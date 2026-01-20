Antes de Davos, Trump sube la apuesta por Groenlandia y tensa el vínculo con Europa con mensajes filtrados y fotos con IA

WASHINGTON.- En plena tensión con Europa por su exigencia para tomar el control de Groenlandia, el presidente Donald Trump subió la apuesta este martes en sus ambiciones expansionistas al difundir en su red social -justo antes de su llegada al Foro de Davos, en Suiza- una serie de fotos generadas con inteligencia artificial que simulan la conquista del territorio semiautónomo que busca arrebatarle a Dinamarca y la anexión simbólica de otros territorios del continente americano, como Canadá.

“Como expresé a todo el mundo, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. ¡No hay vuelta atrás! En eso, todo el mundo está de acuerdo”, escribió Trump en su plataforma Truth Social tras una “excelente conversación” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La dura retórica del líder republicano por la isla ha puesto en jaque la unidad de la la alianza atlántica y las relaciones comerciales con Europa, e incluso empezó a generar un impacto en los mercados.

El mensaje que le envió Mark Rutte, secretario general de la OTAN, a Donald Trump, revelado por el presidente en su red Truth Social.

La primera imagen que despertó el asombro de la comunidad internacional muestra a un Trump victorioso, flanqueado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente, J.D. Vance, en lo que simula ser una conquista de Groenlandia.

En la imagen, el presidente planta una bandera norteamericana en un paraje nevado frente a un cartel que reza: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos, establecido en 2026”. Lejos de ser un hecho aislado, la publicación marcó el inicio de una tormenta política aún de imprevisibles consecuencias que precede su llegada a la cumbre de Davos, donde el mandatario mantendrá una reunión con líderes europeos para abordar la disputa por la isla.

Poco después de la primera publicación, Trump subió la apuesta con otra imagen manipulada. Esta vez, el escenario fue una reunión real en el Salón Oval con líderes europeos, pero con un mapa plantado.

En el fondo de la sala, donde originalmente había un mapa de Ucrania, con IA pintó un mapa del norte del continente americano cubierto casi por completo por la bandera de Estados Unidos, que no solo ocupa su territorio soberano, sino que se extiende sobre Canadá y Venezuela, ante la mirada de líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el premier británico, Keir Starmer.

Las publicaciones se producen tras varios días de crecientes tensiones en torno al territorio bajo control de Dinamarca, después de que Trump lanzara una serie de amenazas arancelarias en un intento por presionar a Europa para que abandonara su oposición a una posible adquisición por parte de Estados Unidos.

La disputa ya está acaparando la atención en la reunión de líderes políticos y empresariales que se celebra esta semana en Davos, de la que también participará el presidente Javier Milei.

Además, la inusual calma que habían mostrado los mercados desde principios de año empezó a desestabilizarse al calor de la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. Las ambiciones de Trump avivaron la preocupación de los inversores ante los peores escenarios posibles, que van desde una ruptura de la alianza de la OTAN hasta otra guerra comercial a gran escala.

Mensajes filtrados

Además, la estrategia de presión de Trump no se limitó a lo visual. En dos posteos que amenazan con fracturar la confianza diplomática, el presidente norteamericano filtró capturas de pantalla de mensajes privados con altos dirigentes europeos.

Entre estos textos destaca uno enviado por Macron, cuya autenticidad confirmaron fuentes cercanas al Palacio del Elíseo.

Los mensajes que el presidente Emmanuel Macron le envió a Donald Trump y que fueron filtrados por el líder republicano.

“Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. [Pero] no entiendo lo que haces en Groenlandia. Permití que construyamos grandes cosas juntos”, señalan los mensajes de Macron.

Sin embargo, el contenido más revelador del intercambio con el presidente francés es una propuesta audaz para destrabar la crisis. Macron propuso a Trump la celebración de una cumbre del G7 este jueves en París, con una particularidad que podría romper el aislamiento internacional de Moscú: la invitación a Rusia para participar en las discusiones al margen de la reunión oficial.

