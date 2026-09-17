Trump anunció avances para la instalación de una base militar estadounidense en Polonia

VARSOVIA.– Donald Trump afirmó este jueves que Estados Unidos logró “grandes avances” para instalar una base permanente del Ejército norteamericano en Polonia, una decisión de fuerte impacto estratégico en el flanco oriental de la OTAN y que llega en momentos de creciente preocupación por posibles acciones rusas contra los países que respaldan a Ucrania.

“Gracias al valiente liderazgo de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando grandes avances hacia el establecimiento de una base del Ejército estadounidense en Polonia”, escribió Trump en Truth Social.

“Si esto sucede, la ubicación se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia”, agregó.

Truth de Trump

Nawrocki respondió poco después y aseguró que Varsovia está “preparada para continuar los esfuerzos para fortalecer nuestra cooperación en defensa”. También prometió que el gobierno polaco hará “todo lo posible” para ofrecer la mejor ubicación para la eventual instalación.

Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your kind words, our friendship and your strong commitment to the Polish-US partnership.



We are ready to continue our efforts to strengthen our defense cooperation: seriously, responsibly, and always together.



I can assure you… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 17, 2026

La iniciativa todavía no tiene una decisión final, pero Polonia lleva meses negociando con Washington una presencia militar estadounidense de carácter permanente. Hasta ahora, las tropas norteamericanas desplegadas en el país operan principalmente bajo un esquema rotativo.

La propuesta adquiere especial relevancia porque la administración Trump mantiene en paralelo una revisión general de su despliegue militar en Europa. El Pentágono analiza distintas alternativas, entre ellas eventuales reducciones de efectivos en el continente, una posibilidad que genera inquietud entre varios aliados de la OTAN.

Vehículos calcinados frente a un edificio residencial de varias plantas dañado tras un ataque ruso SERHII DILIN - AFP

Polonia, sin embargo, busca moverse en la dirección contraria y reclama una presencia estadounidense reforzada. Su ubicación —con fronteras próximas a Rusia, Bielorrusia y Ucrania— la convirtió en una pieza central de la estrategia de disuasión de la alianza desde la invasión rusa de 2022.

Trump ya había anunciado en mayo el envío de otros 5000 soldados estadounidenses al país, en otra señal de su estrecha relación con Nawrocki, un dirigente conservador políticamente cercano al mandatario norteamericano.

Una advertencia sobre Rusia

El anuncio coincidió con una fuerte advertencia del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien aseguró ante el Parlamento que, según información de servicios de inteligencia, Rusia prepara posibles ataques “híbridos” con drones y misiles contra países que apoyan a Ucrania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller austríaco en Varsovia ROLAND SCHLAGER - APA

Tusk dijo que esas eventuales acciones podrían presentarse como incidentes “accidentales” con el objetivo de sembrar dudas dentro de la alianza atlántica.

“Estos posibles ataques serían, entre comillas, de naturaleza ‘accidental’, con el objetivo de paralizar o, al menos, debilitar la determinación de los Estados de la OTAN de invocar las disposiciones pertinentes en caso de agresión contra un país miembro”, afirmó.

El primer ministro no precisó qué agencias de inteligencia habían proporcionado esa información. La embajada rusa en Varsovia no respondió inicialmente a los pedidos de comentarios, y Moscú ha rechazado reiteradamente las acusaciones europeas de estar detrás de distintas operaciones de sabotaje.

Una niña mira por la ventana dañada de un edificio residencial de varias plantas tras un ataque ruso, cerca de un instituto, en Kiev SERHII DILIN - AFP

Tusk advirtió además que las acciones rusas podrían coincidir con cambios políticos en Europa que otorguen mayor influencia a sectores partidarios de reducir el respaldo a Kiev y reclamar un acuerdo de paz en términos favorables a Moscú.

La advertencia llegó en una jornada de máxima tensión sobre la frontera oriental. Polonia movilizó aviones militares después de que Rusia lanzara una nueva oleada de ataques contra el oeste de Ucrania, muy cerca del territorio polaco. Los aeropuertos de Rzeszów y Lublin suspendieron temporalmente sus operaciones y se activaron alertas en regiones del este del país.

El ejército polaco indicó posteriormente que no se había registrado ninguna violación de su espacio aéreo.

Incidentes en el flanco oriental

La preocupación de Varsovia se suma a una serie de episodios recientes con drones en países de la OTAN.

Una persona examina los daños causados por un ataque ruso en Kiev SERHII DILIN - AFP

Esta semana, un caza italiano desplegado en una misión de la alianza derribó en Lituania un dron Gerbera, un modelo utilizado por Rusia. El presidente lituano, Gitanas Nauseda, afirmó que probablemente se dirigía hacia Ucrania y que pudo haberse desviado como consecuencia de sistemas ucranianos de guerra electrónica.

Se trató del primer dron presuntamente ruso derribado por la misión de defensa aérea de la OTAN en el Báltico desde que Lituania, Letonia y Estonia ingresaron en la alianza en 2004.

Nauseda sostuvo que no había indicios de una operación a gran escala dirigida contra Lituania o la OTAN, aunque advirtió que podían continuar los “incidentes, provocaciones, actos de sabotaje” e incluso operaciones de falsa bandera.

Las autoridades polacas informaron también que otro dron Gerbera apareció esta semana en una playa del mar Báltico y que transportaba una ojiva, que fue neutralizada.

Soldados franceses y lituanos operan un obús autopropulsado sobre ruedas Caesar Mk-I durante un ejercicio con fuego real PETRAS MALUKAS - AFP

Los incidentes reforzaron el temor entre los países del este europeo a que la guerra en Ucrania pueda extenderse, ya sea de manera deliberada o accidental, al territorio de la alianza.

Polonia se encuentra entre los miembros que más han presionado para fortalecer la defensa del flanco oriental y ha aumentado fuertemente su gasto militar. En la cumbre de La Haya de 2025, los miembros de la OTAN acordaron elevar progresivamente hasta el 5% del PBI el gasto combinado en defensa y seguridad para 2035, con un mínimo del 3,5% destinado estrictamente a capacidades militares.

La eventual instalación de una base estadounidense permanente reforzaría esa estrategia, pero también supondría una señal significativa en momentos en que Washington revisa el tamaño y la distribución de sus fuerzas en Europa.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, había señalado en junio que el Pentágono estaba abierto a discutir la propuesta de Varsovia, aunque entonces subrayó que todavía no existía una decisión.

Agencias AFP, ANSA y Reuters