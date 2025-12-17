Tropas extranjeras, dinero ruso confiscado y el apoyo de China: qué necesita Ucrania para que Putin ponga fin a la guerra

Vladímir Putin puede tener fama para algunos de ser un autócrata despiadado y un maestro en la manipulación de la escena internacional. Pero algo que el presidente de Rusia no tiene es cara de póquer.

El fallecido senador estadounidense John McCain solía bromear diciendo que cuando miró a los ojos de Putin vio tres cosas: “una K, una G y una B”, en referencia a su vida pasada como oficial de inteligencia soviético en la KGB.

Pensé en esto mientras veía imágenes del líder de Rusia sentado frente a los enviados estadounidenses al Kremlin. No podía ocultar sus emociones, exudaba un aire de confianza suprema.

El presidente Putin considera que la marea diplomática ha cambiado a su favor, con una mejor relación con Estados Unidos y avances en el campo de batalla.

Algunos analistas dicen que Putin no tiene ningún incentivo para retirarse de sus demandas.

Estas son que Ucrania ceda el último 20% de Donetsk que aún controla, que todo el territorio ocupado sea reconocido internacionalmente como ruso, que el ejército de Ucrania se reduzca al punto de quedar sin poder y que la idea de Kiev de ser miembro de la OTAN se descarte para siempre.

Putin y Trump Getty Images

Tal como están las cosas, hay algunos escenarios posibles.

El primero es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intente obligar a Ucrania a un alto el fuego bajo unos términos que resulten indeseables para su población; es decir, que ceda territorio y carezca de garantías de seguridad suficientes para disuadir futuras agresiones rusas.

Rusia veta, el presidente Trump ha insinuado que podría lavarse las manos de la guerra. La semana pasada dijo: “a veces tienes que dejar que la gente se arregle a golpes”.

Trump podría retirar la inteligencia de Estados Unidos que Ucrania necesita para detectar la llegada de drones rusos y atacar instalaciones energéticas rusas.

Otra posibilidad es que la guerra avance a tropezones mientras las fuerzas rusas continúan con los lentos avances en el este.

La nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump implica que Rusia ya no es una “amenaza existencial” para Estados Unidos e insta a Estados Unidos a “restablecer la estabilidad estratégica” con Rusia.

Entonces, con el apoyo estadounidense a Ucrania seriamente cuestionado, ¿qué podría hacer cambiar de opinión a Putin, si es que hay algo? ¿Y qué podrían hacer Ucrania, Europa e incluso China de manera diferente?

Qué más puede hacer Europa

En este momento, Europa se está preparando para un alto el fuego.

Bajo la bandera de la “coalición de los países dispuestos”, está preparando una fuerza militar internacional para ayudar a Ucrania a disuadir futuras invasiones rusas, junto con un esfuerzo financiero para contribuir a la reconstrucción de un país devastado por la guerra.

Pero algunos funcionarios sugieren que Europa debería prepararse para que la guerra se prolongue.

Quieren ayudar a Ucrania no solo a “ganar la lucha esta noche”, con más drones y dinero en efectivo, sino también proporcionar apoyo a largo plazo y prepararse para una guerra de 15 a 20 años con Rusia.

Europa también podría hacer más para ayudar a proteger los cielos ucranianos de los drones y misiles. Ya existe un plan, llamado Iniciativa del Escudo del Cielo Europeo, que podría ampliarse para permitir que las defensas aéreas europeas protejan el oeste de Ucrania.

Otros argumentan que se podrían desplegar tropas europeas en el oeste de Ucrania para ayudar a patrullar las fronteras, liberando a los soldados ucranianos para luchar en la línea del frente.

La mayoría de propuestas como esta han sido rechazadas por temor a provocar a Rusia o escalar el conflicto.

Ucrania ha intensificado los ataques aéreos en la Federación Rusa. Getty Images

Keir Giles, consultor del programa Rusia y Eurasia en el grupo de expertos Chatham House, asegura que estos temores se basan en “tonterías”, porque las tropas occidentales ya están presentes en el terreno y el escudo aéreo podría desplegarse en el oeste de Ucrania, con pocas posibilidades de chocar con aviones rusos.

