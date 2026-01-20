Tensión por Groenlandia: Macron acusa a EE.UU. de querer “subordinar a Europa” tras la difusión de sus mensajes privados con Trump

DAVOS, Suiza.- El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a Washington de impulsar una estrategia comercial orientada a “debilitar y subordinar a Europa”, al intervenir este martes en el Foro Económico Mundial de Davos, en un discurso marcado por un tono inusualmente áspero hacia su principal aliado occidental.

La advertencia del presidente francés llegó como respuesta directa a la nueva escalada retórica de Donald Trump sobre Groenlandia y a su ofensiva comercial contra el bloque europeo, en la antesala del foro internacional.

Durante su discurso, Macron sostuvo que la cooperación internacional está cediendo paso a una “competencia implacable”, marcada por acuerdos comerciales que perjudican a las exportaciones europeas y por una acumulación de aranceles que calificó de “inaceptables”. En ese marco, denunció que Estados Unidos busca imponer concesiones máximas y utilizar el comercio como herramienta de presión geopolítica.

El mandatario francés también dirigió críticas hacia el interior de la Unión Europea (UE). Señaló que el bloque peca de ingenuidad al no proteger sus empresas y mercados, mientras otras potencias sí lo hacen, y llamó a responder al bajo crecimiento con una estrategia propia que refuerce la inversión y la competitividad.

Noticia en desarrollo

Agencias AFP y AP