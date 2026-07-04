Terremotos en Venezuela: confirmaron la muerte de una actriz venezolana y de su madre

LA GUAIRA.- Los familiares de la actriz Yorgelys Delgado confirmaron su fallecimiento tras quedar atrapada junto a su madre bajo los escombros del edificio donde vivía, en el estado de La Guaira, luego de los dos terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio.

La hermana de la artista lo contó a través de un texto que publicó en redes sociales, después de distintas solicitudes que presentaron —a lo largo de nueve días de búsqueda— para ubicar a las víctimas en el edificio Coral Beach.

“Con profunda tristeza, queremos comunicar la noticia”, indicó la mujer, quien además pidió asistencia económica y social para los afectados por el fenómeno.

La actriz fue protagonista de un reconocido show televisivo - @delgado_yorgelys

En el mismo escrito, agregó: “Agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza. Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos”.

Los terremotos en Venezuela

El doble sismo, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrió el 24 de junio y dejó hasta el momento un registro de más de 2600 muertos y 12.000 heridos. Sin embargo, estimaciones de los médicos forenses y reportes internos de las fuerzas de seguridad elevan el número de víctimas mortales a 10.000.

El gobierno liderado por la chavista Delcy Rodríguez -en el poder desde la captura de Nicolás Maduro- declaró la zona de desastre en La Guaira, donde se calcula que 189 inmuebles colapsaron y otros 885 sufrieron daños, lo que dejó a más de 15.000 habitantes sin vivienda.

La vista aérea de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

El desastre se produjo por el desplazamiento de la placa tectónica Sudamericana respecto de la del Caribe, lo que liberó energía frente a la costa norte. Aunque los epicentros se localizaron en Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, las ondas afectaron directamente a La Guaira por la falla de San Sebastián.

Cerca de 30 países enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados para colaborar en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes, tareas que ya superaron la ventana crítica hace días.

Múltiples naciones participan de las tareas de rescate en las zonas afectadas Matias Delacroix - AP

La organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó que los daños materiales ascienden a US$6700 millones, cifra que representa el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) de Venezuela, y estimó que hasta 6,8 millones de habitantes sufrieron las consecuencias directas del doble sismo por desplazamientos o la pérdida de servicios esenciales de agua y electricidad.

Por otro lado, ante la destrucción de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tuvieron que rehabilitar las operaciones en el puerto de La Guaira para agilizar el ingreso por vía marítima de las mil toneladas de suministros médicos, alimentos y herramientas aportadas por delegaciones internacionales como las de Colombia, Brasil, China e Israel.

Agencias AP y AFP.