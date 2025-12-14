Tras la presión de EE.UU., Bielorrusia liberó a 123 presos políticos, entre ellos un Nobel de la Paz

MINSK.– Al término de dos días de negociaciones con un enviado norteamericano a Minsk, Bielorrusia liberó este sábado a 123 presos, entre ellos el Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski, y la líder opositora Maria Kolesnikova, anunció el grupo de defensa de los derechos humanos Viasna (“Primavera”).

La líder opositora Maria Kolesnikova, hace un signo del amor, en el bus en que fue liberada de una cárcel bielorrusa Press Service Of Coordination He� - Press Service Of Coordination He�

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantenía encarcelados a miles de opositores, críticos y manifestantes desde su reelección en 2020 para un sexto mandato tras tomar el poder en 1994.

Grupos de defensa de los derechos humanos consideran que esas elecciones de hace cinco años, que desencadenaron semanas de protestas sin precedentes en todo el país, fueron fraudulentas.

La van que traslada a Ales Bialiatski, llega a la embajada de Estados Unidos en Vilnius, Lituania PETRAS MALUKAS� - AFP�

Tras las liberaciones, John Coale, el enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, anunció el levantamiento de las sanciones para un mineral y fertilizante clave de la industria agrícola y las exportaciones bielorrusas, la potasa.

Coale describió sus dos días de conversaciones con el presidente Lukashenko como “muy productivas”, según publicó el sábado la agencia noticiosa Belta. De acuerdo con el enviado estadounidense, la normalización de las relaciones entre Washington y Minsk era “nuestro objetivo”.

“Estamos levantando sanciones y liberando presos. Estamos hablando constantemente”, dijo, según Belta. Además, señaló que la relación entre los dos países estaba pasando de “tímidos pasos a pasos más seguros” a medida que aumenta el diálogo.

Reunión del enviado especial norteamericano, John Coale, con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA� - PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA�

En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a Bielorrusia a liberar a los cientos de presos políticos del país y Lukashenko indultó a decenas de personas.

A cambio, Washington ya había levantado parcialmente las sanciones contra la aerolínea bielorrusa Belavia, permitiéndole mantener y comprar piezas para su flota, que incluye aviones Boeing.

Coale también afirmó el sábado que la buena relación de Lukashenko con Putin podría ser “muy útil” en la mediación estadounidense en curso para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Minsk, aliado cercano de Rusia, se ha enfrentado al aislamiento y las sanciones occidentales durante años.

Lukashenko gobierna la nación de 9,5 millones de habitantes con mano dura desde hace más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por países occidentales tanto por su represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio en la invasión de Ucrania en 2022.

Reacción de los liberados

“Me sentí como si hubiera saltado de agua helada a una habitación normal y cálida, así que tengo que adaptarme. Después del aislamiento, necesito obtener información sobre lo que está sucediendo”, dijo Bialiatski, de 63 años, quien parecía enérgico pero pálido y demacrado en su diálogo con los periodistas tras su llegada a Vilnius, Lituania.

Ales Bialiatski junto a la activista opositora Sviatlana Tsikhanouskaya en la embajada de Estados Unidos en Vilnius, Lituania PETRAS MALUKAS� - AFP�

Prometió continuar su trabajo y enfatizó que “más de mil presos políticos en Bielorrusia permanecen tras las rejas simplemente porque eligieron la libertad. Y, por supuesto, yo soy su voz”.

El activista, que es considerado por Lukashenko como un enemigo personal, fundó en 1996 y dirigió durante años Viasna, el principal grupo de defensa de los derechos humanos y fuente esencial de información sobre la represión en este país de Europa del Este.

“¡Ales Bialiatski está libre!“, declaró Viasna en redes sociales, añadiendo que había pasado 1613 días en prisión, donde cumplía una sentencia de 10 años.

Según dijo su esposa, Natalia Pinchuk, a la agencia AFP, “las primeras palabras que le dije es que lo amo”.

El comité Nobel noruego se mostró también aliviado por la liberación de Bialiatski, y pidió además la excarcelación de “más de 1200 presos políticos que permanecen entre rejas en Bielorrusia”.

La líder opositora Maria Kolesnikova poco después de su liberación HANDOUT� - COORDINATION HEADQUARTERS FOR TH�

Por su parte Maria Kolesnikova, de 43 años y música de formación, fue la protagonista del movimiento que casi derrocó a Lukashenko en 2020 y se hizo famosa por romper su pasaporte cuando la KGB, la agencia de inteligencia bielorrusa, intentó deportarla a Ucrania.

Kolesnikova -que fue trasladada finalmente a Ucrania junto a otros 113 liberados- dijo sentir “una felicidad irreal”, según un video difundido por el programa gubernamental ucraniano “Quiero vivir”.

“Pienso en las personas que aún no son libres y espero ese momento en el que todos podamos abrazarnos”, declaró, según lo que se ve en el video.

La líder opositora también habló brevemente por teléfono con Volodimir Zelensky, informó un asesor del presidente ucraniano, Dmitro Litvin.

La hermana de Kolesnikova, Tatiana Khomich, declaró a la agencia AFP que su hermana se veía “normal”, a pesar de los temores de un deterioro de su salud en prisión, donde cumplía una condena de 11 años.

Una mujer sostiene una bandera bielorrusa en la embajada de Estados Unidos en Vilnius, Lituania, a la espera de la llegada de los prisioneros liberados Mindaugas Kulbis� - AP�

Entre los presos liberados había también extranjeros, entre ellos un estadounidense, según una fuente de su país, y cinco ucranianos, según Zelensky.

Bielorrusia, a cambio, obtuvo la liberación de bielorrusos y rusos “heridos” y detenidos en Ucrania, en plena guerra con Rusia, indicó el vocero de Lukashenko, citado por la agencia TASS.

Agencias AP y AFP