Esta reunión del G7 -grupo conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y que hasta 2014 integraba Rusia- buscaría sentar en la misma mesa a actores claves de conflictos actuales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, en el Foro de Davos. FABRICE COFFRINI - AFP

Según los mensajes revelados por Trump, el plan incluye la presencia de delegaciones de Dinamarca (para tratar la soberanía de Groenlandia), Ucrania y Siria. El Kremlin informó que aún no recibió una invitación formal sobre la propuesta de Macron, que intenta evitar una escalada mayor a través de la diplomacia directa.

Tensión en Davos

Tras la revelación de los mensajes, en su intervención en Davos este martes Macron acusó a Estados Unidos de impulsar una estrategia comercial orientada a “debilitar y subordinar a Europa”, en un duro discurso.

Las tensiones en torno a Groenlandia ya empezaron a acaparar la atención de la reunión en Davos, donde Trump dará su discurso el miércoles. En su intervención de esta mañana, Von der Leyen sugirió que la Unión Europea (UE) tomaría medidas para reforzar su seguridad ante la crisis y que estudiaría “cómo fortalecer” sus “alianzas de seguridad con socios como el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros”. No ofreció más detalles al respecto.

La presidenta de la CE también afirmó que Europa necesita adaptarse a una era más hostil. “La nostalgia no nos devolverá al viejo orden”, advirtió.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, también se sumó al coro de voces europeas por la presión sobre Groenlandia.

“Quiero recalcar una vez más que tengo un gran respeto a Dinamarca y su soberanía e integridad territorial”, señaló en un mensaje a los periodistas, publicado por la cadena CNN. “Y deseo fervientemente que Estados Unidos escuche a Europa”, añadió el presidente ucraniano admitió además estar “preocupado por cualquier distracción” de la guerra con Rusia.

En medio de la tensión con Washington, la ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, Stephanie Lose, instó este martes a sus socios europeos a “no “descartar ninguna posible respuesta ante las “amenazas” de Trump, aunque también llamó a “insistir” en el diálogo para evitar una escalada.

“Con las amenazas que estamos sufriendo y los efectos secundarios para la economía europea y las relaciones transatlánticas [...] no debemos descartar ninguna respuesta de la comunidad europea”, apuntó, antes de la reunión de los ministros de Finanzas de la UE.

Dinamarca está enviando más equipos y asesores a Groenlandia para “fortalecer su preparación ante emergencias”, anunciaron el lunes las autoridades, que dijeron que actuaron en respuesta a una solicitud del gobierno del territorio ártico.

Soldados daneses desembarcan el 18 de enero de 2026 en el puerto de Nuuk, Groenlandia. Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix Foto

Por otro lado, tropas danesas adicionales llegaron a Groenlandia el lunes noche, después de que un vocero militar danés declarara que habría un “aumento sustancial” en el número de efectivos estacionados en la isla.

Crítica al Reino Unido

En sus publicaciones, Trump también criticó a Gran Bretaña por “planear ceder” la isla de Diego García, donde se encuentra una base militar estadounidense y que es la isla más grande del archipiélago de Chagos, en el océano Índico. Lo calificó como un “acto de gran estupidez” y señaló que se encontraba entre una “larga lista de razones de seguridad nacional” que justificaban sus intentos de adquirir Groenlandia. El que advirtió que “China y Rusia se han percatado de este acto de total debilidad”.

En 2024, Gran Bretaña anunció que cedería la soberanía del archipiélago a Mauricio, si bien Estados Unidos y Gran Bretaña conservarían el control operativo de la base.

“Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes. Dinamarca y sus aliados europeos deben hacer lo correcto”, remarcó Trump en su mensaje, al volver a hacer hincapié sobre la necesidad de que Estados Unidos adquiera Groenlandia.

El lunes se había revelado un mensaje de Trump al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, en el que le decía que ya no se sentía obligado a pensar “sólo en la paz” después de que Oslo no le concediera el premio Premio Nobel de la Paz, y lo vinculó a sus ambiciones por Groenlandia.

Fuerzas danesas en un entrenamiento militar en Groenlandia, en medio de las tensiones con Estados Unidos por la ambición de Donald Trump de anexar el territorio. SIMON ELBECK / FORSVARET� - HO�

“Querido Jonas: teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos“, señaló el magnate en el mensaje.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", añadió Trump, en referencia a Groenlandia.