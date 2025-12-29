Trump admitió un nuevo contacto con Maduro, que resultó infructuoso

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que habló “muy recientemente” con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque la conversación no fue lo suficientemente fructífera para rebajar las tensiones entre ambos países.

“Hablé con él muy recientemente, pero no salió mucho de eso”, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de un encuentro bilateral celebrado en su residencia en Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

Trump detalló que hace una semana las fuerzas estadounidenses atacaron un muelle donde se cargaban presuntas drogas en embarcaciones y que se produjo una “gran explosión”. “Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación”, resaltó, sin dar más detalles al respecto.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Defensa han confirmado de momento el presunto ataque ni han proporcionado detalles sobre la ubicación de ese lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano.

En este contexto, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, lanzó este lunes un desafío al gobierno de Estados Unidos, asegurando que el incremento del despliegue militar estadounidense en el Caribe no logrará desestabilizar al país caribeño ni tampoco empañar las festividades navideñas y de fin de año en Venezuela.

Diosdado Cabello CON EL MAZO DANDO� - CON EL MAZO DANDO�

En un acto oficial transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el número dos del chavismo minimizó la presión de Washington, enmarcando las recientes maniobras navales como parte de una campaña de “acoso y piratería”.

“No nos van a amargar ni las Navidades ni el Año Nuevo; no pueden porque nosotros ¡cuántas cosas hemos aguantado!”, afirmó Cabello, tras denunciar lo que calificó como “27 semanas de locura imperial”, al despliegue naval y militar de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe que se inició el pasado mes de agosto.

Considerado el número dos del chavismo, Cabello vinculó la presencia de tropas norteamericanas con operaciones de interceptación de crudo y persecución financiera, asegurando que la Casa Blanca busca someter a los gobiernos que no son “sumisos”.

El ministro reafirmó que el oficialismo mantiene una estrategia de resistencia basada en “tener los pies sobre la tierra”, asegurando que el control territorial y la estabilidad política se mantendrán pese a las sanciones y la vigilancia militar extranjera en las inmediaciones de Venezuela.

Agencias DPA y AFP