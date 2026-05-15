Tras la advertencia de Xi Jinping, Trump dijo que aún no decidió si seguirá vendiendo armas a Taiwán

WASHINGTON.– Finaliza la cumbre en Pekín y ya de regreso a Estados Unidos, el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que él y su par chino, Xi Jinping, “hablaron mucho sobre Taiwán” durante su visita, luego de que el líder chino le advirtiera que cualquier mal manejo con la isla autogobernada podría desembocar en un “conflicto”. Un asunto que expuso las diferencias que manejan las dos superpotencias, pese a los elogios y la evaluación positiva de Washington sobre las reuniones en el país asiático.

“Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán”, una isla de régimen democrático que Pekín reclama como parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para tomar su control, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

"Él no quiere que se produzca una lucha por la independencia“, agregó el mandatario en referencia a Xi. Sus declaraciones se dan horas después de que en un mano a mano con el líder chino este le hiciera una advertencia respecto de la venta de armas por parte de Estados Unidos a Taiwán.

Donald Trump se sube al Air Force One BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“¿Qué fue lo que dijo? Xi aseguró que el modo en que la Casa Blanca maneje sus relaciones con Taiwán podría derivar en ‘conflictos’”, aclaró Trump al respecto. Tras ello, en diálogo con periodistas en su regreso a Estados Unidos en el Air Force, sin embargo, el mandatario dijo que tomará “una determinación”.

Trump también dijo que Xi ‌le preguntó directamente si Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de que China atacara la isla, pero que se negó a responder.

“Solo hay una persona que lo sabe, y esa soy yo. Soy la única persona”, ‌dijo el mandatario norteamericano. “Esa pregunta me la hizo hoy el presidente Xi. ⁠Le dije: ‘No hablo de eso’”, agregó Trump.

President Donald Trump boards Air Force One, Friday, May 15, 2026, at Beijing Capital International Airport in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

China reclama Taiwán ‌como parte de su territorio y ⁠se opone desde hace tiempo a la venta ⁠de armas estadounidenses a la isla, algo que Pekín considera una injerencia en sus asuntos internos. Estados Unidos, a pesar de carecer de relaciones diplomáticas formales con Taiwán, ‌sigue siendo su ​principal valedor internacional y su mayor proveedor de armas.

EL gobierno de Trump autorizó la venta de armamento a Taiwán, pero aún no la ha concretado. China se opone al acuerdo y ha sugerido que la relación de Washington con la isla autónoma es el factor clave en las relaciones entre China y Estados Unidos.

La cumbre en Pekín

Trump y Xi Jinping concluyeron el viernes unas conversaciones cruciales afirmando que se lograron avances importantes en la estabilización de las relaciones entre ambos países, a pesar las profundas diferencias que persisten entre las dos mayores potencias del mundo en cuestiones como Irán y Taiwán, entre otras.

Xi recibió a Trump en su residencia oficial, Zhongnanhai, el viernes para el último compromiso de la cumbre antes del regreso del estadounidense a Washington.

US President Donald Trump (R) gestures to China’s President Xi Jinping as he leaves after a visit to Zhongnanhai Garden in Beijing on May 15, 2026. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP) EVAN VUCCI - POOL

“Han sido unos días realmente estupendos”, consideró Trump, mientras que Xi calificó la visita como un “hito”, teniendo en cuenta que la última visita al país del mandatario republicano fue en 2017. “Hemos establecido una nueva relación bilateral, o más bien una relación constructiva, estratégica y estable”, afirmó el mandatario chino.

No obstante, la perspectiva optimista choca con algunas cuestiones más delicadas, incluida la guerra con Irán, las disputas comerciales y la relación norteamericana con la isla autogobernada.

Pekín ha mostrado poco interés público en los pedidos de Washington para que se involucre más en la solución del conflicto en Irán, aunque Trump afirmó en una entrevista con Fox News, que Xi se había ofrecido a ayudar en sus conversaciones.

En las últimas semanas, el Departamento de Estado norteamericano ha acusado a empresas chinas de proporcionar imágenes satelitales al gobierno iraní y el del Tesoro ha tomado medidas contra refinerías chinas acusadas de comprar crudo a Teherán, así como a responsables del transporte de ese petróleo.

Por otra parte, Trump dijo en su vuelo de regreso a Washington que no habló de aranceles durante la cumbre en Pekín.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, tras mencionar el logro de lo que calificó como “acuerdos comerciales fantásticos” con Pekín, Trump dijo sobre los aranceles: “No hablamos de eso... No se mencionó” durante la reunión del jueves.

Se esperaba que ambos abordaran la extensión de la tregua arancelaria de un año alcanzada durante su último encuentro, en octubre.

El desacuerdo sobre Taiwán

El lenguaje tajante de Xi con relación a Taiwán quedó de manifiesto durante la visita, y funcionarios del gobierno chino insistieron en que las diferencias sobre la isla autogobernada representan el mayor riesgo para las relaciones entre las potencias.

Pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo a NBC News que la política de la Casa Blanca hacia Taipéi “no ha cambiado” y advirtió que sería “un terrible error” que China intente tomar la isla por la fuerza. También describió los comentarios de Xi como una práctica habitual.

US Treasury Secretary Scott Bessent (L) and US Secretary of State Marco Rubio (C) look on as US President Donald Trump meets with China’s President Xi Jinping on the sidelines of their visit to Zhongnanhai Garden in Beijing on May 15, 2026. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP) EVAN VUCCI - POOL

“Ellos siempre lo plantean. Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a otros temas”, manifestó Rubio, que fue uno de los asesores de alto nivel que acompañaron al presidente norteamericano en las conversaciones.

En ocasiones, Trump ha mostrado ambivalencia hacia Taiwán, lo que ha alimentado especulaciones de que podría estar dispuesto a aflojar los lazos con la isla.

El mandatario norteamericano ha exigido que Taipéi aumente su gasto de defensa, y la Casa Blanca anunció en diciembre la venta de un paquete de armas por 11.000 millones de dólares, el más grande hasta la fecha para la democracia insular.

Pero Estados Unidos aún no ha empezado a entregar el armamento, y Trump había dicho que tenía previsto discutir el asunto con Xi en Pekín. También se ha quejado de que Taiwán le “robó” al país el negocio de los semiconductores y ha hecho un llamado para que pague a Washington por su protección.

El intento de acuerdo nuclear

El presidente indicó también que planteó un posible acuerdo nuclear tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China. Quiere que cada uno firme un pacto que limite el número de ojivas nucleares en su arsenal. En el pasado, Pekín se había mostrado reacio a la idea de entrar en un pacto de ese tipo.

El arsenal chino, según estimaciones del Pentágono, supera las 600 ojivas nucleares operativas y está lejos de la paridad con Estados Unidos y Rusia, que se cree que tienen más de 5000 ojivas nucleares cada uno. Pero ahora, Trump sugirió que Xi se mostró receptivo a la idea de un acuerdo.

“Obtuve una respuesta muy positiva”, dijo Trump sin dar detalles. “Este es el comienzo”, agregó.

El último pacto sobre armas nucleares —el tratado New START, entre Rusia y Estados Unidos— expiró en febrero, eliminando cualquier limitación a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo. Cuando el acuerdo estaba a punto de finalizar, Trump rechazó un llamado de Rusia para extenderlo por otro año y pidió un pacto “nuevo, mejorado y modernizado” que incluyese a China.

El Pentágono estima que China tendrá más de 1000 ojivas nucleares operativas para 2030.

Agencias AP, AFP y Reuters