Los líderes europeos, en su opinión, tienen que “meterse en el conflicto de una manera que realmente marque la diferencia”.

“Lo único que detendrá de manera incuestionable e indiscutible la agresión rusa es la presencia de fuerzas occidentales suficientemente fuertes en los lugares donde Rusia quiera atacar. Además de la demostración de la voluntad y determinación de que se usarán como defensa”, dice Giles.

Esta estrategia, por supuesto, conllevaría enormes dificultades políticas, ya que algunos votantes en Europa occidental no estarán dispuestos a arriesgarse a un enfrentamiento con Rusia.

Pocos son los analistas que esperan que Ucrania logre revertir la situación y obtener avances territoriales propios.

Después de haber pasado varias semanas en Ucrania recientemente, no oí ninguna mención de alguna ofensiva de primavera (boreal), solo la necesidad de frenar el avance de Rusia y aumentar el precio que paga en sangre y tesoro.

El presidente Xi Jinping es uno de los pocos líderes mundiales a los que Putin escucha. Shutterstock

Algunos diplomáticos occidentales afirman que los generales de Rusia están mintiendo al presidente ruso, que fingen que la situación sobre el terreno es mejor de lo que es, en una estrategia deliberada para exagerar los avances rusos, con el fin de dar a entender que Ucrania está en desventaja y, por lo tanto, debería pedir la paz.

Este año Rusia se ha apoderado solo del 1% del territorio ucraniano con un costo de más de 200.000 muertos y heridos, según Thomas Graham en Foreign Affairs.

Fiona Hill, miembro principal del Centro sobre Estados Unidos y Europa de la Brookings Institution, que trabajó en el consejo de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, dice que lo más importante que Putin tiene a su favor es que muchas personas creen que Ucrania está perdiendo.

“Todo el mundo habla de Ucrania como la perdedora cuando ahora tiene el ejército más potente de Europa”, dice.

“Solo piensa en lo que le han hecho a Rusia. Es notable que hayan aguantado durante tanto tiempo, sobre todo peleando con una mano detrás de la espalda”.

Comercio, sanciones y la economía de Rusia

Luego están las sanciones como herramienta de presión.

Ciertamente, la economía de Rusia está sufriendo. La inflación es del 8%, las tasas de interés están al 16%, el crecimiento desacelerado, déficits presupuestarios en aumento, ingresos reales en caída y aumento de los impuestos al consumo.

Un informe de Peace and Conflict Resolution Evidence Platform (Plataforma de Evidencia de Paz y Resolución de Conflictos) sostiene que la economía de guerra de Rusia se está quedando sin tiempo.

“La economía rusa está considerablemente menos capacitada para financiar la guerra que al inicio en 2022”, señalan los autores.

Pero hasta ahora nada de esto parece haber cambiado mucho el pensamiento del Kremlin, sobre todo porque las empresas han encontrado formas de evadir las restricciones, como el transporte de petróleo en barcos fantasma no registrados.

Ucrania se defiende de los repetidos ataques aéreos rusos. Getty Images

Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad de RUSI, dice que los mensajes occidentales sobre las sanciones son complicados y que hay demasiadas lagunas.

Rusia va a trabajar sobre las recientes sanciones de Estados Unidos contra dos gigantes petroleros rusos, Lukoil y Rosneft, simplemente reetiquetando el petróleo exportado para que parezca que viene de empresas no sancionadas, agrega.

Keatinge dice que si Occidente realmente quiere dañar la economía de guerra de Rusia, debería embargar todo el petróleo ruso e implementar sanciones secundarias a los países que todavía lo compran.

“Tenemos que dejar de ser lindos y hacer un embargo completo. Necesitamos tomar nuestra política de sanciones tan en serio como el Kremlin toma su elusión”.

En teoría, las sanciones también podrían afectar a la opinión pública rusa.

