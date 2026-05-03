La reacción de los medios del mundo al brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia y dejó tres muertos

El brote de hantavirus que se desató a bordo del crucero MV Hondius y dejó al menos tres muertos y varios infectados, generó repercusión tanto en la prensa local como internacional. Diarios y agencias como The New York Times, The Guardian, Reuters, The Sun y El País, entre otros, se hicieron eco del episodio y pusieron el foco en el carácter inusual del contagio en alta mar.

La cobertura se apoyó sobre todo en la confirmación preliminar de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote y destacó la incertidumbre en relación con el origen de los contagios. Tanto The New York Times y The South China Morning Post como Reuters y The Guardian replicaron un enfoque más informativo —“Tres muertos por presunta infección de hantavirus en un crucero”—, e hicieron hincapié en que son casos bajo investigación.

The New York Times fue uno de los tantos medios a nivel internacional que dio cobertura al brote de hantavirus que surgió a bordo de un crucero que partió desde la Argentina Captura de Pantalla

La BBC, en tanto, tituló “Tres muertos en un presunto brote de hantavirus en un crucero del Atlántico”, con el énfasis puesto en dónde ocurrió el episodio, y su carácter excepcional, mientras que medios como El País de España incorporaron el dato de la partida de la embarcación desde la Argentina.

En contraste, la prensa sensacionalista adoptó un tono más alarmista. El portal británico The Sun puso el acento en el dramatismo, habló de un “crucero de terror” y calificó al hantavirus como un “virus raro de roedores”.

The Guardian replicó la noticia con un tono más informativo: tres pasajeros fallecieron tras un presunto brote de hantavirus en un crucero Captura de Pantalla

El diario alemán Bild también adoptó un enfoque objetivo y un tanto breve: “Tres muertos tras un brote de virus en un crucero en el Atlántico”. A diferencia de otros tabloides y portales, el título no específica sobre qué tipo de infección se trata, aunque sí lo aclaran en uno de los párrafos del texto.

Mientras tanto, el diario ABC de Paraguay informó: “Actualización: suben a tres las muertes por posible brote de hantavirus en un crucero”. Un foco similar empleó el medio estadounidense CNN, que tituló: “Un brote de hantavirus en un crucero deja 3 muertos y varios enfermos graves”.

El medio estadounidense CNN tituló: “Un brote de hantavirus en un crucero deja 3 muertos y varios enfermos graves”

El caso

Según informaron autoridades sanitarias sudafricanas, el primer caso detectado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante la travesía y murió en el barco. Su cuerpo fue trasladado posteriormente a la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur.

La esposa del hombre, de 69 años, también se enfermó durante el viaje. Fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, ambos son oriundos de los Países Bajos. La tercera víctima fatal seguiría a bordo del buque.

El crucero MV Hondius, donde se decretó un posible brote de Hantavirus Oceanwide Expeditions

Otro pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue trasladado a Johannesburgo y permanece internado en estado crítico. En paralelo, los otros dos casos activos continúan en el barco, mientras se evalúa su eventual evacuación hacia Cabo Verde, donde podrían ser aislados y recibir atención médica.

La embarcación, con capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de alrededor de 70 personas, se encontraba en las últimas horas frente al puerto de Praia, capital del país insular soberano de África, según plataformas de monitoreo marítimo, a la espera de definiciones sobre su itinerario.

Cabo Verde, el destino al que el crucero MV Hondius pretendía llegar al 4 de mayo

Según fuentes cercanas a la situación, se analiza el traslado de los pacientes restantes a un hospital en Cabo Verde, donde podrían ser aislados. De concretarse, el barco retomaría su itinerario hacia las Islas Canarias en los días siguientes.

La OMS indicó que está facilitando la coordinación entre los países involucrados y los operadores del buque para organizar evacuaciones médicas y contener el evento. En ese marco, destacó la rapidez de la respuesta y la cooperación entre las partes.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Por su parte, el Foreign, Commonwealth & Development Office del Reino Unido señaló que sigue de cerca la situación y que se mantiene en contacto con la compañía y las autoridades locales para asistir a sus ciudadanos si fuera necesario.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una infección viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina.

Se contrae al inhalar polvo contaminado en lugares cerrados, produciendo fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria severa. En la Argentina, durante el año 2025, se confirmaron al menos 22 muertes por infección y hace semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional por el incremento de casos.

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con una gripe. Incluyen fiebre superior a 38 grados, dolores musculares, cefalea, náuseas, vómitos y malestar general.

El hantavirus es una infección viral aguda grave, a menudo mortal, transmitida a los humanos por roedores silvestres, principalmente el ratón colilargo, a través de su saliva, heces y orina archivo

En una segunda etapa, la enfermedad puede agravarse de forma rápida y evolucionar hacia un síndrome cardiopulmonar. En esta fase, los pulmones comienzan a llenarse de líquido (edema pulmonar), lo que provoca una dificultad respiratoria progresiva y severa.

Al mismo tiempo, puede producirse un compromiso hemodinámico, es decir, una alteración en la circulación sanguínea que impide mantener una presión arterial adecuada y un correcto funcionamiento de los órganos. Esta combinación puede derivar en insuficiencia respiratoria y shock, cuadros que requieren atención médica inmediata y cuidados intensivos.

Especialistas remarcan que la consulta médica temprana es clave para mejorar el pronóstico, en especial en personas que estuvieron en zonas rurales o con posible exposición a roedores en las semanas previas.