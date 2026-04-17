La dura respuesta de Trump a Europa tras su propuesta de ayuda en Ormuz

WASHINGTON.- Tras la reunión que encabezaron Francia y Reino Unido este viernes con unos 40 países para señalarle a Estados Unidos la disposición de sus aliados a colaborar en la restitución de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, Irán anunció la reapertura del estratégico paso marítimo. Pese a las celebraciones de la OTAN, que se comunicó de inmediato con el presidente Donald Trump, el mandatario volvió a renovar sus críticas contra el bloque y rechazó su ayuda.

“Les dije que se mantuvieran al margen, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo. ¡Fueron inútiles cuando se los necesitó, un tigre de papel!”, apuntó Trump, en un nuevo mensaje cargado de confrontación.

Sus mensajes a la OTAN se producen mientras Europa busca reordenar su propia estrategia. En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se reunieron para analizar la seguridad en el estrecho de Ormuz y coordinar una respuesta conjunta frente a la crisis, con el foco puesto en proteger las rutas energéticas y evitar una nueva escalada en la región.

Posteo de Trump

Pero poco después de iniciado el encuentro, Irán anunció que el estrecho estaría “totalmente abierto” durante el alto el fuego, un anuncio celebrado por el presidente Donald Trump y que provocó la caída del precio del petróleo en un 10%.

Los dirigentes europeos temían que, si el bloqueo continuaba, los consumidores sufrieran las consecuencias en forma de una inflación más alta, escasez de alimentos y cancelaciones de vuelos a medida que se agote el combustible para aviones.

Reunión en París

Finalizada la reunión llevada adelante desde el Palacio del Elíseo en París, Starmer anunció que más de una decena de países se ofrecieron a “contribuir” en una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, que Francia y el Reino Unido liderarán “tan pronto las condiciones lo permitan”.

Starmer que se mostró en París con Macron -junto a sus pares alemán, Friedrich Merz, e italiana, Giorgia Meloni- ahondó en la importancia de impulsar una misión “estrictamente pacífica y defensiva” a fines de garantizar la navegación comercial y para apoyar las tareas de desminado en el estrecho.

Merz declaró que Alemania podría aportar capacidades de desminado e inteligencia marítima a dicha misión, pero que necesitaría el apoyo del Parlamento y una “base jurídica sólida”, como una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Si fuera posible, también desearía que participaran los Estados Unidos de América; creemos que esto sería deseable”, agregó.

Por su parte, Meloni confirmó que “Italia está lista para participar” de la misión, que deberá esperar primero a “un cese de las hostilidades, en coordinación con todos los actores, regionales e internacionales”.

La reacción de Macron

En una línea similar se expresó Macron, quien este viernes celebró el anuncio de Irán de mantener “totalmente abierto” el estrecho de Ormuz mientras dure la tregua.

“Todos pedimos una reapertura del estrecho total, inmediata, incondicional, por todas las partes”, reclamó Macron en conferencia de prensa en el Palacio del Elíseo en París junto a sus homólogos europeos

Macron aseguró que, en cualquier caso, una futura misión contaría con una “coordinación” con Estados Unidos e Israel, así como con intercambios “con los armadores” y “las aseguradoras”.

Una nueva reunión sobre la planificación militar está prevista la próxima semana en Londres, donde se anunciarán “más detalles sobre la composición de la misión”, según indicó el primer ministro británico.

La reunión, a la que se invitó a países europeos, naciones asiáticas, de Oriente Medio y de América latina, era también una oportunidad para que Europa exhibiera sus capacidades tras quedarse al margen de los esfuerzos diplomáticos de Washington para poner fin a la guerra.

Agencias AFP y AP