulada en base a simples acusaciones de los perdedores, nuestra democracia entraría en una espiral mortal".

La segunda apuesta era la gente, su base. El mandatario había arengado en las redes sociales para que sus seguidores se reunieran fuera del Capitolio durante la sesión. Incluso Trump encabezó un acto fuera de la Casa Blanca en el que llamó a sus seguidores a impedir la certificación del triunfo. "Nunca nos rendiremos. Nunca concederemos", les dijo a sus partidarios, entre los que se encuentran grupos de extrema derecha que ya han protagonizado escenas de violencia en el pasado.

La situación se salió de control por la tarde. Los fanáticos trumpistas eludieron a la policía e ingresaron al Capitolio entre gritos de "no nos detendrán" y "paren el robo", gorros rojos, pancartas y banderas y fueron directo al recinto, en una escena caótica que parecía sacada de un film de Hollywood. Mientras tanto, las autoridades ordenaban a los legisladores y asesores que se resguardaran bajo sus asientos y se colocaran máscaras de gas. Otros huían a toda velocidad para mantenerse a resguardo. Inevitablemente, se suspendió la sesión para confirmar a Biden.

Las imágenes que dejó la jornada quedarán para la historia. Desde el peculiar Q-Shaman dominando la escena hasta trumpistas ubicados en las bancas del Capitolio o incluso en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sacándose selfies.

Casi cuatro horas después del caos, al caer la noche y mientras comenzaba un toque de queda en Washington (de 18 a 6), las autoridades declararon el complejo del Capitolio como "seguro" y despejado.

Violencia

La violencia en el Capitolio dejó por lo menos una persona muerta. Una mujer que fue baleada dentro del edificio y derivada a un hospital murió esta noche, confirmaron fuentes oficiales. Todavía se desconoce su identidad y en qué circunstancias ocurrieron los disparos.

Además, la policía confiscó armas -incluidas armas largas- y arrestó a por lo menos a 13 personas durante las protestas, dijo Robert J. Contee, jefe del Departamento de Policía Metropolitana de DC. Por otro lado, por lo menos un artefacto explosivo fue hallado cerca del edificio.

Qué dijeron Trump y Biden

Mientras el caos se adueñaba del Parlamento, Biden habló de una "insurrección", consideró que "la democracia estadounidense está bajo un ataque sin precedentes" y llamó a Trump a "defender la Constitución y exigir el fin de este asedio". Pasaron pocos minutos hasta que el mandatario efectivamente habló. Como suele hacer, se volcó a su cuenta de Twitter. Subió un video de poco más de un minuto en el que llamaba a sus seguidores a que se fueran a su casa "en paz". Aunque insistió en que las elecciones fueron fraudulentas y les dijo a los fanáticos: "Los amamos, son muy especiales". Luego Twitter bloqueó por 12 horas la cuenta del mandatario por supuesta incitación a la violencia y además le retiró un video con simpatizantes y ordenó eliminar tres tuits que violaban sus normas.

¿Golpe de Estado?

Mientras las imágenes de los incidentes recorrían el mundo e impregnaban todas las pantallas en Estados Unidos, legisladores demócratas denunciaron un intento de golpe de Estado. "Tristemente, y peligrosamente, una parte del Partido Republicano cree que su supervivencia política depende del respaldo de un intento de golpe", opinó el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer. "Un golpe en marcha", tuiteó la congresista Val Demings. "Esto es anarquía. Es un intento de golpe", señaló su colega Seth Moulton. "El presidente está incitando al terrorismo interno", apuntó el legislador Mark Pocan. Incluso desde el ala republicana, el congresista Adam Kinzinger afirmó en sus redes: "Esto es un intento de golpe".

Senado

Se trataba de un día clave en el plano legislativo. No solo por la sesión en el Capitolio, sino también porque se conocerían los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Georgia. Esos dos escaños iban a definir el poder que Biden tendrá en el Congreso a partir del 20 de enero. Por la mañana, se conoció que los demócratas habían obtenido uno de los dos escaños en juego en ese estado tradicionalmente conservador. Finalmente, y en medio del caos, se confirmó que los demócratas lograron arrebatarles a los republicanos ambos asientos en esa cámara. De esta manera, los republicanos -que ya eran minoría en la Cámara de Representantes- perdieron el control del Senado, que quedará dividido con 50 senadores para cada partido. La vicepresidenta Kamala Harris se queda con el voto del desempate.

Las dudas que quedan

Cuánto durará

En mayo pasado, hubo una imagen que conmocionó a Estados Unidos y despertó temor por el nivel de violencia y de crispación en el país, sobre todo en un año electoral. Decenas de manifestantes irrumpieron en el capitolio estatal de Michigan armados con fusiles para exigir que la gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer, levantara las medidas de confinamiento dispuestas para hacer frente al coronavirus, en el país con más muertes del mundo y donde la pandemia también cayó en el medio de la grieta. Durante la campaña electoral, y mientras Biden figuraba como favorito en todas las encuestas, el temor volvió. En Estados Unidos sabían que había grupos trumpistas organizándose para salir a las calles si su candidato no ganaba. El mandatario no ayudó a calmar las aguas. Sin cesar y sin ceder, denunció fraude en las elecciones. Se da por descontado que no irá a la asunción de Biden y hasta hay versiones de que ni estará en el país ese día.

