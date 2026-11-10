Tragedia en Bulgaria: un choque múltiple de 50 vehículos en medio de una densa niebla dejó al menos 12 muertos

SOFÍA.– Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas este martes en una serie de choques múltiples que involucraron a unos 50 vehículos en una autopista del este de Bulgaria, en medio de una densa niebla que redujo considerablemente la visibilidad, según informaron las autoridades locales.

La tragedia ocurrió en la autopista Trakia (A1), cerca de la ciudad de Yambol, en el sureste del país, sobre la ruta que conecta la capital, Sofía, con Burgas, a orillas del mar Negro. Las colisiones obligaron a interrumpir el tránsito en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a las víctimas.

Choque múltiple en Bulgaria

Según informó la ministra de Salud, Katya Ivkova, diez personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas a un hospital. Además, al menos 46 heridos fueron derivados a distintos centros médicos de la región.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraban automóviles y camiones amontonados a lo ancho de los seis carriles de la autopista, muchos de ellos aplastados, volcados o fuera de la calzada. Algunos vehículos quedaron prácticamente destruidos por la violencia de los impactos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la tragedia comenzó con una colisión entre un colectivo y un camión en el arcén de la autopista, en dirección a Burgas. El secretario general del Ministerio del Interior, Liubomir Nikolov, señaló que la niebla es la principal hipótesis sobre la causa del accidente, aunque las circunstancias todavía están bajo investigación.

Choque múltiple provocado por la densa niebla en una autopista cerca de Yambol, Bulgaria Bulgarian News Agency - Bulgarian News Agency

El inspector jefe Todor Mishinev, de la Dirección Regional de Yambol del Ministerio del Interior, advirtió que algunas personas permanecían atrapadas en sus vehículos mientras avanzaban las tareas de rescate.

“En estos momentos, la prioridad son las operaciones de rescate. Una vez finalizadas, se llevarán a cabo las diligencias procesales y las investigaciones”, afirmó.

En el lugar trabajaban efectivos de la policía, bomberos, ambulancias y personal militar. Los heridos fueron trasladados inicialmente a hospitales de las ciudades cercanas de Sliven, Yambol y Burgas.

Vehículos destrozados tras un choque múltiple en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria IVAN YANEV / BGNES NEWS AGENCY / - AFP

Ante la magnitud del accidente, el primer ministro, Rumen Radev, ordenó movilizar aviones gubernamentales y de transporte militar para trasladar a los pacientes más graves desde Burgas hasta hospitales de Sofía, donde podrían recibir atención especializada.

Radev calificó lo ocurrido como una “tragedia” durante una declaración realizada en el marco de la visita oficial de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien decidió acortar su estadía en Bulgaria.

“Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias y rendir homenaje a los equipos de rescate”, manifestó Von der Leyen.

Vista aérea de autos y camiones accidentados en la autopista Trakia, cerca de Zimnitsa, en el sureste de Bulgaria HANDOUT - Svoboden GLAS/Mihail D.

El primer ministro también anunció que tenía previsto trasladarse hasta el lugar del siniestro para supervisar las tareas de asistencia.

Mientras continuaban las operaciones de emergencia, las autoridades mantenían cerrada la autopista y trabajaban para determinar cómo se desencadenó la sucesión de impactos que provocó una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en el país.

Agencias Reuters, AP y Xinhua