Tensión en Medio Oriente: EE.UU. lanzó una nueva ola de ataques aéreos contra Irán

NUEVA YORK.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron una nueva ola de ataques aéreos contra objetivos militares en Irán, en una escalada del conflicto entre Washington y Teherán a pesar de recientes intentos diplomáticos para contener la crisis.

Según confirmó un funcionario estadounidense, los bombardeos comenzaron varias horas antes del anuncio oficial y se extendieron durante aproximadamente cinco horas bajo la dirección del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Posteriormente, Centcom informó que la operación había concluido y detalló que fueron atacados objetivos militares en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, ubicados en la costa sur iraní.

Tres niños juegan en el agua en el estrecho de Ormuz mientras al fondo se alza una columna de humo de una explosión, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 13 de julio de 2026 (Razieh Poudat/ISNA via AP) Razieh Poudat - ISNA

Las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, emplazamientos de misiles, drones y otras capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de “degradar la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial”.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han difundido un balance oficial sobre los daños o posibles víctimas causados por la ofensiva estadounidense.

El ataque fue ordenado por el presidente Donald Trump en medio de la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz, luego de que Washington acusara a Teherán de violar el memorando de entendimiento firmado en junio y de reanudar ataques contra buques comerciales en una de las rutas energéticas más críticas del mundo.

En días recientes, la administración Trump anunció el restablecimiento del bloqueo sobre puertos iraníes y advirtió que continuaría golpeando la infraestructura militar vinculada a las operaciones en el estrecho de Ormuz mientras persistan las amenazas contra la navegación internacional.

Irán lanzó ataques contra objetivos estadounidenses en el Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses contra el país - - AFP

El ejército de Estados Unidos anunció hoy martes la reanudación del bloqueo en el estrecho de Ormuz. “Las fuerzas estadounidenses reanudaron el bloqueo naval contra los buques que transitan hacia y desde los puertos y zonas costeras de Irán a las 16:00 hora del este de Estados Unidos”, publicó el Comando Central estadounidense en X.

“Actualmente hay más de 20 buques de guerra de las fuerzas navales estadounidenses y cientos de aviones militares operando en todo Medio Oriente. Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes, letales y listas”, añadió.

Varias explosiones se reportaron este martes en las provincias de Hormozgán y Juzestán, en el sur de Irán , luego de que Estados Unidos anunció una nueva ronda de ataques contra Irán , indicó la agencia de noticias estatal IRIB.

Seis explosiones se escucharon al oeste de la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en la provincia de Hormozgán, mientras que la capital provincial de Juzestán fue atacada con proyectiles estadounidenses, indicó el informe.

Por otra parte, la agencia semioficial de noticias Mehr reportó que el distrito de Sirik, en la provincia de Hormozgán, fue el objetivo de ataques aéreos estadounidenses la noche de hoy martes, destacando que el ataque no causó muertes o daños materiales.

Asimismo, se escucharon tres explosiones en las cercanías de la isla de Qeshm, también en la provincia de Hormozgán, añadió Mehr.

Agencia Reuters y ANSA