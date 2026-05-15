Qué pasó con los cinco italianos que murieron en Maldivas durante una excursión de buceo

Una tragedia sacudió a las Maldivas en las últimas horas luego de que cinco turistas italianos que se encontraban desaparecidos fueran declarados muertos.

Todo sucedió luego de que los visitantes decidieran hacer una excursión de buceo, según informaron varios medios locales. El incidente, al parecer, ocurrió en el atolón de Vaavu, una de las zonas menos pobladas del país y famosa por sus arrecifes de coral, donde el buceo es una de las principales actividades.

Turistas italianos murieron buceando

Según los primeros informes, publicados por el periódico digital Edition.mv, los cinco turistas a bordo del Duke of York, un yate de lujo operado por la compañía Luxury Yacht Maldives, desaparecieron durante una inmersión cerca de Alimathaa que tuvo lugar por la mañana. Se cree que se encontraban allí en una excursión de turismo científico para descubrir la flora y fauna submarina de las cuevas del atolón. La tripulación los reportó como desaparecidos al no haber regresado a la superficie al mediodía.

El hallazgo de un cuerpo

La policía inició una investigación y, por el momento, solo se recuperó un cuerpo que se encontraba en una cueva a 70 metros de profundidad, algo que destaca, ya que el buceo recreativo está permitido en ese país hasta una profundidad máxima de 30 metros.

Más tarde, las autoridades confirmaron que pertenecía a Monica Montefalcone, una profesora de la Universidad de Génova. El medio local The Press informó que la búsqueda continúa, aunque afrontan importantes dificultades causadas por el fuerte oleaje y las condiciones meteorológicas adversas.

Monica Montefalcone durante una de las expediciones de buceo de Albatros Top Boat

Uno por uno: quiénes eran los turistas

Se trata de dos investigadoras, una joven y dos instructores de buceo: Mónica Montefalcone, de 51 años -profesora de Ecología de la Universidad de Génova-; su hija de 23 años, Giorgia Sommacal; una investigadora de Turín llamada Muriel Oddenino; y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri, de 31 años.

Los turistas que desaparecieron y luego fueron declarados muertos en las Maldivas

Montefalcone trabajaba en la agencia Albatros Top Boat, que brindaba excursiones científicas en el atolón y de la cual Benedetti era el director. La profesora era una experta internacional y había liderado campañas de monitoreo en las Maldivas. Incluso los días anteriores había trabajado en Alimathaa en programas de investigación universitaria.

Gualtieri se había graduado de la Universidad de Génova en marzo y, en su tesis, le había agradecido a Montefalcone por “haber sido su guía, animándolo a seguir sus sueños y pasiones, incluso cuando el camino era largo y difícil”.

Las primeras hipótesis

Los investigadores sospechan que los cuatro buzos restantes se encuentran en la misma cueva donde fue encontrada la primera víctima, que tiene un largo aproximado de 260 metros. Aunque se desconoce la causa de muerte, las hipótesis apuntan a un problema con la mezcla de oxígeno en sus tanques, las adversas condiciones climáticas, las corrientes térmicas repentinas o una pérdida de orientación en una grieta de la cueva.