En octubre, una encuesta realizada por el Centro de Investigación de la Opinión Pública (Vciom) administrado por el Estado informó que el 56% de los encuestados decía sentirse “muy cansado” del conflicto, un crecimiento en comparación con el 47% del año pasado.

Pero el consenso entre los especialistas en el Kremlin es que gran parte del público ruso sigue apoyando la estrategia de Putin.

Zelensky se ha ofrecido a abandonar las aspiraciones de Ucrania de unirse a la alianza militar de la OTAN, según informes. Getty Images

La Unión Europea podría acordar utilizar alrededor de US$235.000 millones de activos rusos congelados para generar un llamado “préstamo de reparación” para Ucrania.

La última propuesta de la Comisión Europea es recaudar US$105.000 millones en dos años.

En Kiev los funcionarios ya están apostando por conseguir el dinero. Pero la Unión Europea sigue dudando.

Bélgica, donde se mantiene la mayor parte de los activos rusos, ha temido durante mucho tiempo ser demandada por Rusia.

El viernes pasado, el Banco Central Ruso anunció acciones legales contra el banco belga Euroclear en un tribunal de Moscú.

Bélgica dice que no estará de acuerdo en el préstamo a menos que los riesgos legales y financieros se compartan más explícitamente con otros miembros de la UE.

Francia tiene preocupaciones, como sus propias enormes deudas, y teme que la explotación de los activos congelados pueda socavar la estabilidad de la zona euro.

Los líderes de la UE harán un nuevo intento de llegar a un acuerdo cuando se reúnan en Bruselas el 18 de diciembre para su cumbre final antes de Navidad.

Pero los diplomáticos dicen que no hay garantía de éxito.

También hay desacuerdo sobre para qué se debe usar el dinero: mantener el estado de Ucrania solvente ahora o pagar para su reconstrucción después de la guerra.

Qué más puede hacer Ucrania

En cuanto a Ucrania, podría movilizar más fuerzas armadas.

Sigue siendo el segundo ejército más grande de Europa (detrás de Rusia) y el más avanzado técnicamente, pero, sin embargo, está luchando por defender un frente de más de 1.200 kilómetros.

Después de casi cuatro años de guerra, muchos soldados están agotados y las tasas de deserción están aumentando.

A los reclutadores del ejército les resulta más difícil llenar los vacíos a medida que algunos hombres más jóvenes se esconden de quienes reclutan a la fuerza o huyen del país. Pero Ucrania podría ampliar sus leyes de reclutamiento.

Ucrania se defiende de los repetidos ataques aéreos rusos. Getty Images

Actualmente, los hombres de 25 a 60 años deben estar disponibles para luchar.

Esta es una estrategia deliberada de Kiev para gestionar los desafíos demográficos de Ucrania: un país con una baja tasa de natalidad y millones que viven en el extranjero no puede permitirse perder a quienes han sido denominados “los padres del futuro”.

Esto desconcierta a los que no son de allí. “Me parece increíble que Ucrania no haya movilizado a sus jóvenes”, dice una figura militar de alto rango de Reino Unido.

“Creo que Ucrania debe ser uno de los únicos países en la historia que se enfrenta a una amenaza existencial que no ha puesto a sus locos jóvenes de 20 años en la lucha”.

Fiona Hill opina que Ucrania simplemente ha aprendido la lección de la historia y del impacto devastador que tuvo la Primera Guerra Mundial en los imperios europeos del siglo XX, que entraron en declive tras no lograr recuperar el crecimiento demográfico que impulsó su auge económico.

“Ucrania solo está pensando en su [futuro] demográfico”.

Huelgas, diplomacia y Trump

Si Ucrania pudiera importar y fabricar más misiles de largo alcance, podría golpear a Rusia más fuerte y más profundamente.

Este año intensificó sus ataques aéreos contra objetivos tanto en territorio ocupado como en la Federación Rusa.

A principios de este mes, los comandantes militares de Ucrania dijeron a Radio Liberty que alcanzaron más de 50 instalaciones de combustible e infraestructura militar-industrial en Rusia durante el otoño boreal.

Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia Eurasia, dice que algunos rusos experimentaron escasez de combustible a principios de este año.

“A finales de octubre, los drones ucranianos habían alcanzado más de la mitad de las 38 refinerías principales de Rusia al menos una vez.

“Los cortes de producción se extendieron por varias regiones, y algunas gasolineras rusas comenzaron a racionar el combustible”.

Pero ¿tendrían algún impacto ataques más profundos contra Rusia, cuando tanto el Kremlin como la opinión pública rusa parecen indiferentes?

Mick Ryan, exgeneral de división australiano y actualmente miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirma que los ataques de largo alcance no son la solución milagrosa.

“Son un esfuerzo militar extraordinariamente importante, pero insuficientes por sí mismos para forzar a Putin a la mesa de negociaciones o para ganar la guerra”, dice Ryan.

Sidharth Kaushal, investigador senior en ciencias militares en el grupo de expertos del Royal United Services Institute (RUSI), cree que los ataques de mayor alcance ciertamente dañarían la infraestructura militar y energética de Rusia, así como el uso de sus misiles de defensa aérea.

Pero advirtió que la táctica podría ser contraproducente: “Podría reforzar el argumento que hace el liderazgo ruso de que una Ucrania independiente representa una amenaza militar masiva”.

También hay, todavía, una ruta diplomática.

Algunos analistas argumentan que si a Putin se le ofrece una salida de la guerra, puede elegirla.

La teoría es la siguiente: se alcanza un acuerdo que permite a ambas partes cantar victoria. Digamos, un alto el fuego a lo largo de la línea de contacto; algunas áreas desmilitarizadas; sin reconocimiento territorial formal. Compromisos por todas partes.

Pero el acuerdo requeriría que Estados Unidos se involucrara activamente con Rusia, creando equipos de negociación y utilizando su poder para lograr un pacto.

“Estados Unidos... necesita desplegar su formidable influencia psicológica que posee sobre Rusia”, apunta Thomas Graham.

“No se puede exagerar el papel que juegan Estados Unidos y Trump personalmente en la validación de Rusia como una gran potencia y Putin como líder mundial”.

El apalancamiento de China

El interrogante es China. El presidente Xi Jinping es uno de los pocos líderes mundiales a los que Putin escucha.

Cuando Xi advirtió contra las amenazas rusas del uso de armas nucleares, el Kremlin se alineó rápidamente.

La máquina de guerra de Rusia también depende enormemente del suministro de bienes de doble uso por parte de China, como electrónica o maquinaria que se puede utilizar con fines civiles y militares.

Así que si Pekín decidiera que a China ya no le interesa que la guerra continúe, entonces tendría una influencia sustancial sobre el pensamiento del Kremlin.

Por ahora, Estados Unidos no muestra ninguna señal de intentar alentar, u obligar, a China a presionar a Moscú.

Así que la pregunta es si el presidente Xi estaría dispuesto a aplicar alguna influencia por su cuenta.

En este momento, Pekín parece feliz de que Estados Unidos se distraiga, de que los aliados transatlánticos estén divididos y de que el resto del mundo vea a China como una fuente de estabilidad.

Pero si la invasión de Rusia se intensificara, si los mercados globales se vieran afectados, si Estados Unidos aplicara sanciones secundarias a China como castigo por su consumo de energía rusa barata, entonces la postura de Pekín podría cambiar.

Por ahora, sin embargo, Putin cree que tiene la situación bajo control y que el tiempo está de su lado.

Cuanto más dure este conflicto, dicen los analistas, cuanto más decaiga la moral ucraniana, más divididos estarán sus aliados y más territorio ganará Rusia en Donetsk.

“O liberamos estos territorios por la fuerza de las armas o las tropas ucranianas los abandonan”, sostuvo Putin la semana pasada.

“Nada cambiará la posición de Putin. A menos que salga del escenario por la izquierda. Putin apuesta en este momento a que puede sostener la guerra el tiempo suficiente como para que las circunstancias se desarrollen a su favor”, sostiene Fiona Hill.