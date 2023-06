Tras un fin de semana de caos en Rusia, siguen las dudas sobre el destino del Grupo Wagner y de su líder

escuchar

WASHINGTON.- Un día después de que el motín de Wagner pusiera de manifiesto la inesperada fragilidad del régimen del presidente Vladimir Putin, todos los principales protagonistas de la peor crisis política de Rusia en décadas permanecieron ocultos, dejando a los rusos, y al mundo, preguntándose si el drama había terminado realmente.

Entre las principales preguntas sin respuesta figuran el futuro de las 25.000 tropas fuertemente armadas de Wagner, del propietario del grupo paramilitar, Yevgeny Prigozhin, y de la cúpula militar rusa, que no logró detener su rápido avance hacia Moscú. Aún no se han hecho públicos los detalles de los acuerdos negociados por el Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para detener el inminente derramamiento de sangre.

Yevgeny Prigozhin, propietario del Grupo Wagner, mira desde un vehículo militar en una calle en Rostov del Don, el sábado 24 de junio de 2023, al marcharse de la zona del cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia.

El paradero de Prigozhin, que según el Kremlin había aceptado trasladarse a Bielorrusia, tampoco se conocía el domingo. Su empresa dijo a una cadena de televisión rusa que “responderá a las preguntas cuando tenga acceso a las comunicaciones adecuadas”. Enarbolando banderas rusas, grandes columnas de Wagner circulaban el domingo hacia el sur por la autopista Moscú-Rostov, alejándose de la capital y de Bielorrusia.

El propio Putin no hizo ninguna aparición pública ni emitió ningún comentario sobre las condiciones en las que terminó la rebelión. El ministro de Defensa ruso y el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, cuya destitución era la principal exigencia de Prigozhin, tampoco aparecieron en público, en medio de crecientes especulaciones de que podrían ser sustituidos, quizá ya el lunes.

“El mundo entero ha visto que Rusia está al borde de la crisis política más aguda”, dijo Sergei Markov, ex asesor de Putin y analista político en Moscú, en Telegram el domingo. “Sí, el putsch ha fracasado ahora. Pero los putsches tienen razones fundamentales. Y si las razones se mantienen, volverá a haber un golpe de Estado. Y podría tener éxito”.

Una conclusión ampliamente compartida en Rusia y en el extranjero, sin embargo, fue que ninguno de los actores clave en la lucha por el poder -que comenzó cuando Prigozhin tomó la ciudad sureña de Rostov el sábado- se ha visto fortalecido por la terrible experiencia que llevó al país al borde de la guerra civil.

Putin, que a primera hora del sábado exigió a sus fuerzas de seguridad que aplastaran lo que describió como un motín a traición, amnistió a Prigozhin y a sus hombres por la noche, después de que Lukashenko interviniera para negociar un compromiso que salvara las apariencias.

Miembros de la compañía militar Wagner Group cargan su tanque en un camión en una calle de Rostov del Don, Rusia, el sábado 24 de junio de 2023, antes de abandonar una zona en la sede del Distrito Militar Sur. AP

Prigozhin, que demostró la fuerza de Wagner marchando dos tercios del camino hacia Moscú sin apenas oposición, acabó abortando la rebelión y aceptando, al menos de momento, el exilio. El ejército ruso y las fuerzas de seguridad, por su parte, mostraron poca gloria, ya que sus tropas se mostraron reacias, cuando no directamente temerosas, a intentar detener a Wagner.

“Todo el sistema perdió ayer, incluido Prigozhin, que también forma parte del sistema”, dijo Andrei Kolesnikov, investigador de la Fundación Carnegie que estuvo en Moscú el sábado. En cuanto a Putin, añadió, “resultó que el zar no es un zar de verdad porque no pudo controlar a un hombre de su propio sistema que se supone que está bajo su pleno control”.

Como resultado, la autoridad y la imagen que el Estado ruso tiene de sí mismo han sufrido un daño duradero, que probablemente alimentará futuros desafíos a su mandato, independientemente de lo que le ocurra a Prigozhin. Sobre todo teniendo en cuenta que la guerra en Ucrania, que contribuyó a precipitar el motín de Wagner, sigue causando estragos sin final a la vista, con un número creciente de bajas en ambos bandos.

“Nuestro país nunca volverá a ser como antes. La columna de Wagner no se movió sobre el asfalto, se movió a través de los corazones de la gente, cortándolos por la mitad”, señaló Aleksandr Khodakovsky, un veterano del movimiento prorruso en la región ucraniana de Donbas que ahora es subcomandante de la Guardia Nacional Rusa en Donetsk. “Ayer, todo pendía de un hilo muy fino”.

Las fuerzas de Wagner derribaron el sábado seis helicópteros rusos y un avión IL-22 del centro de mando aerotransportado, matando a 13 aviadores, según analistas militares rusos -muertes que no se olvidarán fácilmente, sobre todo dentro de la fuerza aérea rusa, que está comandada por el antiguo aliado de Prigozhin, el general Sergei Surovikin. Los daños incluyeron puentes y carreteras destruidos por las autoridades que pretendían detener la marcha de Wagner y un depósito de combustible para aviones que fue alcanzado e incendiado en la ciudad de Voronezh.

Militares rusos vigilan un área frente a un tanque en una calle de Rostov del Don, Rusia, el sábado 24 de junio de 2023. Vasily Deryugin - Kommersant Publishing House

También murieron algunos civiles y tropas de Wagner cuando los aviones rusos lanzaron bombas sobre la autopista Moscú-Rostov, intentando detener el avance rebelde.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el sábado que las tropas de Wagner que no participaron en el motín del sábado podrán firmar contratos con el ministerio de Defensa. No dijo qué ocurrirá con los muchos miles que sí lo hicieron.

