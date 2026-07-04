Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos oficiales asciende a 2954 y hay más de 16.000 heridos

CARACAS.- Al menos 2954 personas murieron y 16.592 resultaron heridas por los potentes terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio, de acuerdo con el último balance difundido el sábado por el gobierno.

Esto implica un alza de 309 muertos y casi 4000 personas sufrieron lesiones con respecto al parte del viernes, indicó el ministerio de Comunicaciones, que agregó que más de 16.000 perdieron sus viviendas y 856 edificios quedaron afectados.

Miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) transportan el cuerpo de un niño recuperado de entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. MARTIN BERNETTI - AFP

El doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 devastó mayoritariamente al estado La Guaira, en el norte del país.

El gobierno no informó cifras de desaparecidos, aunque la ONU estima que pueden ser hasta 50.000.

Equipos de emergencia, trabajadores humanitarios y voluntarios realizan operaciones de búsqueda, rescate y socorro en Playa Grande, La Guaira, tras los potentes terremotos que azotaron Venezuela. Laura De Chiclana/Jna Press - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

La Guaira, un balneario a 40 kilómetros de Caracas, es la zona cero de los terremotos que redujeron a polvo edificios enteros. Muchos de los damnificados quedaron en la calle o en precarios refugios instalados en parques sin un futuro claro.

Caracas también fue golpeada por el sismo con edificios caídos, aunque lejos del nivel de devastación de La Guaira.

Los terremotos en Venezuela

El doble sismo, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrió el 24 de junio. El desastre se produjo por el desplazamiento de la placa tectónica Sudamericana respecto de la del Caribe, lo que liberó energía frente a la costa norte. Aunque los epicentros se localizaron en Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare, las ondas afectaron directamente a La Guaira por la falla de San Sebastián.

Cerca de 30 países enviaron asistencia humanitaria y equipos especializados para colaborar en la remoción de escombros y la búsqueda de sobrevivientes, tareas que ya superaron la ventana crítica hace días.

La organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó que los daños materiales ascienden a US$6700 millones, cifra que representa el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) de Venezuela, y estimó que hasta 6,8 millones de habitantes sufrieron las consecuencias directas del doble sismo por desplazamientos o la pérdida de servicios esenciales de agua y electricidad.

Por otro lado, ante la destrucción de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tuvieron que rehabilitar las operaciones en el puerto de La Guaira para agilizar el ingreso por vía marítima de las mil toneladas de suministros médicos, alimentos y herramientas aportadas por delegaciones internacionales como las de Colombia, Brasil, China e Israel.