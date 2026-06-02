Rusia lanzó misiles contra Kiev: al menos ocho personas murieron y hay decenas de heridos

KIEV.- Una nueva escalada de violencia sacudió a Ucrania tras una serie de ataques rusos que golpearon con fuerza la ciudad de Dnipró, en el este del país, la capital Kiev y la zona central de Járkov.

La ofensiva dejó un saldo de al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos, mientras que el uso de misiles balísticos provocó daños estructurales, incendios y cortes de energía en diversos puntos estratégicos del territorio ucraniano.

Una de las imágenes del nuevo ataque ruso sobre Kiev que se viralizó en redes sociales

El gobernador de Dnipró, Oleksandr Ganzha, informó sobre la gravedad de la situación a través de su canal oficial de Telegram. El funcionario reportó inicialmente el fallecimiento de una mujer y dos personas heridas como consecuencia del ataque nocturno, consignó la agencia de noticias AFP.

“El número de heridos en el ataque nocturno ruso en Dnipró subió a 16”, informó Ganzha a través la red social horas más tarde. En ese sentido, detalló que varios de los afectados se encuentran en condiciones de salud graves. Finalmente, el gobernador confirmó la cifra de víctimas fatales: “Este ataque enemigo cobró la vida de cuatro personas”.

Podilskyi district of Kyiv. People are under the rubble after building destruction. 03am pic.twitter.com/a76USQ2UKZ — EMPR.media (@EuromaidanPR) June 2, 2026

En simultáneo, el pánico se trasladó a las calles de Kiev durante el alba del martes. Señaló la presencia de fuertes explosiones que sacudieron la capital ucraniana, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

“El enemigo está atacando con misiles balísticos”, apuntó el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, también vía Telegram. El funcionario hizo hincapié en la peligrosidad del armamento utilizado en esta última incursión sobre la capital ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky HANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

A partir del nuevo ataque ruso, se viralizaron imágenes en redes sociales donde se pudo ver el paisaje urbano de Kiev visiblemente afectado, con columnas de humo elevándose por encima de los edificios, mientras los habitantes corrían a los refugios subterráneos.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, brindó detalles técnicos sobre las consecuencias materiales de la ofensiva. Según el mandatario local, los ataques provocaron varios incendios en distintos sectores de la capital y cortes significativos en el suministro de electricidad.

Respecto al impacto humano en la zona metropolitana, el funcionario ucraniano precisó que al menos cuatro personas resultaron heridas tras las detonaciones.

El presidente de Rusia Vladímir Putin, durante una ceremonia militar en la Plaza Roja Alexander Nemenov - Pool AFP

La ofensiva del Kremlin no se limitó a Dnipró y la capital. En la ciudad de Járkov, situada en la zona central de Ucrania, la violencia de los proyectiles también dejó consecuencias directas sobre la población civil. De acuerdo con las declaraciones del gobernador regional Oleg Siniegubov, al menos ocho personas resultaron heridas en esa localidad como resultado de los ataques.

Qué dijo Putin

Antes de la última ofensiva rusa, el presidente Vladimir Putin dijo el ‌lunes que ‌Ucrania ⁠había “abierto una nueva página” con una serie de crímenes con ​sus ataques ⁠contra ⁠una residencia de estudiantes en el noreste ​de la región de Lugansk y ‌contra un edificio de ​viviendas en una ​zona de la región ucraniana de Jersón controlada por Rusia

“Al cometer conscientemente los delitos más graves contra niños y adolescentes en la ​escuela de magisterio de Starobilsk, y ahora en ⁠Henichesk, los líderes de Kiev han decidido abrir ‌una nueva página en la serie de sus crímenes”, manifestó el mandamás del Kremlin, según citaron las agencias de noticias rusas.

El ataque con ⁠drones en la localidad de ‌Starobilsk, controlada por Rusia, causó la ⁠muerte de 21 ⁠personas a finales de mayo, mientras que otro con drones contra un edificio de departamentos en la localidad de Henichesk, también ‌controlada por Rusia, causó ​el domingo la muerte de un niño y dejó 11 heridos.

Con información de AFP y Reuters