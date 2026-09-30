Terror en un vuelo de Flydubai: las fotos y videos del ataque al piloto del avión

DUBAI (AFP).- Un avión de FlyDubai con destino a Tel Aviv aterrizó este miércoles en Arabia Saudita a causa de un “incidente” durante el vuelo, que, según reconstrucciones iniciales, se trató de un altercado entre los pilotos. Un ministro israelí, Itamar Ben Gvir, afirmó luego mañana que un “terrorista” quería estrellar el avión y matar a israelíes.

El vuelo FZ 1073, programado de Dubai al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, “tuvo un incidente en vuelo”. “El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijo el portavoz en un comunicado.

Un pasajero del avión de Flydubai

Medios israelíes, que citan fuentes anónimas, informaron de que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camisa cubierta de sangre y algunos videos se difundieron en las redes sociales.

El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir. Otra hipótesis que se baraja es un intento de ataque terrorista, tal como denunció Ben Gvir.

Los videos

Pasajeros dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente.

El pánico de los pasajeros del vuelo de Flydubai

Un pasajero israelí declaró a The Jerusalem Post que uno de los pilotos apuñaló a otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a precipitarse. Agregó que los israelíes sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y se enfrentaron al atacante mientras el avión caía en picada. “Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, sostuvo, en referencia a otros dos pilotos que estaban sentados en la parte trasera de la aeronave.

Según el pasajero, el grupo logró sacar al atacante de la cabina y meter a los otros dos pilotos dentro. Uno de ellos tomó el control del avión. El pasajero describió al piloto apuñalado como en estado crítico y dijo que un dentista a bordo lo atendió.

Un video muestra al piloto herido en el vuelo de Flydubai

Según Times of Israel en base a lo publicado por News Israel 13, en un vídeo grabado momentos después del enfrentamiento a bordo, un pasajero con la cara ensangrentada le dice a la cámara: “Estamos aquí durante el secuestro de un avión. En este momento hemos reducido a los terroristas y nos estamos acercando al aterrizaje. En el avión, todos están sanos y salvos, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

Un pasajero israelí grabó un video y dijo que se neutralizó a "terroristas"

Las imágenes

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos Redes

Pasajeros en el aeropuerto de Tel Aviv JACK GUEZ - AFP

Qué pasó

El Gobierno israelí cree que un incidente ocurrido el vuelo procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel podría haber sido un intento ‌de “ataque terrorista”, ⁠según dos funcionarios israelíes.

Los funcionarios indicaron que se cree que el copiloto apuñaló al capitán antes de que la tripulación entrara en la cabina de mando y tomara el control del aparato.

El avión transmitió las señales de emergencia después de que los pilotos se enzarzaran en ​un altercado ⁠físico entre ellos.

Aproximadamente a ⁠la hora en que el avión aterrizó en Arabia Saudita, Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, declaró a Reuters que no creía que el incidente hubiera ​sido un secuestro, y lo describió como un “incidente diferente”.

Los dos funcionarios, que pidieron mantenerse en el anonimato, afirmaron que la valoración actual de Israel es que el ​incidente fue un intento de “ataque terrorista” que no guarda relación con ningún ​tipo de problema de salud mental de ninguno de los pilotos.

El comunicado de Flydubai tras el incidente con un avión este miércoles. https://news.flydubai.com/

El aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita, donde el avión acabó aterrizando sin incidentes, informó de que ambos pilotos fueron hospitalizados tras sufrir heridas.

El vuelo FZ1073, de Dubái a Tel Aviv, se desvió hacia ​Arabia Saudita cuando sobrevolaba el espacio aéreo jordano, transmitiendo una señal de emergencia general primero y otra más tarde que indicaba una posible interferencia ilícita, según la web de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El avión Boeing 737, que según los medios israelíes llevaba a bordo unos 150 pasajeros israelíes, volvió a emitir la señal de emergencia general inicial antes de aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, según la web.

Los datos de la aeronave parecen indicar que descendió de forma repentina y rápida unos 4000 metros en menos de 30 segundos antes de la primera señal de emergencia, según Flightradar24.

Agencias AP y Reuters