Terremotos en Venezuela: las fotos más impactantes de las zonas afectadas

Tras los dos terremotos devastadores y a pesar del peligro de derrumbe de los edificios, las personas se acercan a sus viviendas para recuperar lo que quedó de sus pertenencias. FOTO: Federico Parra/AFP
Las personas caminan por las calles de Caracas en medio de un panorama desolador. Varios edificios totalmente derrumbados en Catia La Mar. Fotos: Manaure Quintero y Federico Parra / AFP
Una camioneta quedó quedó atrapada en una grieta provocada por el feroz terremoto. Foto: Javier Campos/AFP
Dos terremotos, de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter respectivamente, sacudieron Venezuela el miércoles por la tarde, bomberos y rescatistas trabajan en la zona del desastre. Fotos: Juan BARRETO/AFP y Ariana Cubillos/AP
Las personas permanecen afuera de los edificios colapsados. Fotos: Ariana Cubillos/AP y Federico Parra/AFP
Decenas de edificios colapsados o gravemente dañados, se cortó el suministro de luz y la gente estaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros. Fotos: Javier Campos/AP, Marcos Salgado/Xinhua y Juan Barreto/AFP
El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18.04 hora local con su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón, en el norte del país. Foto: Javier Campos/AP
Rescatistas trabajan entre los escombros en busca de sobrevivientes. Fotos: Juan Barreto/AFP, Ariana Cubillos/AP y Adrián Naranjo/AP
Se decretó el estado de emergencia en todo el territorio y La Guaira como es “zona de desastre. Fotos: Javier Campos/AP y Federico Parra/AFP
Los terremotos dañaron el aeropuerto de Maiquetía, que ahora permanece cerrado por los daños y también está seriamente afectada la zona comercial y bancaria. Fotos: Juan Barreto/AFP, Ariana Cubillos/AP y Manaure Quinteros/AFP
En medio de la desesperación las personas salieron a la calle, muchas desorientadas que vieron como los edificios colapsaban. FOTOS: Pedro Mattey/AP, Federico Parra/AP, Manaure Quintero/AFP