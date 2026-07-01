Un fatal incidente ocurrió en un sendero de Río de Janeiro, Brasil, cuando un guía murió tras caer de un acantilado mientras intentaba sacarse una foto. El hombre de 44 años formaba parte de un grupo de personas que guiaban a turistas para recorrer el sendero Pedra do Macaco en São José do Imbassaí.

La víctima fue identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal. Según la Policía, el hombre se subió a una roca en la cima del para sacarse una foto. El lugar se encuentra a 150 metros de altura y era la primera vez que el hombre recorría esa ruta, publicó el medio local G1.

Otro de los miembros del equipo de guías grabó el momento en que descendía de espaldas a la roca. La mujer que filmaba le advirtió a la víctima que tenga cuidado. Cuando Aguiar Arrabal giró el cuerpo para continuar bajando, se cayó por la pendiente.

Tragedia en Brasil: un guía se subió a un acantilado para sacarse una foto, se cayó y murió

Matheus Moura, instructor de rescate de la Defensa Civil de Maricá, se encontraba cerca del lugar del accidente cuando ocurrió y participó de la búsqueda del cuerpo junto al Cuerpo de Bomberos. El operativo duró alrededor de cuatro horas, debido a la dificulta del acceso. Cuando llegaron al lugar, Aguiar Arrabal ya había muerto.

“Fue un rescate muy complejo y muy difícil. Tuvimos que entrar en una zona de bosque denso y cerrado, de difícil acceso, para llegar hasta él. Hicimos escalada, ascensos con cuerda, tuvimos que pasar por varios procesos para llegar al lugar y logré llevar a cabo el rescate junto con la aeronave”, dijo Moura a G1.

El rescatista agregó que es común que la gente suba a la roca para tomar fotos y que este no era el primer accidente en el lugar. Además, señaló que la víctima bajó por el lado equivocado de la roca.

Aunque es considerado un sendero de baja dificultad, el recorrido es empinado en gran parte de su recorrido y para llegar a la cima se requiere experiencia en montañismo, indicó G1.

Pedra do Macaco está ubicado en el barrio de São José do Imbassaí, a orillas de la ruta Amaral Peixoto, a las afueras de Río de Janeiro.

El principal atractivo de la ruta es la vista panorámica, que permite contemplar lugares emblemáticos como la Pedra de Inoã. El recorrido no tiene señalización ni en el camino ni en el ingreso.

El antecedente de la joven lanzada sin cuerdas

Este mes otro accidente conmocionó a Brasil. Una joven de 21 años murió a mediados de junio después de haber sido lanzada sin cuerdas durante un salto de bungee jumping de 40 metros en el municipio de Limeira, en el interior del estado de San Pablo.

Según las investigaciones preliminares, los empleados de la empresa a cargo de ese atractivo turístico no sujetaron con las cuerdas de seguridad en el equipo de la joven — identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas— antes de lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, según consignó el medio brasileño O Globo.

El momento en el que una mujer fue arrojada sin cuerdas al vacío en Brasil

Las imágenes que se viralizaron mostraron el momento en que tres hombres cargan a la mujer en brazos hasta la plataforma y la impulsan hacia el abismo. En ese momento, la soga que debía sujetar a la turista se ve enrollada en el suelo, mientras el resto de los asistentes comienza a gritar: “¡La cuerda! ¡La cuerda!”.

La Policía Militar informó que, tras el episodio, dos de los empleados se dieron a la fuga por la zona boscosa de Limeira, aunque después fueron localizados con la ayuda de un helicóptero. En total, seis personas fueron detenidas.

El Ponte do Esqueleto (Puente de Esqueleto) es un lugar conocido por la práctica de deportes extremos. Muchos turistas llegan cada año para llevar adelante distintos tipos de actividades. El lugar también atrae a influencers que muestran las pruebas y las condiciones de las distintas proezas.