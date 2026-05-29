Ciudadanía italiana: el miedo al envejecimiento poblacional reactiva en Italia el debate por la ciudadanía sin límites generacionales

Italia atraviesa una de las crisis demográficas más profundas de su historia moderna. La baja natalidad, el envejecimiento acelerado de la población y la falta de mano de obra joven encendieron alarmas en distintos sectores políticos y sociales, que ahora impulsan una estrategia que ya genera polémica dentro y fuera de Europa: incentivar el regreso de descendientes italianos nacidos en el exterior, especialmente en Sudamérica.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza un proyecto de ley de iniciativa popular denominado “Remigrazione e Riconquista”. La iniciativa propone derogar la actual Ley 74/2025, conocida popularmente como “Decreto Tajani”, y restablecer el reconocimiento pleno de la ciudadanía italiana iure sanguinis sin límites generacionales.

Desde De.Martin & Asociados | Law Firm, la Representante Legal Mariel Bartolomeo advirtió que “el tiempo para actuar se acorta y los tribunales italianos podrían colapsar si miles de familias esperan demasiado”.

El aumento de las restricciones y los cambios normativos impulsó una ola de consultas y trámites judiciales vinculados a la ciudadanía italiana por descendencia.

Qué propone el proyecto sobre ciudadanía italiana

El núcleo del proyecto apunta a modificar de manera profunda el actual sistema migratorio y de ciudadanía italiano.

Entre los principales puntos, el artículo 16 plantea:

Derogar el llamado “Decreto Tajani”

Restablecer la ciudadanía italiana por descendencia sin límites generacionales

Incentivar el retorno de descendientes italianos nacidos en el exterior

Otorgar beneficios fiscales durante los primeros cinco años de residencia

Crear programas de inserción laboral;

Implementar cursos de lengua y cultura italiana para facilitar la integración

Según los impulsores de la iniciativa, Italia necesita recuperar población joven, capacitada y culturalmente cercana para sostener su economía y enfrentar el colapso demográfico que amenaza al país en las próximas décadas.

Esto es una realidad: Italia enfrenta una fuerte crisis demográfica marcada por la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, un escenario que preocupa a distintos sectores políticos y económicos.

El foco puesto en Sudamérica

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto sostiene que los descendientes italianos no deberían ser considerados inmigrantes tradicionales.

Los promotores defienden la idea de que el ítalo descendiente “retorna” a la tierra de sus ancestros, aportando formación universitaria, capital económico y afinidad cultural.

La propuesta pone especialmente el foco en América del Sur, donde viven millones de descendientes de italianos, particularmente en la Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Los sectores que apoyan la iniciativa consideran que esta migración tendría una integración “más rápida y natural” que otros flujos migratorios contemporáneos.

El proyecto reavivó la polémica en Europa por su enfoque sobre las corrientes migratorias actuales y las críticas de sectores que denuncian una mirada selectiva y discriminatoria sobre la inmigración.

Las críticas al proyecto y la contradicción del “Decreto Tajani”

El avance de esta discusión también abrió fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos.

Los críticos advierten que existe una contradicción evidente: mientras Italia endureció recientemente el acceso a la ciudadanía por descendencia mediante el “Decreto Tajani”, ahora algunos sectores buscan reabrir el sistema porque el país necesita jóvenes, trabajadores y nuevos contribuyentes.

También alertan sobre el riesgo de transformar la ciudadanía italiana en una herramienta geopolítica y demográfica selectiva.

Aunque el proyecto todavía no cuenta con aprobación parlamentaria, su aparición volvió a instalar el debate sobre el vínculo entre Italia y su diáspora global.

Qué dicen los especialistas en ciudadanía italiana

Desde De.Martin & Asociados | Law Firm, especialistas en ciudadanía italiana y procesos judiciales internacionales, sostienen que el escenario jurídico italiano continúa en transformación y que miles de familias descendientes podrían verse afectadas por futuros cambios administrativos y judiciales.

Además, señalaron que “muchas familias están acelerando decisiones ante el temor de futuras restricciones, demoras judiciales y posibles cambios estructurales en el sistema italiano de ciudadanía”.

Para consultas y asesoramiento internacional, De.Martin & Asociados | Law Firm habilitó atención directa vía WhatsApp: INGRESÁ AQUÍ.

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