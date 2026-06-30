Terremotos en Venezuela: llega más ayuda internacional para hacer frente a la tragedia

LA GUAIRA.- Entre gestión de los cuerpos y la búsqueda de sobrevivientes, unos 30 países intentan este martes ayudar a Venezuela a levantarse tras el doble terremoto que impactó hace una semana, y que causó decenas de miles de desaparecidos y más de 1700 muertos.

La NASA estimó que más de 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos por los terremotos que asolaron el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales.

El lunes, marines estadounidenses pusieron de nuevo en operación el puerto de La Guaira para el ingreso de equipos y suministro para las labores de asistencia tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que, con menos de un minuto de diferencia, golpearon el país el miércoles 24 de junio. Fueron dos de los sismos más fuertes y devastadores en América Latina en los últimos tiempos.

Ayuda humanitaria de México JUAN BARRETO - AFP

En la zona de depósitos del puerto de La Guaira, el estado más destruido por los sismos, funciona ahora una morgue improvisada.

Edificios convertidos en montañas de escombros son escarbados por rescatistas y voluntarios con la esperanza de encontrar vida pese a que es una posibilidad remota pasados más de cinco días de la tragedia. El lunes se registró un nuevo temblor de magnitud 4,6 que revivió el temor entre la población.

Un total de 27 países movilizaron cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2000 efectivos, 1000 toneladas de suministros y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

Rescatistas de Estados Unidos JUAN BARRETO - AFP

La ONU, agregó el funcionario, suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

En una rueda de prensa, un alto funcionario del Departamento de Estado apuntó que 300 socorristas enviados desde Estados Unidos están trabajando sobre el terreno y que dos docenas de aviones militares de transporte C-17 llegan cada día con suministros. El apoyo financiero de Estados Unidos ahora supera los US$300 millones.

Rescatistas de Países Bajos inspeccionando un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos, en Caribe, estado La Guaira, Venezuela [e]STR - XinHua

El Ejército estadounidense también está ayudando con algunas reparaciones en el puerto de La Guaira para permitir la llegada de más suministros por mar y gestionar el tráfico aéreo después de que los sismos destruyeran parte de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas.

El lunes, el gobierno colombiano envió un tercer vuelo humanitario a Venezuela, esta vez con 3200 elementos de asistencia humanitaria. La ayuda colombiana incluyó ocho toneladas de un complemento alimentario de fácil preparación, además de 680 kilos de medicamentos, 900 bolsas de manejo digno de personas fallecidas, así como carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo.

Rescatistas de Países Bajos inspeccionando un edificio colapsado luego de que se registraran dos terremotos [e]STR - XinHua

En paralelo, Israel enviará este martes una delegación conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas de Defensa (FDI) para brindar asistencia. La misión estará integrada por ingenieros y otros especialistas del Comando del Frente Interno, además de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

China proporcionará US$14 millones adicionales en ayuda humanitaria para las víctimas.

Personas permaneciendo sobre los escombros de un edificio colapsado [e]STR - XinHua

Por su parte, el gobierno brasileño enviará un quinto vuelo humanitario con equipos para ampliar el hospital de campaña que ya está en operación en La Guaira. Bolivia también puso en marcha otra misión de rescate para apoyar las tareas. El contingente está integrado por 20 rescatistas especializados, una tripulación de 10 personas y un cargamento de medicamentos e insumos de emergencia destinados a reforzar las labores de atención a las víctimas en las zonas afectadas.

También llegará más ayuda de Paraguay, Perú, Ecuador y España. Otros países que ya enviaron asistencia son: Argentina, Países Bajos, México, El Salvador, India, Panamá, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Luxemburgo, República Checa y República Dominicana.

Un hombre se sienta entre los escombros dejados por los sismos en La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. (AP Foto/Matias Delacroix) Matias Delacroix - AP

La ONU afirmó que hasta 6,8 millones de los casi 30 millones de habitantes de Venezuela podrían verse afectados, lo que podría significar ser desplazados o perder acceso a servicios esenciales como electricidad y agua.

La Cruz Roja Venezolana dijo que espera que las tareas de ayuda continúen durante dos años.

El gobierno militarizó La Guaira e impuso el trámite de un permiso para acceder a la zona de desastre. La población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno chavista, sumido en una crisis profunda que llevó a millones a emigrar.

La ayuda estadounidense para Venezuela llega en momentos en que los lazos entre Washington y Caracas se estrecharon en los últimos meses, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al expresidente Nicolás Maduro en enero y la administración de Donald Trump empezara a trabajar con un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, aliada del chavismo.

Sigue la búsqueda de sobrevivientes

La ventana crítica de 72 horas para encontrar sobrevivientes se cerró el sábado a las 18. Sin embargo puede haber excepciones.

Soldados estadounidenses en Venezuela JUAN BARRETO - AFP

Un mensaje de WhatsApp de una mujer encendió por ejemplo las esperanzas de un hallazgo milagroso entre los escombros.

Un joven de 21 años identificado como Aarón Levi fue rescatado el lunes en la localidad costera de Tanaguarena, según un video difundido por una fotógrafa que presenció la operación para sacarlo.

La Guaira ya había sido devastada en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10.000 muertos.

Rescatistas en La Guaira JUAN BARRETO - AFP

El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total, en La Guaira y Caracas. La ONU calcula daños materiales por US$6700 millones de dólares, 6% del PBI del país petrolero.

Edificio dañado en Catia La Mar, La Guaira MIGUEL MEDINA - POOL

En La Guaira, “la escasez de comida está extendida, los servicios básicos se colapsaron”, dijo este martes el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

“Las tensiones comunitarias van en aumento, ya que el acceso a la ayuda sigue estando limitado”, completó.

Agencias AP, AFP, ANSA y Xinhua.