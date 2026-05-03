Trump anunció el “Proyecto Libertad” para garantizar el traslado de buques en el estrecho de Ormuz

DUBAI (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el lunes 4 de mayo dará comienzo al “Proyecto Libertad” para garantizar el traslado de buques en el estrecho de Ormuz, a más de 60 días del inicio de la guerra con Irán.

En una publicación en redes sociales el domingo, Trump destacó que países “neutrales e inocentes” se vieron afectados por la guerra en Medio Oriente. “Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”, aseguró.

La publicación de Trump hoy en Truth Social sobre Irán

“Proyecto Libertad” comenzará el lunes por la mañana en Medio Oriente, aseguró el mandatario republicano, y añadió que sus representantes están teniendo conversaciones con Irán que podrían conducir a algo “muy positivo para todos”.

El control de Irán sobre el estrecho, impuesto luego que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto el pasado 28 de febrero, sacudió los mercados globales y llevó el precio del crudo a valores históricos.

Trump habló horas después de que Irán señalara que estaba revisando la respuesta de Estados Unidos a su propuesta más reciente para poner fin a la guerra, pero dejó claro que no se trata de negociaciones nucleares.

Ataque a un carguero

El estrecho de Ormuz, el pasado miércoles 22 de abril

Un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz reportó que fue atacado por varias embarcaciones pequeñas, anunció el domingo el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de las fuerzas armadas británicas. Fue el más reciente en al menos dos docenas de ataques en y alrededor de ese estrecho desde que comenzó la guerra de Irán.

Hasta el 29 de abril había 913 buques comerciales de todo tipo en el Golfo, indicó el jueves la empresa especializada en seguimiento marítimo AXSMarine.

“He dicho a mis representantes que les informen de que haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho. En cualquier caso, han dicho que no volverán a la región mientras no sea segura para la navegación”, añadió Trump.

Irán cerró el flujo de barcos en el estrecho de Ormuz desde que Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque conjunto hace más de dos meses Vahid Salemi - AP

La acción de Irán estranguló el flujo de grandes volúmenes de petróleo, gas y fertilizantes hacia la economía mundial, mientras que Estados Unidos impuso un bloqueo de represalia a los puertos iraníes.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores del régimen, Esmail Baghaei, dijo más temprano a la televisión estatal que Teherán había presentado un plan de 14 puntos “centrado en poner fin a la guerra” y que Washington había respondido a dicho plan en un mensaje a los mediadores paquistaníes.

Sin embargo, el sábado, el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní.