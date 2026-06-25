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Terremotos en Venezuela: las fotos más impactantes de las zonas afectadas

Terremotos en Venezuela: las fotos más impactantes de las zonas afectadas

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A man carries belongings out of a damaged building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30km north-west of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Tras los dos terremotos devastadores y a pesar del peligro de derrumbe de los edificios, las personas se acercan a sus viviendas para recuperar lo que quedó de sus pertenencias. FOTO: Federico Parra/AFP
People walk past a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 25, 2026. Powerful twin earthquakes have killed 32 people and injured more than 700, the nation's interim president said on June 25, after the massive shocks collapsed entire buildings and sent people running in panic. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
A general view shows apartments in a damaged building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30km north-west of Caracas, on June 25, 2026. A twin earthquake that was Venezuela's largest in over a century has killed at least 164 people and destroyed multiple buildings near the capital, where residents searched on June 25 for missing relatives. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Las personas caminan por las calles de Caracas en medio de un panorama desolador. Varios edificios totalmente derrumbados en Catia La Mar. Fotos: Manaure Quintero y Federico Parra / AFP
A vehicle is trapped in a fissure caused by an earthquake in La Guaira, Venezuela, Thursday, June 25, 2026. (AP PhotoJavier Campos)
Una camioneta quedó quedó atrapada en una grieta provocada por el feroz terremoto. Foto: Javier Campos/AFP
TOPSHOT - Municipal police officers evacuate an injured victim from a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
People walk amid debris after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)
Dos terremotos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter respectivamente, sacudieron Venezuela el miércoles por la tarde, bomberos y rescatistas trabajan en la zona del desastre. Fotos: Juan BARRETO/AFP y Ariana Cubillos/AP
People gather outside a damaged building following an earthquake in Catia La Mar, La Guaira state, some 30kms north-west of Caracas, early on June 25, 2026. Powerful twin earthquakes have killed 32 people and injured more than 700, the nation's interim president said on June 25, after the massive shocks collapsed entire buildings and sent people running in panic. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Rescuers search through the rubble of a collapsed building in the Altamira neighbourhood following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Federico PARRA / AFP)�
Rescue workers search through the rubble of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Javier Campos)�
Las personas permanecen afuera de los edificios colapsados. Fotos: Ariana Cubillos/AP y Federico Parra/AFP
Rescue workers search through the rubble of a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Javier Campos)�
(260624) -- CARACAS, 24 junio, 2026 (Xinhua) -- Rescatistas laboran en un edificio derrumbado luego de la ocurrencia de dos terremotos, en el municipio de Libertador de Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del miércoles el estado de emergencia nacional tras la ocurrencia de dos terremotos seguidos en territorio venezolano, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5 en la escala de Richter. (Xinhua/Marcos Salgado) (ms) (da) (ah) �
Rescuers and members of the National Guard work at the site of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Juan BARRETO / AFP)�
Decenas de edificios colapsados o gravemente dañados, se cortó el suministro de luz y la gente estaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros. Fotos: Javier Campos/AP, Marcos Salgado/Xinhua y Juan Barreto/AFP
Rescue workers search through the rubble after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026.(AP Photo/Javier Campos)�
El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Foto: Javier Campos/AP
Rescuers work at the site of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Juan BARRETO / AFP)�
Rescue workers search through the rubble of a collapsed building after earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)�
A man jumps on a collapsed building after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Adrian Naranjo)
People stand next to a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Juan BARRETO / AFP)�
Rescatistas trabajan entre los escombros en busca de sobrevivientes. Fotos: Juan Barreto/AFP, Ariana Cubillos/AP y Adrián Naranjo/AP
Rescue workers search through the rubble after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Javier Campos)
Rescue workers search through the rubble after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Javier Campos)
A collapsed building is seen following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Se decretó el estado de emergencia en todo el territorio y La Guaira como es “zona de desastre. Fotos: Javier Campos/AP y Federico Parra/AFP
Picture of a Bancaribe building that collapsed after an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Rescuers search for victims in a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Rescue worker carry an injured man after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos)
Rescue workers and municipal police officers work at the site of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)
Los terremotos dañaron el aeropuerto de Maiquetía, que ahora permanece cerrado por los daños y también está seriamente afectada la zona comercial y bancaria. Fotos: Juan Barreto/AFP, Ariana Cubillos/AP y Manaure Quinteros/AFP
A woman embraces a child after an earthquake in Caracas, Venezuela, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Pedro Mattey)
A rescuer looks at the rubble of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Federico PARRA / AFP)
Rescue workers and municipal police officers work at the site of a collapsed building following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. A magnitude 7.1 earthquake struck Venezuela on Wednesday, the United States Geological Survey (USGS) reported, triggering panic in Caracas, according to AFP journalists. The tremor, which was followed by several aftershocks, was also felt in Colombia. (Photo by Manaure QUINTERO / AFP)�
People look at a collapsed building in the Altamira neighbourhood following an earthquake in Caracas on June 24, 2026. Two earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 struck the same area of Venezuela on the evening of June 24, causing buildings to collapse, according to the United States Geological Survey (USGS) and AFP journalists. The quakes drove residents of the capital, Caracas, into the streets. (Photo by Federico PARRA / AFP)�
En medio de la desesperación las personas salieron a la calle, muchas desorientadas que vieron como los edificios colapsaban. FOTOS: Pedro Mattey/AP, Federico Parra/AP, Manaure Quintero/AFP

Edición Fotográfica: Fernanda Corbani

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