Nicolás Cabré se sinceró sobre la mudanza de su hija Rufina a Turquía: “La extraño”

Desde que decidió instalarse en Turquía junto a Mauro Icardi durante su presente futbolístico en el Galatasaray, la vida de Eugenia “la China” Suárez cambió por completo. La actriz se mudó al exterior acompañada por sus tres hijos, aunque los viajes a la Argentina continúan siendo parte habitual de la dinámica familiar, ya que los padres de los menores residen en el país. En medio de esta nueva etapa, y varios meses después de haber reorganizado su rutina familiar, Nicolás Cabré visitó el programa Vuelta y Media (Urbana Play) y habló sobre cómo atraviesa la paternidad a la distancia, además del vínculo que mantiene con su hija en este contexto tan particular.

Durante la entrevista, reflexionó sobre cómo cambió su mirada sobre la paternidad con el paso del tiempo. “No hay día que no pase, y creo que le pasa a todos los padres, que vas entendiendo las cosas que decían tus papás. Hoy que ya no los tengo descubro muchas cosas que ellos han vivido y entiendo las cosas que a lo mejor nunca me dijeron”, expresó con emoción al hablar sobre esta nueva etapa familiar.

Rufina comenzó una nueva etapa en Turquía junto a la China Suárez (Foto: Instagram @nicocabre80)

Acerca de eso, expresó: “Como que no tenés que ser un palo en la rueda frente a decisiones que a veces pueden gustarte más o menos”, sostuvo al mencionar la vida de Rufina en otro país. Además, destacó que la menor está teniendo la oportunidad de conocer una cultura distinta y aprender otro idioma, algo que considera muy valioso para su crecimiento personal.

En esa misma línea, Cabré remarcó: “Entendés que vos no tenés que ser un palo en la rueda y que cuando ella, gracias a Dios, tiene la posibilidad de decidir y decir: ‘Bueno, me quiero aventurar y quiero conocer un idioma y un país’, tenés que entender que vos tenés que apoyar”, explicó. Y sumó una frase que resumió el presente que atraviesa: “Yo aprendo y veo a una Rufina feliz”.

Nicolás Cabré habló sobre cómo vive la distancia con su hija (Foto: Instagram @nicolascabre80)

Además, Nicolás Cabré dejó en claro que lo más importante para él es ver feliz a su hija y acompañarla en cada decisión que tome. “Yo siempre tuve claro que la prioridad siempre es, fue y será Rufina. Y yo te puedo plantear dos panoramas y vos decís ‘A o B’. Y el que sea, yo voy a estar y la voy a apoyar”, afirmó, dejando en evidencia el vínculo cercano que mantienen. También reconoció que, aunque la extraña, hoy la tecnología ayuda a sostener el contacto cotidiano: “Va y viene, hablamos todo el día... La extraño, pero la apoyo y valoro lo que hace”.

En ese sentido, el actor remarcó que su hija atraviesa un cambio enorme al haberse mudado a otro país, lejos de sus afectos y amistades de siempre. “El contexto en el que ella está es completamente diferente y dejó a todos sus amigos, no solo a mí. Tiene amigos nuevos, otro idioma, otro mundo completamente diferente”, expresó, además de que agregó: “Entender que no todo es color de rosa, pero eso es parte también de la vida. Y entender que hoy mi lugar está un poco más lejano y que hay cosas que yo no puedo resolver. Pero todo me ayuda a tratar de ser mejor, que es lo único que quiero”.

Nicolás Cabré reveló cómo nació su icónica frase ‘Me estás jodiendo’

Asimismo, durante la entrevista en Vuelta y Media, Cabré recordó el origen de una de sus frases más recordadas: “Me estás jodiendo”. El actor contó que en realidad surgió de un amigo con el que jugaba a la PlayStation: “El “me estás jodiendo” era de un amigo, que jugábamos a la PlayStation, qué sé yo, y cuando le hacías un gol decías: ‘Me estás jodiendo’”.

Nicolás Cabré recordó cómo nació una de sus frases más icónicas y sorprendió a todos

Luego explicó que la frase apareció mientras grababan una escena del primer capítulo de Los únicos, en plena madrugada y con muchísimo cansancio acumulado. “Eran las tres de la mañana (...) yo ya estaba cansado, me quería dormir, no daba más”, recordó. En ese momento tenía que grabar una escena de acción con un helicóptero y gritar: “Matame”.

Finalmente, Cabré contó que no tenía ganas de gritar y buscó una alternativa improvisada para resolver la escena. “No hay porqué. Pero no quería gritar”, reconoció cuando Sebastián Wainraich le preguntó por qué estaba tan negado. Entonces propuso otra idea para la toma: “Por qué no hacemos una cosa, que los tiros me pasen por al lado. Yo me pongo así, que me pasen por al lado y yo digo: ‘Me estás jodiendo‘”.