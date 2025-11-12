Tragedia en Georgia: un avión militar turco con 20 personas a bordo se estrelló tras caer fuera de control

Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrelló en Georgia el martes por la tarde con 20 personas a bordo, cerca de la frontera con Azerbaiyán. Según confirmaron las autoridades, que investigan la causa del accidente, no hubo sobrevivientes.

El accidente ocurrió a los pocos minutos de que el avión modelo C-130, que viajaba de regreso a Turquía, despegara desde Azerbaiyán, según informó el Ministerio de Defensa turco, que notificó, además, la cantidad de personas que viajaban a bordo y compartió, más tarde, la identidad de los fallecidos.

La aeronave modelo C-130 cayó en espiral dejando una estela de humo blanco

Tras el accidente, que quedó grabado en video, las autoridades georgianas, en cooperación con las turcas, se movilizaron para realizar los trabajos de búsqueda y rescate en la zona del impacto, ubicada en el municipio de Sighnaghi, Georgia.

Según informó la Agencia Anadolu -administrada por el estado turco- la autoridad de aviación georgiana había advertido que a los pocos minutos del despegue se había perdido la comunicación con la aeronave, tras ingresar al espacio aéreo de Georgia. Sin embargo, no se emitió ninguna llamada de socorro (S.O.S).

Al impactar contra el suelo, el avión explotó

Para agilizar las tareas de rescate y búsqueda de sobrevivientes en un terreno árido y montañoso, desde el Ejército turco desplegaron un vehículo aéreo no tripulado para apoyar la operación.

Las imágenes del accidente fueron grabadas por testigos que captaron el momento en que la aeronave cae en picada y fuera de control desde varios kilómetros de distancia. Allí se observa al avión descendiendo en espiral y dejando un rastro de humo blanco. Esta evidencia podría ser clave para identificar qué fue lo que provocó la tragedia.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, fue informado de la situación y durante una actividad pública, en donde brindó un discurso, hizo mención al fatal accidente. Aseguró que se siente “profundamente entristecido” y expresó sus condolencias por los “mártires”. “Dios mediante, superaremos este accidente con la menor cantidad de contratiempos posible”, manifestó el mandatario.

Por su parte, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la ministra de Relaciones Exteriores de Georgia, Maka Botchorishvili, también extendieron sus condolencias a sus homólogos turcos por el accidente.

President Ilham Aliyev extended his condolences to President of the Republic of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan.https://t.co/UdofAUxz9r pic.twitter.com/iAnv5Ifuoi — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 11, 2025

“Estamos profundamente conmocionados por la noticia de la pérdida de vidas de nuestros soldados en el accidente ocurrido en suelo georgiano”, expresó Aliyev, según comunicó la Agencia Anadolu.

Los aviones militares de carga C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas y desde su puesta en funcionamiento, no se han reportado mayores inconvenientes.

Con información de AFP, AP y Reuters.