El domingo, Andrey Kartapolov, jefe del comité de defensa del parlamento ruso y ex viceministro de defensa, lanzó un mensaje mucho más conciliador. Todos los miembros de Wagner que lo deseen podrán firmar contratos con el Ministerio de Defensa, también como unidades enteras, declaró al periódico Vedomosti.

Las tropas de Wagner que tomaron el sábado el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov no hicieron nada malo, añadió Kartapolov. “Cumplían órdenes”, dijo. “No ofendieron a nadie, no rompieron nada. Nadie tiene la más mínima queja de ellos: ni los ciudadanos de Rostov, ni los miembros del servicio del Distrito Militar Sur, ni las fuerzas del orden”.

El destino de la propia Wagner aún está por determinar, añadió Kartapolov, afirmando que el Parlamento ruso está trabajando en una nueva legislación para otorgar estatus legal a las empresas militares privadas. “Desarmarlas y disolverlas sería el mejor regalo para la OTAN y los ucranianos”, declaró a Vedomosti.

Wagner, como Prigozhin no se cansa de decir, fue la única fuerza rusa que consiguió avanzar en Ucrania desde el verano pasado, tomando la ciudad de Bakhmut, mientras las tropas rusas regulares sufrían una derrota tras otra.

Un hombre retira el cartel con la leyenda "Únete a nosotros en Wagner", que se asocia con el propietario del contratista militar privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, se ve por encima de una carretera en las afueras de San Petersburgo, Rusia, sábado, 24 de junio de 2023. AP

A principios de este mes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, firmó una orden para que los miembros de todos los grupos paramilitares firmaran contratos regulares con las Fuerzas Armadas rusas antes del 1 de julio, algo que Prigozhin había prometido que Wagner no haría.

Prigozhin fue visto por última vez el sábado por la noche, cuando abandonaba la sede del Distrito Militar Sur en Rostov con rumbo desconocido. Para desconcierto de Putin, muchos lugareños vitorearon a las tropas de Wagner cuando se retiraron de la ciudad, y abuchearon a la policía ordinaria que reapareció en las calles de Rostov tras esconderse durante un día.

También en Moscú, los sentimientos hacia Prigozhin eran, en el mejor de los casos, contradictorios el sábado. “Hubo un momento de pérdida total de control. Moscú ya lo estaba esperando, la ciudad se congeló a la espera de que entraran algunos grupos de personas”, dijo Kolesnikov. “Y la gente no tenía miedo. Putin le tenía miedo, pero no la población del país”.

De personalidad volátil y antiguo recluso de las cárceles soviéticas, Prigozhin no es necesariamente la alternativa favorita de muchos rusos, sobre todo de las élites moscovitas. Sobre todo porque en las filas de Wagner hay miles de delincuentes violentos reclutados en los campos de prisioneros rusos.

Sin embargo, muchos analistas rusos señalaron que el hecho de que hubiera tan pocas manifestaciones espontáneas a favor del presidente ruso el sábado, tanto en Rostov como en Moscú, demostraba el hambre de cambio contenida tras 23 años de gobierno de Putin.

En la mañana del domingo, Wagner seguía al mando del aeródromo militar de Millerovo, en el sur de Rusia, según informes rusos. No estaba claro cuándo y cómo se marchará Prigozhin a Bielorrusia, ni cuántos de sus hombres le seguirán.

Los combatientes leales al caudillo checheno Ramzan Kadyrov, que ha tenido su propia enemistad con Prigozhin, se desplegaron en las afueras de Moscú y levantaron barricadas, una vez que Wagner hubo dado la vuelta a sus columnas.

En esta imagen tomada de un video publicado por el Servicio de Prensa Prigozhin el viernes 3 de marzo de 2023, Yevgeny Prigozhin, el propietario del contratista militar Grupo Wagner

Prigozhin, hasta ahora, no ha hablado en público de abandonar Rusia, limitándose a decir que había accedido a la petición de Lukashenko de cesar la marcha sobre Moscú para evitar un derramamiento de sangre. Putin tampoco ha hecho declaraciones públicas desde que acusó a Prigozhin de traición el sábado por la mañana.

El ministro de Defensa, Shoigu, cuya destitución era la principal exigencia de Prigozhin, no ha sido visto desde antes del motín. Tampoco se ha visto al jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Shoigu guardó silencio el domingo, mientras las redes sociales rusas se llenaban de rumores no confirmados sobre su posible sustitución en los próximos días, posiblemente por el gobernador de la región de Tula, Aleksey Dyumin, ex viceministro de Defensa. Se ha mencionado al general Surovikin como posible sustituto de Gerasimov.

El presidente Biden habló por teléfono el domingo con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Los dos discutieron los acontecimientos en Rusia, la contraofensiva de Ucrania y la continuación de la seguridad de EE.UU., la ayuda económica y humanitaria, dijo la Casa Blanca.

Biden estuvo en Camp David, donde recibió información actualizada sobre los acontecimientos en Rusia del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, que canceló un viaje a Copenhague para unirse a las conversaciones sobre Ucrania, según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

“Hemos visto surgir algunas grietas muy serias”, dijo el Secretario de Estado Antony Blinken sobre la agitación en Rusia en una aparición en ABC el domingo “Dudo que hayamos visto el acto final”.

