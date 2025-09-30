Tras un metódico proceso de selección, Nepal elige a una niña de dos años como su nueva “diosa viviente”

KATMANDÚ, Nepal.- Una niña de dos años, elegida como la nueva diosa viviente de Nepal, fue llevada este martes por miembros de su familia desde su hogar en un callejón de Katmandú hasta un templo-palacio durante el festival hindú más largo e importante del país.

Aryatara Shakya, de dos años y ocho meses, fue elegida como la nueva kumari o “diosa virgen”, reemplazando a la titular que, según la tradición, se convierte en una simple mortal al llegar a la pubertad. La nueva kumari bendecirá el jueves a los devotos, incluido el presidente.

La nueva diosa viviente de Nepal, Aryatara Shakya, es llevada por su padre hacia el Kumari Ghar, el templo-palacio donde residirá en Katmandú Niranjan Shrestha� - AP�

Las diosas vivientes son adoradas tanto por hindúes como por budistas. Las niñas son seleccionadas entre los dos y cuatro años y no deben tener miedo a la oscuridad, entre otros requisitos.

La perfección y la pureza del alma y del corazón son algunos de los requerimientos fundamentales para convertirse en una deidad viviente, explicó a la BBC Chanira Bajracharya, quien fue nombrada kumari a los cinco años y lo fue durante 10 años, hasta que cumplió 15.

La elección de la diosa kumari, según la BBC, recae en niñas de la comunidad Newar del valle de Katmandú. El proceso está guiado por tradiciones budistas e hinduistas: sacerdotes de ambas religiones, junto con un astrólogo, certifican que la candidata reúna los 32 "lachhins", atributos físicos y psicológicos que evocan a Buda.

Nepalíes y turistas observan cómo la recién nombrada diosa viviente de Nepal, la Kumari Aryatara Shakya, es llevada hacia el Kumari Ghar, el templo-palacio donde residirá en Katmandú, Nepal, el martes 30 de septiembre de 2025 Niranjan Shrestha� - AP�

Entre los requisitos figuran características singulares como una dentadura perfecta, cabello y ojos oscuros, y un historial médico sin imperfecciones. También, algunas condiciones más enigmáticas, como tener “voz clara como la de un pato”.

En el caso de la kumari real de Katmandú, además, debe compartir el mismo signo zodiacal que el presidente del país para garantizar la prosperidad nacional, describe la BBC.

Turistas observan cómo la recién nombrada diosa viviente de Nepal, la Kumari Aryatara Shakya, es llevada hacia el Kumari Ghar Niranjan Shrestha� - AP�

La aspirante también enfrenta pruebas de coraje: una de las más exigentes consiste en pasar la noche en compañía de cabezas de ganado muerto, como demostración de valentía.

Durante los festivales religiosos, la diosa viviente es llevada en un carro tirado por devotos. Siempre visten de rojo, recogen su cabello en moños altos y se les pinta un “tercer ojo” en la frente.

Familiares, amigos y devotos desfilaron con Shakya por las calles de Katmandú el martes, antes de entrar al templo-palacio que será su hogar durante varios años.

“Sabíamos que iba a ser alguien muy especial”

Los devotos se alinearon para tocar los pies de la niña con sus frentes, el mayor signo de respeto entre los hindúes en la nación del Himalaya, y le ofrecieron flores y dinero.

“Ayer era sólo mi hija, pero hoy es una diosa”, afirmó su padre, Ananta Shakya. Él dijo que ya había señales de que sería la diosa antes de su nacimiento: “Mi esposa durante el embarazo soñó que era una diosa y sabíamos que iba a ser alguien muy especial”, expresó.

La exkumari Trishna Shakya, ahora de 11 años, salió por una entrada trasera en un palanquín llevado por su familia y seguidores. Se había convertido en la diosa viviente en 2017.

El martes es el octavo día de Dashain, una celebración de 15 días de la victoria del bien sobre el mal. Las oficinas y escuelas cierran mientras la gente celebra con sus familias.

Las kumaris viven una vida recluida. Tienen unos pocos compañeros de juego seleccionados y se les permite salir sólo unas pocas veces al año para los festivales.

Las exkumaris pueden enfrentar dificultades para adaptarse a la vida normal, aprender a hacer tareas domésticas y asistir a escuelas regulares. Según el folclore nepalí, los hombres que se casan con una exkumari morirán jóvenes, por lo que muchas de estas niñas permanecen solteras.

En los últimos años, ha habido muchos cambios en la tradición y ahora se permite que la kumari reciba educación de tutores privados dentro del templo-palacio e incluso tenga un televisor. Ahora el gobierno también ofrece una pequeña pensión mensual a las kumaris retiradas.

Agencia AP