Esos temores se hicieron reales hoy con las escenas de caos en el Capitolio. La toma del edificio duró unas cuatro horas, pero la gran duda es cuánto durarán las protestas, con qué nivel de violencia y hasta dónde se extenderán. Durante la tarde, Washington fue el epicentro, pero las manifestaciones empezaron a tener focos en parlamentos estatales de todo el país.

En Georgia y Oklahoma, algunos manifestantes portaban pistolas, mientras que en Nuevo México la policía debió evacuar al personal de un edificio del gobierno como medida de precaución luego de que cientos de partidarios llegaron en una caravana de vehículos y a caballo, reportó la agencia AP. En Utah, el personal del gobernador, Spencer Cox, fue evacuado mientras cientos de partidarios de Trump se reunían afuera del Capitolio y en Ohio hubo un breve enfrentamiento entre los simpatizantes de Trump, que incluían a miembros de la organización Proud Boys, y anti-trumpistas.

El país que recibirá Biden

Si Biden hizo campaña en un país extremadamente polarizado, en un año marcado por las protestas raciales tras la muerte de George Floyd que ya parecen haber quedado en un pasado lejano y las movilizaciones de grupos de extrema derecha, el demócrata asumirá en un país en un punto de crispación máxima. Un país casi partido al medio, como demostró el recuento del voto popular de las elecciones: Biden obtuvo el 51,3% de los votos (81,2 millones) y Trump, el 46,8% (74,2 millones). Sin dudas, gobernar un país en grieta será uno de los desafíos más urgentes del mandatario demócrata y su vicepresidenta, Kamala Harris. También lo será enfrentar las protestas de sus opositores, en un país en el que la brutalidad policial es fuertemente cuestionada (especialmente por sus partidarios).

Pero la imagen de hoy también le representará un desafío global. ¿Cómo queda la imagen de Estados Unidos ante el mundo? Líderes de todo el planeta no tardaron en reaccionar con alarma y preocupación ante las imágenes del Capitolio. Un papel que en otras ocasiones suele cumplir Washington, que suele considerarse "líder del mundo libre".

"Estamos viendo imágenes que nunca imaginé que veríamos en este país -en alguna otra capital sí, pero no aquí-. Es probable que nadie en el mundo vuelva a ver, respetar, temer o depender de nosotros de la misma manera. Si la era post-estadounidense tiene una fecha de inicio, es casi seguro que es hoy", escribió hoy en Twitter Richard N. Haass, presidente del Consejo en Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

La certificación

El paso más inmediato a dar en Estados Unidos es terminar la certificación de Biden como el próximo presidente de Estados Unidos, indispensable para el traspaso de poder. El Congreso retomará esta noche la sesión "una vez que el edificio esté autorizado para su uso", anunció la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

La sesión había llegado a certificar solo dos estados: Alabama y Alaska, con lo que suma doce votos del colegio electoral, todos ellos favorables a Trump. El proceso se realiza estado por estado y por orden alfabético hasta sumar los 538 votos del Colegio Electoral. Antes de la interrupción, dos legisladores republicanos objetaron la victoria de Biden en Arizona, retrasando la certificación.

Más de 140 congresistas y una docena de senadores republicanos, como Ted Cruz y Josh Hawley, se habían puesto del lado de Trump para desafiar los resultados, aunque todavía se desconoce si las escenas de violencia los hará cambiar de opinión.

Qué pasará con Trump

El futuro de Donald Trump tras dejar la Casa Blanca es cada vez más incierto. O incluso el futuro inmediato, antes de dejar de poder.

La congresista demócrata Ilhan Omar dijo que está redactando artículos de juicio político contra Trump, aun cuando le quedan menos de dos semanas de mandato. "No podemos permitir que permanezca en el cargo, es una cuestión de preservar nuestra República y debemos cumplir con nuestro juramento", escribió en Twitter.

Los pedidos de juicio político -el mandatario ya superó uno en febrero de 2020- se difundieron rápidamente en las redes sociales entre legisladores demócratas, comentaristas y hasta algunos republicanos.

"Incitar a un golpe tiene que justificar un juicio político", escribió en Twitter el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Leon Russell, quien también instó al gabinete de Trump a apelar a la 25 enmienda de la Constitución, que transfiere el poder al vicepresidente si el mandatario no puede hacer su trabajo.

El analista republicano Scott Jennings escribió en CNN que lo ocurrido hoy se trató de una "insurrección" y cargó la responsabilidad sobre de Trump: "El hecho de que el ejército estadounidense no haya asegurado la sede de nuestro gobierno es una falta de liderazgo del comandante en jefe". "El presidente Donald Trump causó esta insurrección con sus mentiras y teorías de conspiración sobre el proceso electoral que se manipuló en su contra", agregó.

Cada vez más solo dentro de su partido, y mientras surgen dudas si será incluso juzgado por los acontecimientos de esta tarde, el futuro de Donald Trump no para de sumar incertidumbre.

