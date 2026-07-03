Terremotos en Venezuela: hallan muerta a la joven que había sido ubicada tras los gritos de su padre

LA GUAIRA.- En las últimas horas una joven de 25 años fue hallada muerta entre los escombros en La Guaira, tras el doble terremoto que azotó a Venezuela hace más de una semana. La mujer, identificada como Joselyn Andreina Ceballos González, había logrado comunicarse con los rescatistas gracias a los gritos de su padre, que la buscaba desesperado.

Mientras rescatistas venezolanos y extranjeros trabajaban contrarreloj con casi la última ventana de tiempo para encontrar a personas con vida entre los escombros, el 1 de julio Joselyn fue localizada con vida tras pasar siete días atrapada en el derrumbe del edificio residencial Sayanar 1, situado a un costado del sector Tanaguarena, publicó el medio El Nacional. La joven había respondido al llamado insistente de su padre y de rescatistas justo cuando estaban culminando la labor en el lugar.

En ese marco, los profesionales retomaron los trabajos de manera inmediata para extraer los escombros y llegar a ella. Sin embargo, el jueves sacaron su cuerpo sin vida.

La noticia fue confirmada primero por su hermana Adriana, que durante días pidió a través de las redes sociales herramientas y maquinaria para el operativo. “Con el dolor de toda mi alma entera puedo decir en mi nombre y en el de mi familia que mi hermana fue encontrada como tanto anhelábamos, no como quisimos pero sabemos que está con quien siempre anhelo estar, con Dios”, escribió en una historia de Instagram.

Los rescates continúan día y noche FEDERICO PARRA - AFP

Y completó: “Los rescatistas siguen en la zona, en estos momentos no puedo confirmar las señales de vida que habían, pero en lo que pueda y si se encuentra a más personas avisaré porque muchos de los que tenían familiares ahí se comunicaron conmigo”.

Luego, fue el tío de la víctima quien realizó otro posteo para dar la información. “Con el corazón destrozado, les comparto que mi sobrina Joselyn Ceballos no logró ganar su batalla. Agradecemos infinitamente a cada persona que se unió a nuestro esfuerzo, compartió nuestras publicaciones y nos apoyó en este momento tan difícil. Vuela alto, Joselyn. Tu mensaje vivirá siempre en nosotros”, expresó.

Sube el número de muertos

Al menos 2595 personas fallecieron por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela, según anunció en las últimas horas la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos serán debidamente identificados.

“Yo de entrada dije: nadie va a fosa común”, declaró la líder del chavismo, en el poder tras el arresto de Nicolás Maduro, en una rueda de prensa. “Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar)”, señaló, o por fotografía, y “en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”.

Tareas de rescate en La Guaira JUAN BARRETO - AFP

Los sismos de intensidad 7,2 y 7,5 dejaron además 12.400 heridos, refirió Rodríguez.

El gobierno venezolano no informó sobre cifras oficiales de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar hasta 50.000.

Los dos terremotos causaron una destrucción generalizada en el estado La Guaira, sobre el mar Caribe, y también afectaron a la vecina Caracas.

El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente. En tanto, estimaciones de la NASA indican que 58.000 edificaciones pueden haber sido afectadas.

El rescate de Hernán Gil

Brigadas de socorristas rescataron con vida a un hombre atrapado ocho días bajo las ruinas de los terremotos, una alegría en medio del trágico balance de muertos y de destrucción.

Fue producto de una larga y dramática operación que comenzó el lunes e involucró a rescatistas de siete países en el sector Catia La Mar.

Hernán Gil, un guardia de un centro comercial de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos bajo el cual quedó atrapado el 24 de junio.

𝗥𝗘𝗦𝗖𝗔𝗧𝗘 | El equipo USAR Bomberos de Chile (BoCH) continúa las labores de rescate de Hernán, venezolano que se encuentra atrapado con vida en un edificio derrumbado.



El rescate está siendo liderado por el equipo chileno, que ha estado trabajando con equipos USAR de… pic.twitter.com/qKmTbtiAFG — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) July 2, 2026

“Es un verdadero milagro”, dijo su esposa, Gusbimar González, después de que lo extrajeran en medio de aplausos. La ventana para hallar sobrevivientes en este tipo de eventos cierra a las 72 horas o tres días.

Su rescate revive la esperanza en este país en duelo, donde la población se abocó desde el primer día a retirar escombros.

Pero las chances de hallar vida bajos los restos de edificios se desvanecen con cada hora que transcurre. El cuerpo humano resiste hasta siete días sin agua. Van ocho.

Agencias AP y AFP